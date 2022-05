La izquierda y la OTAN

Preparando el programa de hoy sobre la OTAN me he encontrado un artículo en eldiario.es que me ha dejado loco.

Lo firma Iñigo Aduriz, un profesional del periodismo muy brillante. El título es evocador: “Yolanda Díaz y la OTAN: de entrada, no”. Los seguidores más maduritos de La Base entenderán lo que quiere decir el autor titulando así, pero quizá los más jóvenes y los que nos ven desde América Latina no lo entiendan.

Así que lo explico. “OTAN de entrada no” fue un mítico cartel y una campaña del PSOE en 1982 en la que los socialdemócratas de Felipe Gonzalez dejaban claro que estaban en contra de la OTAN. En la octavilla del PSOE para aquella campaña se decía que la OTAN no era un tema prioritario para España, que dividía a la opinión pública, que no consolidaba la democracia, que no aportaba nada al bienestar y que por el contrario generaba inseguridad.

El caso es que en cuanto llegó al gobierno, Felipe González se marcó un “donde dije digo, digo Diego” y se hizo un ferviente defensor de la OTAN. Y claro, aquella campaña y aquel cartel se le volvieron en contra al PSOE. ¿Entendéis lo que está sugiriendo Iñigo Aduriz en su artículo verdad? Básicamente que a Yolanda le va a pasar con la OTAN como al PSOE. La verdad es que hay apoyos mediáticos que parecen puñaladas en el estómago.

A lo largo del artículo, el analista del periodico de Nacho Escolar, explica que tanto Podemos como Izquierda Unida y el PCE han dejado claras sus posiciones políticas contrarias a la OTAN, al tiempo que destaca que el equipo de la vicepresidenta no habría dado ninguna razón política para justificar su ausencia en el acto de homenaje a la OTAN de ayer que encabezaron el Rey y Pedro Sanchez. Aduriz explica que el equipo de Yolanda Díaz justificó su ausencia en el acto por un motivo médico.

Según Aduriz el equipo de Yolanda no aclara tampoco si la vicepresidenta estará presente en la cumbre de la OTAN del 29 y el 30 de junio porque está a la espera de que le pongan fecha a otra intervención sanitaria.

Con estos amigos mediáticos …en fin…



En el texto Aduriz detalla la presión a la que estaría sometida Díaz por Podemos y el PCE. Y en el último párrafo viene la prescripción. Cito literal: "Díaz, debe meditar si se mantiene fiel a los postulados de los partidos que le apoyan en su camino a la candidatura a la Moncloa o si hace prevalecer su perfil más institucional, además de su fidelidad a Sánchez, y en esa pretensión de transversalidad, finalmente opta por hacerse partícipe de la cumbre de la OTAN. En Roman paladino, que para ser institucional y transversal hay que apoyar a la OTAN". Joder con los amigos de eldiario.es Estamos que lo partimos.

A lo mejor yo debería callarme y no decir lo que pienso ni sobre la progresía mediática ni sobre la OTAN. Esto es lo que me decía el otro día Joan Baldoví; que a ver si me estoy calladito.

Amigo Baldo, yo hasta 2014 trabajaba en la universidad, presentaba la tuerka y hacia análisis en algunos medios. Y en 2021 dejé mis cargos y volví a la universidad, presento la base y hago análisis en algunos medios. Vivo de mi trabajo y digo lo que me parece. Tú llevas más de 20 años ocupando cargos públicos ininterrumpidamente y no sé si algún día tendrás la suerte que tengo yo y podrás volver a tu trabajo de maestro.

Pero me vas a permitir que te diga algo, con todo el respeto y todo el cariño; aún no ha llegado el día en el que un político profesional me haga callar. Esto es La Base y aquí no nos callamos, caiga quien caiga.