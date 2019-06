Juan Trinidad Martos, diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, ha sido elegido presidente de la Mesa de la Cámara por 68 votos. Ha sido posible gracias a los votos del Partido Popular y Vox, fruto de las conversaciones cruzadas mantenidas durante estas semanas por el bloque derechas, que ostenta la mayoría absoluta. Fuentes de la formación naranja confirman a este diario que a cambio de sus votos a Trinidad la formación de extrema derecha entrará en la Mesa. La candidata socialista, Pilar Llop, ha obtenido 64 apoyos.

Este domingo, 48 horas antes de la votación, hubo una reunión 'secreta' entre el candidato 'naranja', Ignacio Aguado y la representante de Vox, Rocío Monasterio. Sin embargo, el secretario general de Cs, José Manuel Villegas explicó a la prensa que durante el encuentro "no se habló ni se negoció nada". Esta ha sido la línea argumental de Ciudadanos —"no me consta", "no que yo sepa"— hasta el momento de la votación.

Una de las exigencias que Vox ha repetido —tanto a nivel nacional como autonómico y local— tras el 26-M es que Ciudadanos ha de sentarse a negociar con ellos "como iguales" para conseguir que éstos faciliten el gobierno conservador en Madrid. Fuentes 'populares' apuntan a que hay ya "un principio de acuerdo" para hacer a Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP, presidenta de la Comunidad.

La formación de Albert Rivera acordó por mandato de la Ejecutiva que no entrarían en gobiernos tripartitos en los que estuviera Vox y que no pactarían ninguna medida programática con ellos. Pero los ‘naranjas’ se han tenido que tragar sus exigencias y líneas rojas y este primer acuerdo esboza una alianza entre las tres derechas para impedir que Más Madrid y Podemos tengan presencia en la Mesa, en una clara desventaja de fuerzas del bloque progresista sobre el conservador (5 a 2).

El pacto de la vergüenza en Madrid arranca con un estafa democrática que atenta contra el Estatuto de Autonomía. Amordazan la Mesa de la Asamblea y Cs da entrada a VOX (8,8% voto) dejando fuera a @MasMadridCM (14,7%) y a Unidos Podemos (5,6%). Iremos al Tribunal Constitucional. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 11 de junio de 2019

Vox consigue una vicesecretaría de la Mesa

El diputado de Vox, Ignacio Arias, ha sido designado como vicesecretario tercero con 32 votos a su favor. La candidata de Más Madrid, Clara Ramas, ha obtenido 30 y se ha quedado fuera de la Mesa. Las vicesecretarías primera y segunda han caído en favor del PP (Paloma Adrados) y del PSOE (Diego Cruz) respectivamente.

Este puesto en la Mesa ha sido posible gracias al apoyo de Ciudadanos al candidato de la formación de extrema derecha.Los de Rivera han 'sacrificado' la secretaría con tal de ganarse el favor de los de Vox en la presidencia de la Asamblea. Lo que en política se conoce como un "intercambio de cromos" que 'los naranjas' han negado hasta el último momento.



Las últimas tres secretarías han sido para Eugenia Carballedo, del PP, que conseguido la secretaría primera con 68 votos y para Encarnación Moya (PSOE), con 44. Clara Ramas, finalmente, no ha conseguido plaza al quedarse solo con 20 votos y ha sido Esther Ruiz, de Ciudadanos, quien se ha hecho con la última secretaría en la tercera votación con los 68 votos de su formación, PP y Vox.