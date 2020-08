Un juez anula la orden de Madrid que prohibe fumar: Ayuso no puede limitar derechos, pero sí pedir el estado de alarma

El magistrado destaca que la normativa regional no puede basarse en una orden del Ministerio de Sanidad que aún no ha entrado en vigor porque no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Crearía indefensión. Y cabe declarar el estado de alarma en el territorio de la Comunidad de Madrid.