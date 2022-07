El juez desmonta el 'caso niñera' y lo archiva

En un contundente auto, el juez Juan José Escalonilla desmonta por completo el supuesto caso por el que trabajadoras de Podemos habrían cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias.

El magistrado, en la decisión en la que archiva el asunto, lo deja meridianamente claro: "No sólo no consta acreditado que Teresa Arévalo Caravallo o Gara Dolores Santana Suárez se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público".

Animadversión

Escalonilla hace un repaso por las supuestas pruebas aportadas por una testigo que fue despedida de Podemos, "habiendo interpuesto tras ello una demanda por despido improcedente ante la Jurisdicción Social, con lo que cabe apreciar que dicha testigo pueda albergar un cierto resentimiento respecto de dicho partido político y de sus dirigentes".

Así, el magistrado concluye que no existe ningún indicio que avale una investigación. De este modo, lo afirma: "Cabe por lo tanto inferir la inexistencia de prueba objetiva que advere la declaración de la testigo, declaración ésta que por sí sola no cabe erigirla en indicio racional suficiente acreditativo".

La Fiscalía ya había trabajado en esa misma línea, descartando cualquier irregularidad y había atribuido animadversión hacia la ministra Montero por parte de la testigo.

Fuentes de Podemos indicaron: "¿Quién repara todo el daño reputacional causado a Irene Montero, a Teresa Arévalo y a Gara Santana? Han sido acusaciones falsas que tenían el propósito de perseguir a la gente de Podemos".