El juez Manuel García Castellón y la cloaca mediática

Hoy comentamos brevemente tres elementos que se pueden encontrar en los medios de comunicación que sirven para entender todavía mejor quién es Manuel García Castellón y cómo actúa. Primero me gustaría leeros algunos titulares de la prensa, en concreto de Eldiario.es, sobre determinadas decisiones de este juez, varias de las cuales comenta Sara Serrano.

Noticia número 1. Enero de 2022. "García Castellón ordena el fin de la investigación de la caja B del PP de Madrid y acerca la decisión sobre Aguirre. El juez de Púnica rechaza prorrogar la instrucción, como le habían solicitado varias partes, al considerar que ya se han agotado las diligencias destinadas a esclarecer la presunta financiación del PP madrileño".

Noticia número 2. Octubre de 2021. "García Castellón reabre una causa contra Podemos de 2016 basada en un dossier de la brigada política del PP. El juez saca del archivo la denuncia de una asociación de Zaragoza con recortes de periódico sobre el documento parapolicial e incluye en ella una reciente declaración del 'Pollo' Carvajal, exjefe de la Inteligencia venezolana, detenido en España y que intenta evitar su extradición a Estados Unidos por narcotráfico".

Noticia número 3. Enero de 2022. "García Castellón deja de investigar las filtraciones contra Podemos al no poder imputar a Iglesias en el caso Dina. El juez rechaza prorrogar la instrucción tras ser informado por la Policía del resultado negativo del análisis de la tarjeta del móvil, ordenado por García Castellón como último recurso para actuar contra el político".

Noticia número 4. Marzo de 2022. "García Castellón se niega a investigar si hubo una operación de la brigada política del PP detrás del caso Dina. El juez rechaza la petición de Pablo Iglesias de continuar con la que la Fiscalía y la Sala de lo Penal consideran la "hipótesis principal".

El segundo elemento que es interesante comentar son algunas "noticias" que se pueden encontrar en medios de derechas que hablan de cómo a la derecha mediática le encanta el juez García Castellón. Fijaos. Vanity Fair: "Así es Manuel García Castellón, el juez que pide investigar a Pablo Iglesias: amante de las novelas policíacas, motero y melómano".

Otra en la misma línea. El Español, el tabloide de Pedro J. De Manuel María García-Castellón García-Lomas (Valladolid, 16 de octubre de 1952) dicen que es "prudente, que analiza y medita las cosas". "Lo que más le gusta y a lo que dedica más tiempo es a la lectura. Pero también estira los días de la semana para el deporte: natación, mountain bike y senderismo. Y cuando puede, además, este vallisoletano al que le gusta volver de vez en cuando a su ciudad natal; se escapa con la moto de carretera. Las escapadas ayudan al juez a desconectar de un trabajo en el centro del huracán político. Indudablemente, debe gestionar bien su tiempo. Es más bien tímido, analiza y medita las cosas y suele consultarlas con personas de confianza. Así le define un abogado, antes juez: "Debe dormir con la conciencia tranquila, como la figura del buen juez de Azorín". Seguro que a García-Castellón le gusta la referencia a los clásicos. Los suele buscar. Es un ávido lector que aprovechó el confinamiento para leer un poco más. También es un habitual de los libros de Historia".

Sigue el Español: "Sus decisiones de instructor han levantado a veces polvaredas. Unos días de un lado y otros días de otro. Esta semana ha metido el dedo en una de las llagas de Podemos, pidiendo que se investigue al mismo vicepresidente del Gobierno, el líder de la formación, Pablo Iglesias, por la tarjeta del móvil de una de sus asesoras. Frente a quienes quieren tacharle de juez escorado a un lado, otros recuerdan que ahí están sus decisiones ‘contra’ el PP. Es el mismo instructor que ha puesto contra las cuerdas a antiguos dirigentes del PP de Rajoy por el espionaje de Kitchen".

El tercer elemento a comentar es la utilización mediática de las maniobras de García Castellón, porque todas estas maniobras (como la de convertir el caso Villarejo en el caso Dina) se hacen con una finalidad que muchas veces no es tanto judicial, porque no tienen mucho recorrido procesal, sino mediática, para generar titulares y supuestas noticias. Como ejemplo, una noticia de Vicente Vallés en Antena 3 Noticias, las más vistas de España, cuando García Castellón intentó imputar a Iglesias. Vallés abrió las noticias con una pieza de cuatro minutos sobre la decisión de García Castellón, al que, al igual que veíamos en el caso de El Español, trató de presentar como un juez imparcial que ha puesto en aprietos también al PP.

Lo que no dice Vallés es que el papel de García Castellón en esas causas contra el PP no ha sido precisamente el de llegar hasta el final y sentar en el banquillo a los máximos responsables, sino todo lo contrario: sacar del proceso a Rajoy y a Cospedal, sacar de la cárcel a Ignacio González y su hermano, archivar dos veces la causa contra el ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, etcétera.

Hay que recordar cuáles fueron las portadas de los principales periódicos en papel cuando García Castellón trató de convertir el caso Villarejo en un caso contra Iglesias y cuáles fueron esas mismas portadas cuando el Supremo lo rechazó.

El Mundo. Cuando se abre: "Iglesias, al Supremo por mentir al juez para sacar ventaja electoral". Cuando se archiva: portada dedicada a la vacunación, con un breve sobre este asunto que llevaba el titular: "El supremo no abre causa contra Iglesias por ahora en el caso Dina".

La Razón. Cuando se abre: "Iglesias se aferra al cargo y el PSOE pide su cese si le imputan". Cuando se archiva: portada dedicada a la vacunación, nada sobre este tema.

ABC. Cuando se abre: "Iglesias, al Supremo por revelar secretos y denuncia falsa". Cuando se archiva: "Iceta arranca con cien cesiones a Cataluña y el País Vasco". Nada sobre este tema.

EL País. Cuando se abre: "El juez del caso Dina pide al Supremo que investigue a Iglesias". Cuando se archiva: portada dedicada a las vacunas, solo un breve en una esquinita sobre este tema.

La Vanguardia. Cuando se abre: "El juez pide al Supremo que investigue a Iglesias por denuncia falsa en el caso Dina". Cuando se archiva: portada sobre la campaña electoral en Cataluña. Nada sobre este tema.