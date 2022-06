A Julian Assange le han destrozado la vida por hacer periodismo. Así de claro. A Julian Assange le han hecho lawfare por hacer periodismo. Así de claro. A Julian Assange le han encerrado por hacer periodismo. Así de claro. A Julian Assange le han dado un trato degradante en su encierro por hacer periodismo. Así de claro.



Presuntos periodistas han insultado a Julian Assange precisamente porque Assange sí hacía lo que ellos no hacen: periodismo incómodo para el poder. Hay presuntos periodistas que llaman activista a Julian Assange porque publicó lo que el poder no quería que se publicara. Van a intentar que Julian Assange muera en prisión porque hizo periodismo. Y con ello quieren mandar un mensaje a toda la profesión periodística: os queremos dóciles. Queremos que seáis nuestros perros guardianes o nuestros perritos falderos. Así de claro.



Gracias a Julian Assange, El País, Le Monde, Dea Spigel, The New York Times o The Guardian, pudieron ofrecer a sus lectores informaciones verificadas sobre abusos contra la población civil y crímenes en las guerras de Iraq y Afganistán. Assange trabajó además revisando esas informaciones para evitar poner en peligro la vida de los informantes. De hecho, la Fiscalía de Estados Unidos no ha sido capaz de presentar ni un solo caso concreto en el que la vida de algún norteamericano o de colaboradores de otra nacionalidad, haya estado en riesgo por las informaciones de Wikileaks publicadas por los periódicos citados. Los argumentos que se han esgrimido para encerrar a Assange son una patraña. Así de claro.



Nosotros solo somos La Base, pero no vamos a dejar de levantar la voz por los periodistas a los que se persigue por hacer su trabajo. Libertad Julian Assange.