El expresidente de la Generalitat Artur Mas esperará a que "se aclare la estructura de JxCat" para adoptar una decisión sobre su posible candidatura en las próximas elecciones catalanas. Mas, que ha sido entrevistado esta madrugada en el programa Preguntes Freqüents de TV3, ha dicho: "Ahora puedo ser candidato, pero quiero otra cosa. Yo no lucharé para ser candidato. La respuesta definitiva no la puedo dar y solo cuando JxCat haya aclarado su estructura, entonces podré tomar la ultima decisión".

En el día que concluye el período de inhabilitación fijado por la sentencia a raíz del referéndum del 9-N de 2014, Mas ha querido restar importancia a estos casi tres años inhabilitado, pues "en marzo de 2017, ya había hecho mi trayectoria en política".

El expresidente catalán aseguró que su intención es dedicarse "a las ideas, al pensamiento, al país de futuro y a identificar talento político de personas concretas y que sean personas de valía" y quiso aclarar que no se apartará de la política, y que puede llevarla a cabo desde muchos aspectos.

"Lo que seguro que no haré es ninguna operación que no sea una operación de unidad dentro del mundo al que represento y cualquier operación que se haga que no sea de unidad interna, la puedo llegar a comprender, pero no la encabezaré". Sobre la posibilidad de formar parte de una "lista de presidentes", Mas aseguró que "nadie me ha hablado", pero que no es lo que desea: "La etapa que yo podía liderar ya ha pasado". Sobre el liderazgo de JxCat, Mas ha apuntado que "mientras no se defina cuál es el papel del presidente Puigdemont en esta lista, no opinaré" y ha agregado que "probablemente, la decisión todavía no la tiene tomada".