Laia Estrada: "La CUP es la única formación que presenta una enmienda total a lo que se ha hecho hasta ahora"

Pasado el ecuador de campaña, la candidata de la CUP a las elecciones al Parlament, Laia Estrada, ha reclamado la necesidad de "recuperar una agenda nacional y social propia" para "seguir avanzando en el proceso de autodeterminación". "Queremos la independencia para vivir bien y ganar derechos, no para tener un país en el que las cosas funcionan igual que el que dejamos atrás", ha subrayado en un acto celebrado este domingo en Sabadell.



En esta línea, Estrada ha expuesto de forma "desacomplejada" a la CUP como "la única formación que presenta una enmienda a la totalidad de lo que se ha hecho hasta ahora". Por este motivo, ha llamado a la movilización del voto independentista y de izquierdas: "Necesitamos la máxima fuerza posible. El españolismo y la derecha están movilizados, el 12 de mayo no nos podemos quedar en casa".

La candidata de la CUP ha sido muy crítica con el gobierno de la anterior legislatura y ha tildado a Salvador Illa de un "auténtico peligro para el territorio". Según Estrada, es un "negacionista climático" de la misma quinta que el "excapo" Manuel Bustos, alcalde de Sabadell entre 1999 y 2013 e imputado por malversación de fondos y tráfico de influencias.

Lo peor, dice, no es que el tengamos "el PSC más españolista y de derechas" de la historia, es que Junts y ERC apuestan por "el mismo modelo", un modelo "depredador" que "gestiona los recursos al servicio de una minoría que no para de enriquecerse". Estrada se ha preguntado cual es el "objetivo" del Hard Rock, de la ampliación del aeropuerto o del Quart Cinturó: "Esta no es la apuesta para la mayoría de la población, es el deseo de la patronal".

"El problema es que Esquerra Republicana no ha cerrado la puerta a pactar con el PSC", ha continuado. Según la cabeza de lista, la CUP es la formación que quiere "construir una energética pública" y que "plantea políticas de vivienda". "Tenemos parque público de vivienda, pero está en manos de la banca y de fondos buitres. No hay narices de expropiar estos pisos", ha sentenciado.

La legislatura perdida de ERC

La ha precedido la número dos por Barcelona, Laure Vega, que ha instado a "seguir" y a no permitir "el invierno del PSC", una ERC con "miedo" o un Junts "que quiere vender nuestro país". Según ella, el obstáculo fundamental es que "no nos dejan decidir el futuro de nuestra nación" y que "los derechos no se piden, los derechos se ganan".



Por su parte, el número 4 de la lista ―y vecino de Sabadell―, Xavier Pellicer, ha lamentado que "no se ha hecho lo que se debía hacer" en la anterior legislatura. "Hemos visto un gobierno de ERC y Junts que no ha cumplido aquello por lo que los investimos, que era abrir un nuevo ciclo y garantizar los derechos de la población. Lo que tocaba no era doblegarse ante los intereses de La Caixa por un Hard Rock", ha puntualizado.

El acto ha arrancado con las palabras del activista Guillem Fuster para honrar la memoria de Joan Pujol i Batalla, histórico militante de la izquierda independentista de Sabadell que falleció este viernes: "Vuela alto, seguiremos tu camino. Te queremos".