Piqué hablando con Rubiales de no se cuantos palos se iban a llevar. Florentino diciendo que Ferri es nuestro hombre y que juntos colocaron a Inda en Marca. Audios ilegales pero muy interesantes que nos traen periodistas de la cloaca. El fútbol es así, puro negocio. Buena parte de la prensa es así, cloaquines y tertulianos con voz de aguardiente. La monarquía es así… comisiones, prostitutas, cuentas en paraísos fiscales, servicio a España y recibir y abrazar deportistas y a veces hablar con ellos, aunque sean indepes, para abrir algunas puertas. Y otras veces mandarle un SMS a Susana Griso para decir yo no he sido. Todo es plástico, decadencia y mugre y no hay nada que hacer porque el capitalismo es así, es todo legal, todo legal. Lo que ha hecho Piqué es legal. Lo que ha hecho Rubiales es legal y no se puede hacer nada.

¿Seguro que es todo legal? ¿Puede Pedro Sánchez, que dicen que era super colega de Rubiales, hacer algo a través del Ministerio de Cultura de su pareja de baile Miquel Iceta de quien depende el Consejo Superior de Deportes que preside el socialista José Manuel Franco? Ummm… ¿Lo miramos un momento?

De los contratos y las conversaciones sabemos que el Barça se lleva ocho millones por temporada, el Madrid otros ocho, los otros dos participantes dos y un millón respectivamente. El resto de la pasta, hasta cuarenta millones, son para la Federación y un 10% de comisión para la empresa de Piqué. Piqué dice que el éxito es conseguir pasta y desde luego es un tío de éxito: se lleva (6 x 4 = 24 millones) en comisiones. Todo legal amigos.

¿Todo legal Rubiales? Una Supercopa en Arabia para "ayudar al desarrollo de la mujer en el fútbol". Ole tú. Rubiales feminista. Pero parece que, además de feminista, es un poco mentirosete. El 11 de noviembre de 2019, en la Cope, le entrevistaron y dijo que la empresa de Piqué no cobraba ninguna comisión en Arabia Saudí. Mentira Rubi. Tu colega Piqué te dijo como hacerlo y negociaste tú la comisión y la fórmula de pago. Y encima tu sueldo depende del porcentaje de contratos que consigues para la federación. Así pasas de unos 150.000 a más de 600.000. No está mal.

¿Todo legal y feminista? ¿Seguro?

El Consejo Superior de Deportes es el encargado de velar por la legalidad de la operación y debió estar informado en tiempo y forma de todas las negociaciones que se llevaron a cabo, tal y como señala su Código de Buen Gobierno. El Código de Buen Gobierno del organismo público obliga a todos los directivos y altos cargos federativos a "suministrar información relativa a la existencia de relaciones de índole contractual, comercial o familiar con proveedores o entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con la Federación de la que forman parte".

Así que de momento, Pedro Sánchez, Iceta y Franco le tienen que pedir a Rubi que si ha recibido subvenciones del gobierno, devuelva todo, tienen que abrir un expediente informativo y tienen que dejar de mirar para otro lado.

La corrupción y la mierda en el deporte no habría sido posible si las administraciones no hubieran sido cómplices.