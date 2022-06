Leonidas Iza, Mariátegui y Galeano

Para conocer a un líder político hay que conocer sus lecturas. La semana pasada, Alfredo Serrano entrevistaba a Leonidas Iza, el indio quechua ecuatoriano, ingeniero medioambiental de profesión, que preside la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Iza es uno de los principales líderes de las protestas populares que han puesto contra las cuerdas al gobierno neoliberal del banquero Guillermo Lasso en Ecuador. La entrevista, en nuestro canal de YouTube, se acerca ya a las 200.000 reproducciones. Para conocer a un líder político hay que conocer sus lecturas y Leonidas Iza afirma que los autores que más le han influido son José Carlos Mariátegui y Eduardo Galeano.



José Carlos Mariátegui en "El problema de las razas en América Latina" escribió que "Cuando sobre los hombros de una clase productora, sobre la que pesa la más dura opresión económica, se agrega aún el desprecio y el odio de que es víctima como raza, no falta más que una comprensión sencilla y clara de la situación, para que esta masa se levante y arroje todas las formas de explotación". Los clásicos no sirven para entenderlo todo, pero explican mucho.



Eduardo Galeano en "Patas Arriba: Escuela del mundo al revés" escribió que "En estos tiempos neoliberales, los derechos públicos se reducen a favores del poder, y el poder se ocupa de la salud pública y de la educación pública, como si fueran formas de la caridad pública, en vísperas de elecciones". En una entrevista en Chile en 1994 decía que "El neoliberalismo se propone como receta mágica de la salvación universal, pero hace cinco siglos que estamos en esto, creyendo que la libertad del dinero es más importante que la libertad de la gente". Los clásicos no sirven para entenderlo todo, pero explican mucho.



¿Qué está pasando en Ecuador con los indígenas que son la clase productora del país? ¿Qué pasa en América Latina con el neoliberalismo? Los clásicos no sirven para entenderlo todo, pero explican mucho. El neoliberalismo no funciona. El neoliberalismo es violencia económica y política organizada contra las clases populares que en buena parte de América Latina son clases populares racializadas. El neoliberalismo y su violencia política no funcionaron en Chile. El neoliberalismo y su violencia, aderezados con el narco-paramilitarismo, no funcionaron en Colombia. El neoliberalismo y su violencia no funcionan en Ecuador y un nuevo estallido social pone rostro político a los nadie de los que hablaba Galeano.