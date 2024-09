Una ley andaluza contra la "invisibilización de la menopausia por el patriarcado"

La diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora está empeñada en que los fenómenos relacionados con la menopausia se visibilicen y se comprendan. "La idea central es combatir la discriminación que existe. Una forma de discriminarte es invisibilizarte", afirma Mora a Público.

La menopausia es "un momento de la vida de la mujer caracterizado por el cese de la menstruación, y que inicia una etapa de la vida que se conoce como climaterio", según la Asociación Española de Estudio de la Menopausia. "Esta etapa —prosigue la organización— representa la transición entre el período fértil y la vejez. A pesar de no ser una enfermedad, provoca, en la mayoría de las mujeres, síntomas molestos que alteran la dinámica social y laboral".

"De las fases del climaterio —afirma Mora a Público— nadie te habla, nadie te prepara para esto. Algunos de los síntomas pueden eliminar absolutamente tu calidad de vida. Cuando llegas a la edad de la menopausia, hablarlo abiertamente todavía supone un estigma, supone un tabú. Está mal visto y todavía se habla de ello de manera despectiva, ¿estás menopáusica?".

"Hay una discriminación hacia la mujer y todo lo que le pasa y hay un desconocimiento que llega también a la medicina. Todo esto tiene que ver con que la sociedad es obviamente patriarcal y todo ha estado centrado en el hombre. Estas lagunas es necesario cubrirlas. De ahí la idea de hacer una ley integral que visibilice y solucione lo que tiene relación con el climaterio de la mujer", añade la parlamentaria.

Mora, junto con su grupo, impulsa una proposición de ley en el Parlamento de Andalucía, que ahora mismo está a la espera de que el PP, que cuenta con mayoría absoluta, tome una decisión sobre si la tramita y la aprueba o prefiere tumbarla. La ley propone 31 medidas en diferentes ámbitos, como el sanitario y el laboral.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), de momento, ha informado en contra de la iniciativa legislativa, sobre todo, por aspectos relacionados con el Sistema de Salud.

"Este tema es imparable. Regular esta cuestión es imparable. La cuestión es si nosotros vamos a ser los primeros o los últimos en regularlo. Podemos ser los primeros a menos que la Junta de Andalucía, el PP, no quiera y vayamos a ser los últimos", afirma Mora.

Este jueves, la parlamentaria mantuvo un encuentro, a instancias de Público, con Ana Rosa Jurado, doctora en Medicina y sexóloga, vocal de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia —también secretaria general de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual—, y con Estefanía Jurado, matrona y especialista en menopausia, profesora universitaria, en el que explicaron las razones de la invisibilidad del tema, sus consecuencias y resaltaron la importancia de colocar este asunto en la agenda pública.

Combatir el estigma

"Ha sido una ocultación deliberada de los procesos de cuerpo de las mujeres. Venimos de ahí. El tema de la menopausia participa de todo el oscurantismo, del tabú que tienen los procesos de las mujeres. Y además se le añade el tema del edadismo", analiza Ana Rosa Jurado.

"Si la esperanza de vida está en más de 80 años, quiere decir que vamos a pasar más tiempo fuera de nuestro proceso reproductivo que dentro de él. Por lo tanto va a valer mucho la pena invertir en este periodo en nuestras vidas. Ese proceso, esta etapa de la vida de las mujeres tiene que estar en la agenda de salud pública y tiene que estar de las primeras porque afecta la mitad de la humanidad ni más ni menos", abunda Estefanía Jurado.

"La menopausia empezó a conocerse cuando la esperanza de vida empezó a superar los 50 y los 60 años. Entonces se dan cuenta los médicos de que ahí hay unos cambios en los cuerpos de las mujeres que se asemejan a lo que pasa en la última etapa de la vida, que es la vejez. Eso lleva a un estigma horrible", explica Ana Rosa Jurado.

"Hasta ahora las mujeres se sienten estigmatizadas, no quieren que les llegue la menopausia porque eso las identifica con la vejez, con la última parte de su vida. Hay que romper con eso. Es absolutamente mentira, porque ahora mismo la esperanza de vida supera los 80 años. La menopausia ahora mismo ocurre en la mitad de nuestra vida", agrega la experta.

Ana Rosa Jurado. — Cedida

Generar salud

"La menopausia, en este momento, es una ventana de oportunidad para generar salud. Espero que esa salud se empiece a generar desde que eres niña: que desde que las mujeres somos niñas nos socialicen para no invisibilizarnos, para no desaparecer ante el cuidado de los demás. Me parece muy bien que las mujeres cuidemos, pero también los hombres. Ojalá que siempre trabajemos en nuestro autocuidado desde niñas teniendo en cuenta la salutogénesis, la generación de la salud", analiza Ana Rosa Jurado.

"De momento, mientras que eso se va produciendo, que caerá, la menopausia es una ventana de oportunidad para concienciar a las mujeres, para que las mujeres que están en pleno apogeo, en su mejor momento de la vida hagan ese cambio de chip en su cabeza, y que se preocupen de ellas mismas, que se cuiden y que generen salud", añade.

Para Estefanía Jurado: "Hasta ahora se ha caído en el error tan grande de banalizar todo: 'eso es lo que te toca'. '¡Ah, porque es como lo que me toca, pues me toca, me toca, ya está'. Entonces eso ha llevado a las mujeres a una resignación insana. No creo que debamos de caer en el error de patologizar. Es cierto que en el 20-25% de las mujeres la sintomatología va a ser severa y va a afectar de forma considerable a tu calidad de vida".

"Las mujeres ya tenemos —prosigue Estefanía Jurado— una actitud proactiva. Es decir, estamos diciendo: Esto no me vale. Lo que me toca es estar bien. Estamos demandando cuidados. Estamos demandando información. Por lo tanto, llega un momento en que si estamos diciendo que esa necesidad tiene que ser cubierta, la Administración nos tiene que escuchar. No somos seres pasivos".

El ámbito laboral

"Todo el mundo que está trabajando en el tema de la menopausia, lo está haciendo bajo el concepto de la salutogénesis. Es decir, para trabajar a favor del cuerpo y no en contra. Eso es lo que se pide también a nivel laboral. El tema de los sofocos es algo muy diferente de una mujer a otra, pero hay procesos que no se ven, como el riesgo de osteoporosis, como el riesgo cardiovascular...", afirma Ana Rosa Jurado.

Asegura Estefanía Jurado: "Estamos diciendo: yo tengo 44 años, tengo 50 años. Estoy en lo mejor de mi vida profesional. Físicamente estoy potente y a mí los sofocos no me van a arruinar la vida. Entonces cambiamos nuestra mentalidad. Eso es fundamental. Esto no se puede parar. Tenemos que apoyarnos entre nosotras mismas en ese cambio y seguir con esta pedagogía. Seguir visibilizando y seguir hablando de menopausia como algo natural. Y tiene sus cosas, sí. Y se van a tratar porque hay tratamientos".

"Es decir —aterriza Ana Rosa Jurado— para generar salud, si hasta ahora no me he preocupado de mi riesgo cardiovascular, a partir de ahora tengo que preocuparme; si hasta ahora no me importa estar sentada 24 horas al día, ahora sí que me preocupa. No puedo estar sentada, porque mis huesos están teniendo más riesgo de pérdida de masa ósea".

"Es cierto también —lamenta la experta— que siempre hay gente que aprovecha la ola para subirse a la cresta como los laboratorios para vender medicinas o para vender suplementos o para vender ropa especial. De acuerdo, pero nosotras trabajamos para que se visibilice como algo natural, no patológico, algo que supone una serie de cambios en el cuerpo y que estos sean una ventana de oportunidad para generar salud".

"Evidentemente que tiene que haber una serie de circunstancias que puedan ser susceptibles de una baja, de un permiso o de una flexibilización horaria y eso tiene que venir en la ley, porque si no viene en la ley, pues no sirve", añade Ana Rosa Jurado.

"Hay cosas también importantes que se están obviando como el hecho de que en los currículum de los profesionales no venga la menopausia. Es que no viene. En las competencias viene todo, pero es que eso es papel mojado, porque si no te están formando en esto, pues al final eso no sirve para nada", remacha la experta.

El cuerpo de las mujeres

Ana Rosa Jurado reivindica también: "Desde siempre, la realidad biológica del cuerpo de las mujeres ha sido un tabú, ha sido discriminada. Ha sido oscurecido. Esa realidad biológica queda totalmente invisibilizada cuando no se puede utilizar la palabra mujer. La palabra mujer parece que hiere. Esto es otro melón más".

"Es muy fácil discriminar mujeres. La menopausia ocurre en el cuerpo de las mujeres que lo son desde el principio. No podemos estudiar la menopausia en las mujeres si no podemos utilizar la palabra mujer. Hoy en día en la posmodernidad hay muchísimos inconvenientes para visibilizar y para tratar de forma adecuada y abordar de forma adecuada a los procesos de las mujeres", afirma Ana Rosa Jurado.

"Hay una invisibilización del cuerpo de las mujeres. Esto es una cuestión del cuerpo biológico de las mujeres y no puede ser que se minimice o se ridiculice cuando cualquier persona se puede sentir mujer. Se desactivan por completo todas las políticas feministas que están a favor de que las mujeres se puedan autodeterminar. Al invisibilizar la palabra mujer, al final lo que estás invisibilizando es la realidad biológica de cuerpo de las mujeres, que es lo que ha movido la lucha feminista desde siempre", remacha Ana Rosa Jurado.