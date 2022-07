Llamamientos a la unidad y el recuerdo al espíritu de Ermua en el homenaje a Miguel Ángel Blanco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en su dicurso en el homenaje a Miguel Ángel Blanco en Ermua (Bizkaia) construir una memoria colectiva que preserve los valores democráticas que encarnan las víctimas del terrorismo.

Sánchez ha recordado que lo sucedido en 1997 con el espíritu de Ermua hizo que la sociedad vasca y la española ya "nunca más" tuviera "miedo" ni estuviera en "silencio" ante el terrorismo. "Algo nos cambió para siempre en un país distinto que nunca más se doblegaría ante el terrorismo", ha apuntado.

"El espíritu de Ermua es un espíritu de convivencia que le debemos a Miguel Ángel Blanco", cuyo "cruel asesinato" se convirtió en una "fecha fundamental en la historia de nuestra democracia", ha añadido.

"La paz ha costado mucho y ojalá se cree una conciencia colectiva indestructible" que garantice que nunca más pueda haber violencia, ha afirmado el presidente.

Después de señalar que ETA desapareció sin haber conseguido ninguno de sus objetivos, Sanchez ha sostenido que la banda se acabó gracias a la "unidad" de partidos y sociedad, la "imprescindible" colaboración internacional y la actuación de todas las fuerzas policiales.

Feijóo dice que lo mínimo que se puede pedir a Bildu es la condena a ETA

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido este domingo en Ermua (Bizkaia) que lo "mínimo" que se puede exigir a EH Bildu es que condene los asesinatos de ETA.

En declaraciones a los periodistas tras el homenaje a Miguel Ángel Blanco, Feijóo ha aseverado que no se puede equiparar a los "asesinos y los asesinados" y que quienes aún no han condenado los atentados no se merecen "reconocimiento ni respeto".

El presidente del PP ha sostenido que "no se puede intentar olvidar lo que ha pasado" con ETA y que "lo mínimo" que se puede dar a las víctimas es "justicia y memoria".

"En la memoria de las víctimas hay que ser honestos con los hechos, respetar su memoria y tener la determinación de llamar a las cosas por su nombre", ha explicado.

El rey insta a defender "la vida, la libertad, la dignidad"

El rey, que este domingo ha presidido en Ermua el homenaje de Estado a Miguel Ángel Blanco y el resto de víctimas del terrorismo, ha hecho un llamamiento a la unidad y ha reivindicado el espíritu de Ermua para recordar "el valor de la paz, la vida, la libertad y la democracia".

"El espíritu de Ermua es la victoria de la conciencia colectiva de todo nuestro pueblo; es la victoria de la dignidad y de la moral frente al miedo y al terror; es ejemplo, en fin, de nuestra fortaleza", ha afirmado el monarca, quien ha remarcado: "Que la unidad nos convoque en torno a nuestra historia reciente".

Ha instado a todos a seguir "perseverando para que lo vivido no caiga en el olvido; para que la unidad nos convoque en torno a nuestra historia reciente, y para que el espíritu de Ermua nos recuerde, cada día, el valor de la paz, de la vida, de la libertad y de la democracia".

Felipe VI ha instado a defender, "como un deber permanente", los derechos de los que fueron privados Miguel Ángel Blanco y todas las víctimas del terrorismo: "la vida, la libertad, la dignidad".

Ha rememorado los días en los que Miguel Ángel Blanco fue secuestrado y después asesinado y ha resaltado que en Ermua "nació un espíritu que trascendió sus límites, se extendió por toda España y fue decisivo y determinante" en la historia de la lucha contra el terrorismo.