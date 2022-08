Lluis Apesteguia (Més): "17 millones de turistas para una comunidad con un millón de habitantes es insostenible"

Llega un nuevo ciclo electoral, ¿cómo lo afronta Més per Mallorca?

"Ha habido un ciclo muy positivo de cambios, pero ha llegado a su fin, se tienen que renovar los planteamientos"

Con optimismo y preocupación. Preocupación porque somos conscientes del momento histórico que vivimos, en el que hay un auge de los planteamientos de derecha y extrema derecha en España. En Illes Balears no somos ajenos a ellos, por lo que, desde nuestro espíritu de izquierdas y republicano, estamos preocupados.

También somos optimistas, en Baleares no solo es posible, sino también probable que se revalide una mayoría de izquierdas y centroizquierda. Debemos, después de un ciclo de ocho años ininterrumpidos de mayorías de izquierdas, renovar el compromiso que tenemos con la ciudadanía con nuevas propuestas que solucionen los problemas que ahora tiene la gente. Ha habido un ciclo muy positivo de cambios, pero ese ciclo ha llegado a su fin y se tienen que renovar los planteamientos.

¿Cuáles serán las líneas principales de esta nueva propuesta?

Por una parte, solucionar el problema de la vivienda, se tiene que garantizar el acceso a la vivienda a cualquier persona. Si no somos capaces de eso, si las administraciones no garantizan que todo el mundo pueda acceder a una vivienda, no estamos gobernando para lo que toca. Desde nuestra óptica, no estaríamos sirviendo. Esto es una prioridad.

Ligado a esto anterior, hace falta una transformación del sistema económico. Mejorar las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores de Illes Balears, y muy concretamente en el ámbito turístico. Ya hemos trabajado mucho en esto. También hemos de diversificar la economía y potenciar otros sectores para producir un trasvase de trabajadores a sectores productivos.

"La experiencia turística cada vez es peor por la masificación que se produce. Los turistas cada vez se van con peores experiencias"

El monocultivo turístico que padecemos nos debilita y nos convierte en un sistema económico muy débil, lo vimos con la covid. La dependencia del turismo y de un crecimiento infinito del turismo nos hace insostenibles también como destino. Y es que 17 millones de turistas para una comunidad con un millón de habitantes es algo completamente insostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social, pero también desde el punto de vista turístico. Los estudios que tenemos sobre nuestras debilidades y fortalezas turísticas muestran que las principales debilidades tienen que ver con la falta de formación específica de los profesionales del turismo y, la otra, que la experiencia turística cada vez es peor por la masificación que se produce. Los turistas cada vez se van con peores experiencias.

Por otro lado, apostamos por fortalecer los servicios públicos, en especial educación y sanidad. Este ámbito se ha trabajado muchísimo en estas dos legislaturas, pero se debe reforzar. Esto va ligado a que tenemos una población creciente en una España que, demográficamente, cae; nosotros crecemos, en 40 años hemos duplicado la población. Tenemos un crecimiento exponencial, por lo que para mantener el nivel de servicios hemos de reforzar la apuesta en sanidad y educación.

Por último, queremos reforzar el autogobierno y mejorar la financiación de la comunidad autónoma. Sin eso, no tenemos ni las herramientas ni las competencias suficientes ni los recursos para afrontar los cambios que he expuesto.

Lluis Apesteguia, líder de Més per Mallorca, en el Senado. — Sato Díaz

Para estos nuevos retos, ¿cómo puede golpear la nueva situación derivada de la guerra en Ucrania?

Como Gobierno hay que adaptarse a cualquier circunstancias que surja. Ya nos adaptamos a la covid, y creo que bien, desde las instituciones baleares, independientemente de que no se hiciera todo bien. Siendo una comunidad autónoma tan dependiente de la actividad turística, se paralizó completamente la actividad turística durante muchos meses y, aún así, no rompimos la cohesión social porque hubo una apuesta muy fuerte por parte de los poderes públicos para que las personas y las pymes estuvieran cubiertas. En la crisis del 2008, las instituciones públicas se centraron en salvar los bancos. Hay que ponerlo en valor.

"Las medidas que está tomando el Gobierno de España no son aplicables, en muchos casos, a Baleares"

Ahora hay que dar respuesta a la crisis derivada de Ucrania, que viene derivada de otras muchas crisis, es una concatenación de crisis. Si hay un problema de inflación, han de haber medidas específicas. El problema es que las medidas que está tomando el Gobierno de España no son aplicables, en muchos casos, a Baleares. El tema de la gratuidad del tren, nosotros tenemos las competencias del tren transferida, la red ferroviaria estatal no llega a las islas, es una medida que no nos afecta. La saludamos, no es que estemos en contra, pero no nos afecta.

Al final, aportamos al Estado como ciudadanos que pagan sus impuestos, pero el Estado no solo no hace la inversión en el territorio, es que tampoco asume sus obligaciones. Hay una ley aprobada de régimen especial que obliga al Estado a pagar una cantidad compensatoria por las competencias que no desarrolla en las islas, las inversiones que no hace, y ahora mismo nos adeuda porque no la paga, incumple la ley el propio Gobierno de España. Nos debe 220 millones, y no solo no nos paga, sino que no nos beneficiaremos de las políticas contra la inflación que ahora ha puesto sobre la mesa. ¿Qué relación podemos establecer con un Gobierno que nos trata así? Es indecente que el Gobierno incumpla una ley.

¿Cómo se puede entender este incumplimiento, el PSOE gobierna tanto en el Estado como en Illes Balears?

Añoramos muchísimo el posicionamiento del PSOE de las islas. Nuestra presidenta, cuando se anunció que no se incorporaría el cumplimiento del régimen especial en los Presupuestos Generales del Estado del 2022, dijo que no los impugnaría y no los llevaría al Tribunal Constitucional, incumpliendo sus funciones y teniendo una mentalidad más de partido que de país. Fuimos nosotros, a través del Parlament, y con la concurrencia finalmente del PP, que cuando no está gobernando en Madrid se vuelve autonomista, quienes impugnamos este presupuesto.

El Estado tiene también la obligación de aprobar un régimen especial fiscal, una serie de bonificaciones, porque tenemos un sobrecoste en unos productos que consumimos que no tienen los habitantes de la península. El trayecto de la península a las islas tiene un sobrecoste que no se ve compensado suficientemente con el no desarrollo del régimen especial. Hay más medidas, como la implantación de un IVA específico para Balears, como lo tiene Canarias, para compensar este sobrecoste. Al final, no hablamos de establecer privilegios, sino que pedimos medidas que acaben con los agravios históricos que hemos padecido. No estamos obteniendo respuesta positiva por parte del Gobierno del Estado. En un momento de crisis y de inflación, nos llueve sobre mojado.

De esto, se entiende que Més quiere tener representación en el Congreso. ¿Van a por el diputado en las próximas elecciones generales?

"Hemos trabajado para crear una plataforma estable con Més por Menorca y Ara Eivissa"

Sin duda. Lo tendremos. Hemos estado trabajando para crear una plataforma estable con el resto de partidos de las islas, con Més por Menorca y con Ara Eivissa, y esa plataforma concurrirá a las elecciones estatales. Por primera vez, no habrá una coalición circunstancial para las elecciones concretas, habrá un proyecto a largo plazo y es posible y probable que rompamos esa barrera y seamos capaces de condicionar el Gobierno de España en ese sentido de justicia social y políticas que respondan a las necesidades específicas que tenemos los ciudadanos baleares, que somos los grandes olvidados de España.

Todos los gobiernos han olvidado sistemáticamente nuestras necesidades específicas. Ante esto, proponemos un Govern Balear fuerte y una propuesta política en el Congreso de los Diputados como la tenemos en el Senado, que tenga capacidad de condicionar la política estatal. Nos jugamos nuestro estado de bienestar.

En este sentido, ¿cómo valora la experiencia de esta izquierda confederal que trabaja conjuntamente en el Senado? ¿Hacia dónde van, por otro lado, los Acuerdos del Túria que han firmado con fuerzas como Compromís, Más País o la Chunta Aragonesista?

"No deberían olvidarse nunca de que la capacidad transformativa vendrá de las fuerzas mal llamadas periféricas"

Es un espacio muy positivo de colaboración. Un reconocimiento de cada uno de los sujetos políticos de cada uno de sus territorios, y de conocer sus necesidades específicas y colaborar en los ámbitos que compartimos. Es una construcción verdaderamente confederal, no de retórica, sino de praxis, que defendemos y practicamos. Tenemos unas relaciones magníficas con todas las fuerzas políticas con las que compartimos grupo parlamentario en el Senado, Compromís, Geroa Bai, Más Madrid, Adelante Andalucía...

También nos sentimos así con los firmantes de los Acuerdos del Túria y otras fuerzas políticas transformadoras del resto del Estado. De eso se trata, de establecer sinergias y colaboraciones para más adelante. Creo que quien se olvida de que esta colaboración de las fuerzas transformadoras de los diferentes pueblos de España será la que nos hará avanzar son los que ocupan puestos de responsabilidad. No deberían olvidarse nunca de que la capacidad transformativa vendrá de las fuerzas mal llamadas periféricas y la colaboración que establezcamos. Debería haber una propuesta firme de colaboración confederal mucho más amplia.

Hay algunas señales que indican que el bipartidismo está cogiendo fuerza. ¿Cree que es así?

Los fantasmas que recorren Andalucía pueden recorrer muchos sitios. Es difícil saber si funcionan con los mismos esquemas en todos los territorios. No lo sé, pero, en cualquier caso, el bipartidismo no ha solucionado los problemas tan profundos que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de Illes Balears. Creo que esto es igual para el resto del Estado.

El bipartidismo creo que sufre una estocada, si miramos Catalunya, Euskadi, Galicia... Hay que hacer un análisis más grande que el de las últimas elecciones andaluzas. Nosotros llevamos 40 años trabajando en las islas, conocemos muy bien lo que es el bipartidismo. Tenemos implantación en los municipios, gobernamos en diferentes instituciones.

No vamos a participar en ningún gobierno que no tenga capacidad de transformación desde el punto de vista de la izquierda ecologista que representamos y que no sea capaz de confrontar con el Estado en la demanda de herramientas, como las competencias y recursos como la financiación, suficientes como para llevar a cabo soluciones para los problemas que tenemos los ciudadanos de Balears. Al menos, para que se acaben los agravios hacia nuestros ciudadanos.

Para finalizar, ¿se siente interpelado Més por el proyecto Sumar que impulsa Yolanda Díaz?

No. Nos sentimos dialogados, pero no interpelados. Saludamos el surgimiento de este proyecto, que recoge de proyectos anteriores y no viene de la nada. Lo miramos con interés, es un proyecto que pensamos que es interesante para otros territorios del Estado español. Creemos en la voluntad transformadora que pudiera tener Sumar.

Més tiene un espectro ideológico más amplio y con más matices, va desde la izquierda alternativa y transformadora, la socialdemocracia más reformista, desde el autonomismo hasta el independentismo, con el ecologismo como eje transversal... Sumar es una izquierda con la que nos gusta dialogar, pero es un proyecto diferente al que nosotros planteamos. Nos gustaría que lo planteara desde la confederalidad, pero parece, por ahora, que no es el planteamiento que lleva y lo lamento. Eso es una decisión que ha de tomar este proyecto.