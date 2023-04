López de Uralde: "El PSOE ha gobernado Andalucía durante mucho tiempo y tiene una responsabilidad evidente en Doñana"

¿Cómo valora lo que está ocurriendo en Doñana?

Es dramático. Es realmente una sentencia de muerte para el Parque Nacional, que es una joya y un emblema de la naturaleza mundial. Se está poniendo de manifiesto que a la derecha lo que le importa son los intereses económicos y electorales y que no valora en absoluto la preservación ambiental en un lugar tan emblemático como Doñana.

¿Cree que el Gobierno debería actuar con más contundencia para paralizar el plan de Moreno Bonilla?

Creo que el Gobierno tiene que hacer todo lo posible por frenar el deterioro de Doñana, que de por sí es un espacio muy deteriorado por años de dejadez, abandono y sobreexplotación. No se debe permitir que se destruya. El Gobierno debe usar todas las herramientas disponibles; recurrir la ley si sale adelante y, en caso necesario, intervenir aplicando la Ley de Parques Nacionales.

El PSOE ha tenido un discurso duro y contundente, pero la primera sentencia contra la gestión de Doñana viene de años atrás, de un proceso judicial iniciado cuando el Partido Socialista gobernaba en Andalucía, ¿cree que el PSOE tiene que hacer también autocrítica?

Lo que ocurre en Doñana no es algo que sea de ahora, sino que se lleva muchísimo tiempo perpetrando. Durante mucho tiempo y de manera impune se han excavado pozos ilegales sin una respuesta contundente que frene esta situación. Ahora, según datos de WWF, hay casi 2.000 hectáreas de regadíos ilegales. Eso no se ha hecho en un día. El PSOE, que ha gobernado Andalucía durante mucho tiempo, tiene una responsabilidad evidente. No podemos olvidar que la anterior proposición de ley presentada en la anterior legislatura contó con la abstención del grupo socialista. El PSOE tiene su responsabilidad en todo esto. Está bien que asuman un discurso diferente, pero no cabe duda de que tienen una responsabilidad.

¿Hay algo de electoralismo en la pugna por Doñana?

El origen de esta ley es electoralista. Es decir, el PP y Vox pretenden hacerse con los votos de esa comarca, es eso lo que impulsa la legalización de regadíos irregulares. Por lo tanto, es la propia derecha y la extrema derecha quienes están haciendo un uso electoral de Doñana. Intentar decir que quien se opone a esta ley lo hace por electoralismo no tiene sentido.

En España tenemos otros humedales en situaciones similares que no acaparan la misma atención mediática y política que Doñana. Por ejemplo, Tablas de Daimiel...

La situación de las zonas húmedas españolas es dramática, no hay ni una que goce de buena salud. Entre otras cosas, porque la crisis climática hace que estos espacios sean las primeras víctimas. El conjunto de los humedales españoles necesitan una mayor atención y un mayor cuidado, pero en general todo tiene un mismo origen: no solo en las tablas de Daimiel, también en el Mar Menor, la agricultura intensiva está generando problemas. El abuso del agua para prácticas agrícolas es lo que lleva a la crisis generalizada de los humedales.

Actualmente se debate en el Congreso la Ley de Movilidad Sostenible, ustedes proponen prohibir los vuelos cortos para sustituirlos por trenes

La Ley de Movilidad Sostenible emana de la Ley de Cambio Climático. Nosotros entendemos que el proyecto de ley que se ha presentado es una ley de movilidad a secas, lo de la sostenibilidad todavía está por llegar. Eso es lo que queremos cambiar con nuestras enmiendas. Entre ellas, destaca el tema que mencionas de poner límites a los vuelos cortos nacionales en la misma línea que otros países, como Francia. Para ello lo condicionamos a que haya una alternativa de tren adecuada. Por cierto, el Barça anunció que viajaba en tren para uno de sus partidos. Es un ejemplo importante que contrasta con la actitud del mundo del futbol que es muy despectiva con estos temas. Poner coto a los vuelos cortos y también al uso de jets privados es una medida única que puede tener un impacto importante en la reducción de gases.

En esta legislatura han chocado mucho con el PSOE por la ley de caza y la exclusión de los perros de caza. El Partido Socialista se comprometió a impulsar una ley propia para garantizar que los perros cinegéticos tuvieran derechos, pero recientemente han anunciado que ese debate se pospondrá, ¿qué opina de ello?

El PSOE realmente introdujo la enmienda para excluir a los perros de caza solamente por presión del lobby. No existe ninguna justificación, ninguna, para que los perros de caza hayan quedado excluidos y, de hecho, en las leyes autonómicas vigentes no han quedado fuera. Ahora se está viendo que efectivamente la regulación a parte que prometieron era solo una excusa para desproteger a los perros de caza. El PSOE se ha plegado al lobby de la caza y es algo que nos parece lamentable. Durante la tramitación de la la Ley de Cambio Climático hemos aguantado la presión del lobby de los combustibles fósiles, que aparentemente es mucho más potente, y sin embargo en esta ley se doblega. El PSOE debería explicar por qué.

Usted viene del activismo y de la protesta social. En los últimos meses se ha detenido a varios científicos y ecologistas que participaron en una protesta a las puertas del Congreso de los Diputados, ¿cree que se está actuando de manera desproporcionada?

Absolutamente. El día de esa acción salí a la puerta del Congreso y estuve hablando con los activistas y posteriormente declaramos públicamente, yo y otros compañeros de otros grupos parlamentarios, que en absoluto había habido interrupción del Pleno. Creo que lo que realizaron fue el derecho legítimo a la protesta pacífica. Siempre he dicho, desde que yo estaba en Greenpeace, que las penas tienen que ser siempre proporcionales a las acciones o supuestos delitos. En este caso, fue una protesta visual y no hubo ningún daño. Esta persecución es injustificable. Espero que sean absueltos.

Hay actualmente un debate intenso sobre el despliegue de renovables y cómo estas afectan al territorio. Algunas plataformas sociales piden moratorias para el despliegue de plantas eólicas, ¿qué opina de ello?

Nosotros tenemos una posición muy coherente. Ha que decir claramente que las renovables son necesarias. Se debe hacer un esfuerzo mayor en materia de autoconsumo y en tema de la llegada de las renovables a las ciudades. Pero eso no es suficiente, para cubrir las necesidades energéticas de nuestro país no hace falta una gran superficie de ocupación de renovables, lo que hace falta es ordenar el territorio. No estoy de acuerdo con las llamadas a moratorias. Sí creo que el Gobierno no está actuando con la contundencia oportuna en algunos temas, como el hecho de que todas la zonas protegidas queden libres de proyectos renovables. Además, creo que el hecho de eliminar la obligación de presentar una evaluación de impacto ambiental para aprobar un parque renovable es un error. Hay que entender la necesidad de las energías renovables y se debe ordenar el territorio adecuadamente y establecer lugares en los que sí se pueda instalar y lugares en los que no.

¿Hace falta comunicar de otra forma? ¿Se obvia el cambio climático en todo el debate de las renovables?

El otro día Vox en el Congreso habló de que se estaba llenando el campo de chatarra por las renovables. Desde un negacionismo tóxico se obvia que realmente esas plantas están sirviendo de manera importante a que el precio de la electricidad en España haya bajado, por poner un ejemplo. La fotovoltaica genera cerca del 10% de la producción energética de nuestro país. No hay que confundir lo que es una legitima oposición a instalaciones mal ubicadas con un cuestionamiento general de las energías renovables.

Hablando de política interna de partido, estuvo el otro día en Magariños apoyando a Yolanda Díaz y va a participar con Alianza Verde en el proyecto de Sumar. Usted, sin embargo, tiene un vinculo importante con Podemos, ¿cree que terminará habiendo acuerdo para la unidad?

Las razones que me llevan a estar ahí, en Magariños, son lógicamente la perspectiva de que hay que hacer toda la fuerza posible para evitar un Gobierno de la derecha en España, que creo que sería algo devastador, especialmente en materia de medio ambiente. Creo que Yolanda Díaz es la mejor candidata posible y mi deseo es que todo el mundo esté en el proyecto. En Alianza Verde consideramos imprescindible que Podemos esté también en Sumar y es por lo que nosotros trabajamos. Tenemos una campaña de cara al 28M en la que tenemos muchísimas alianzas con Podemos e IU y eso es lo relevante. Ahora lo que toca es trabajar para conseguir buenos resultados en las autonómicas y, a partir del día 29, ver si somos capaces de ir todos juntos a las generales.

Cuando tomaron la decisión de apoyar a Yolanda Díaz, ¿Lo habló con Belarra o con otro dirigente de Podemos? ¿Cómo se lo tomaron en Podemos?

El hecho de apoyar a Yolanda Díaz es un proceso que no tiene un momento de inicio puntual, sino que Alianza Verde ha ido participando, igual que otras fuerzas políticas, en los múltiples actos territoriales que se han ido desarrollando tras la creación de Sumar. Nosotros participamos en ese proceso y de manera natural, cuando nos invitan a ir a Magariños, decimos que acudiremos. Esto lo hemos hecho con transparencia y con comunicación a Podemos por un tema de respeto mutuo.

¿Es posible que usted tenga un papel importante entre Podemos y Sumar? Es decir, ¿se ve mediando para sacar un acuerdo?

Creo que el papel clave lo tienen que tener las protagonistas. Son ellas las que tienen que sentarse y hablar para encontrar una solución. Me refiero a Yolanda Díaz y Ione Belarra.

En este nuevo proyecto va a compartir espacio con Equo, partido que usted fundó y del que salió en 2019, ¿esto ha complicado tomar la decisión de apoyar a Sumar?

No ha sido un factor que hayamos tenido en consideración. Hemos valorado que hay que trabajar para llegar a una candidatura conjunta de las fuerzas de la izquierda y eso es lo que nos ha motivado. Creemos que es imprescindible mirar hacia adelante. Yolanda ha hablado con claridad y naturalidad de que su proyecto tiene que ser también verde.