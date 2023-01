Losantos en las "facha wars"

La derecha sí cree en las encuestas y se ven claramente gobernando después de las generales. Feijóo se ve de presidente y Espinosa de los Monteros se ve de ministro de exteriores. Si Joschka Fischer pudo ser ministro de exteriores de Gerhard Schröder básicamente aceptando todo lo que decía la Unión Europea, ¿por qué Espinosa no podría ser ministro de Feijóo? Total, en Italia ya gobiernan los ultras.

Hay varios indicadores, créanme, de que se ven muy pronto en el gobierno. El primero es que Feijóo le está ofreciendo a Pedro Sánchez un pacto para que gobierne la lista más votada en municipales, autonómicas y generales, evitando así coaliciones con Vox en el caso del PP y con la anti-España en el caso del PSOE.

Es obvio que el PSOE va a decir que no, aunque también sabemos que, llegado el caso, tanto el PSOE como otras fuerzas a su izquierda entre las que no está Podemos, podrían dar su apoyo al PP para que gobierne sin Vox, como ya prometieron en Castilla y León y en Andalucía. Pero es obvio que, en este caso, lo que quiere Feijóo es básicamente reforzar su relato de que al PP no le queda más remedio que pactar con Vox por culpa del PSOE.

El otro indicador de que se ven fuertes son las llamadas "facha wars" a las que llevamos unos días asistiendo. Federico Jiménez Losantos lleva unos días dándole muy duro a Vox, y unos cuantos fachas de las redes han golpeado a Losantos. Es obvio que los jefes mediáticos del PP quieren que Vox no se suba mucho a la parra, y quieren el modelo de Ayuso en todas partes. No parece, eso sí, que lo vayan a tener fácil, en particular si Abascal presenta de una vez su moción de censura, esta vez con Rosa Díez de candidata.