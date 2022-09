Manuel García Castellón no quiere imputar a Cospedal

Hay quien podría decir que la justicia española se estaría "latinoamericanizando" y que cada vez hay más jueces en España que responden al arquetipo de juez político que actúa como ariete de la derecha contra figuras de la izquierda.



Es verdad que hemos visto muchos casos así en Brasil, en Argentina y en otros países pero, en realidad, la derecha judicial española es un paradigma internacional en el lawfare desde hace tiempo.

En Argentina alucinaban cuando les contaba los casos de Alberto Rodríguez e Isa Serra. Mira que la cosa está difícil acá, me decían, pero ¿dejar sin acta a un diputado porque un policía diga, sin aportar ni una sola prueba, que Rodríguez le dio un puntapié en el año catapún? ¿Arrebatarle el derecho al sufragio pasivo a la portavoz de un partido del gobierno por una declaración policial que contradice todos los vídeos que se proyectaron en el tribunal? Eso aquí no pasaría, me decían en Argentina.



Ayer supimos que el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se niega a imputar a Cospedal en el caso Kitchen en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. This is Spain.

El juez cuyo nombre aparecía, en términos poco edificantes, en las grabaciones policiales a los corruptos del PP Zaplana y González, que le presentaban como el hombre que habría de salvarles de ser condenados por sus delitos, vuelve a ser noticia por tomar una decisión sospechosamente favorable al PP. Hablamos del mismo juez que se ha hecho famoso por convertir el caso Villarejo en caso Dina y por haber perseguido obsesivamente a Podemos a pesar de recibir humillantes respuestas por parte de sus compañeros de la propia Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo.

En fin. No voy a decir nada más que al final María Dolores de Cospedal y el barbas se van de rositas y al que condenan es a mi.