Manuela Bergerot: "Mientras Ayuso gobierne, el precio de la vivienda no va a bajar"

Manuela Bergerot (La Plata, Argentina, 1976) es portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Reconocida activista en materia de memoria democrática , sustituyó a Mónica García al frente del grupo en la cámara territorial cuando García asumió el cargo de ministra de Sanidad. Bergerot llegó a España cuando solo era una niña junto a su madre y su padre, que tuvo que exiliarse tras haber mostrado su rechazo a la dictadura de Videla . La portavoz está convencida de que la figura de Isabel Díaz Ayuso está cada vez más desgastada y de que Más Madrid liderará la alternativa. En esta entrevista, apunta que "la izquierda no ha sabido mostrar que realmente tenía una solución para las cuestiones vitales para los ciudadanos ". Fundamentalmente, el acceso a la vivienda y la protección de los derechos sociales. Bergerot habla de la urgencia de revertir esa situación y de hacer política para la gente. La ausencia de ella, dice, es gasolina para la ultraderecha.

Déjeme empezar esta esta entrevista preguntándole por un asunto de actualidad, el CGPJ. PSOE y PP han alcanzado un acuerdo para renovarlo y, posteriormente, reformarlo. Algunas voces de la izquierda han llegado a hablar de "gran coalición". ¿Qué opinión le merece?



Yo creo que aquí la gran perdedora es Isabel Díaz Ayuso. Hemos visto cómo las últimas semanas ―meses, incluso― ha venido torpedeando que se pudiera llegar a un pacto. Ha querido marcarle los pasos al presidente de su partido, al señor Alberto Núñez Feijóo, así que creo que ella es la gran perdedora.

Estos que se llaman constitucionalistas son los que han tenido cinco años secuestrado al gobierno del Consejo General del Poder Judicial. El que se ha dado me parece el paso que necesitamos como principio para poder democratizar la justicia en nuestro país.

"La justicia, en España, no hizo la transición de la dictadura a la democracia"

Quienes tenemos memoria ―memoria democrática― sabemos que la justicia en en España ha sido uno de esos poderes del Estado que no hizo la transición de la dictadura a la democracia. Por lo tanto, todavía quedan muchos pasos que dar, pero este, sin duda, es el principio.

Desde Mas Madrid venimos trabajando desde hace tiempo en que lo siguiente que hay que hacer es democratizar el acceso a la justicia para que no sigan siempre accediendo los mismos y que todo el que quiera hacer una carrera en el sistema judicial pueda hacerlo independientemente de su genealogía, de sus apellidos compuestos o del dinero de su familia.

Me gustaría que me explicara un poco mejor eso de que Ayuso es la gran perdedora del pacto por el CGPJ de PP y PSOE. ¿Por qué lo dice?



Ayuso está más interesada en gobernar el Partido Popular, que en gobernar la Comunidad de Madrid. Toda su política está ausente de cualquier proyecto que mejore la vida de los madrileños. Tú le preguntas a Ayuso cualquier cosa sobre el Gobierno de España y no pierde oportunidad en confrontar con el Gobierno progresista.

Pero le preguntas cualquier cosa sobre Madrid y delega rápidamente en alguno de sus consejeros. En esa carrera personalista de intentar gobernar el propio Partido Popular, [la reforma del CGPJ] le ha salido mal porque uno de sus hitos era torpedearlo y seguir deslegitimando un Gobierno de coalición progresista como el que tenemos. Lo que le molesta a Ayuso precisamente son todas esas medidas que este Gobierno progresista nos está trayendo a los españoles.

Sin embargo, Ayuso gobierna con una gran mayoría en la Comunidad de Madrid. Venimos, por otro lado, de unos malos resultados de la izquierda a la izquierda del PSOE en las elecciones europeas. Tampoco fueron los esperados los resultados en las gallegas, vascas o catalanas... En fin, un ciclo electoral difícil. ¿Qué se ha hecho mal en la izquierda?



Yo creo que la izquierda no ha sabido mostrar que realmente tenía una solución para las cuestiones vitales para los ciudadanos. Sobre todo te hablo de de Madrid, pero se puede extrapolar al resto de España. La izquierda ha tenido dificultades para mostrar un proyecto que mejorara la vida cotidiana de la gente. Estamos viendo que por donde pasa eso, hoy por hoy, es por el derecho a la vivienda.

Estamos viendo cómo la vivienda está siendo uno de los motivos por los cuales se está empobreciendo a la clase trabajadora. La izquierda tiene que articular a toda la sociedad civil en un proyecto que pueda mostrar firmemente el blindaje de los servicios públicos, garantizar el derecho a la vivienda para tener vidas más dignas y mejores y alcanzar un modelo de universalismo de los derechos de las familias. Esto es, por ejemplo, garantizar comedores escolares gratuitos y universales, becas comedor, escuelas infantiles de cero a tres... Todo ello para que las familias puedan tener un proyecto vital familiar. También es importante la renta mínima universal.

"Cuando la política no resuelve las cuestiones vitales, se deja un campo abierto a la ultraderecha"

La izquierda tiene que seguir avanzando y siendo valiente para mostrar que tiene un un proyecto que mejora [la vida de la gente]. Si no, ya estamos viendo lo que sucede. Cuando la política no resuelve las cuestiones vitales, se deja un campo abierto a la ultraderecha para que cabalgue encima de la antipolítica.

Manuela Bergerot, en una calle cercana a la redacción de 'Público' en el barrio de Malasaña. — Jaime García-Morato

Hablaba del problema de la vivienda. Es uno de los grandes asuntos en la Comunidad de Madrid. Últimamente, hemos visto movimientos en algunas ciudades españolas para limitar los pisos turísticos. ¿Cuál es el modelo de Más Madrid? ¿Qué hay que hacer para que pueda convivir el turismo con los vecinos?



Yo creo que mientras Ayuso gobierne, el precio de la vivienda no va a bajar nunca. El Partido Popular no considera la vivienda un derecho, sino un bien de mercado. Vemos cómo le está poniendo la alfombra roja a los especuladores o a los fondos buitre que compran edificios enteros en barrios como Puerta del Ángel, por ejemplo, expulsando al a las familias de sus casas, vaciando de vida los barrios.

"El PP no considera que la vivienda sea un derecho"

Ese es el único modelo que tienen y genera un desarraigo que, además, se extiende y trasciende a la ciudad de Madrid. El tema de los pisos turísticos ilegales, que no sé si ahora mismo hay como unos 17.000 solo en la capital, ya ha trascendido la M-30.

Esto está llegando a ciudades como San Sebastián de los Reyes, donde ya hay 140 pisos turísticos, y está directamente relacionado con la subida de los precios del alquiler o de la compra y expulsa a las familias. Frente a ese modelo que lo único que busca son grandes pelotazos, lo que hay que hacer es intentar que la Ley de Vivienda estatal pueda aplicarse en en la Comunidad de Madrid.

Y en esto creo que el Partido Socialista debería ser un poco más valiente, también. Desde Más Madrid presentamos, por ejemplo, una iniciativa en la Asamblea de Madrid para que los municipios que se declaren zonas tensionadas puedan regular los alquileres y el Partido Socialista votó en contra. Yo creo que a veces le falta un poquito de valentía o de coherencia.

Hay un paso importante en este sentido que es que la ley estatal se pueda modificar para que los municipios que cumplan los requisitos se puedan declarar zonas tensionadas. Garantizando el derecho a la vivienda y dejándola de tratar como un bien de mercado, podemos cambiar el modelo de turismo y evitar que sea insostenible. Ahora, tenemos un modelo de turismo que no trae ningún valor añadido para los vecinos y las vecinas.

Donde había ferreterías y fruterías, ahora tenemos tiendas de souvenirs e inmobiliarias. Es así, sutil y perversamente, como se va desarticulando a una sociedad.

También existe la opinión, en especial, en territorios de la España Vacía, de que Madrid es algo así como una aspiradora de recursos, de población, de empresas... ¿Lo es? ¿Qué le parece?



Yo creo que es tramposo porque, precisamente, el modelo fiscal de la señora Ayuso beneficia a los de siempre. Perdona 6.500 millones de euros a los más ricos, mientras las familias, la clase trabajadora, no ve cómo se reinvierte.

Vemos cómo [las políticas económicas de Ayuso] van degradando los servicios públicos, la sanidad o la educación, que es a donde deberían ir los impuestos.

Ustedes y el Partido Socialista solicitaron a la jueza hace unos días que se aplazara la declaración de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta. ¿Por qué lo hicieron?



Yo entiendo que la señora Ayuso debe tener mucha prisa en que se dé carpetazo al caso Ayuso. Recordemos que mientras Alberto González Amador, su novio, enviaba un correo a la Fiscalía para llegar a un pacto ―ocho meses de cárcel y trescientos cincuenta mil euros―, ella salía en rueda de prensa del Consejo de Gobierno, en lugar de como presidenta, haciendo declaraciones como abogada defensora de un defraudador confeso.

"Se ponen recursos de la Comunidad de Madrid al servicio de un defraudador confeso"

Desde el momento en que sabemos que se ponen a disposición de un defraudador confeso recursos de la Comunidad de Madrid y desde el momento en que sabemos que hay una presidenta que se está beneficiando de esos posibles delitos fiscales ―no sabemos todavía quién paga el ático en el que ella vive con su novio y a cambio de qué―, esto se convierte en el caso Ayuso. Nosotros nos hemos puesto a trabajar con todo nuestro equipo de abogados porque los madrileños merecen saber toda la verdad.

Este lunes [por el pasado lunes], con la testificación de Alberto González Amador, se quería llegar a un pacto para acabar con esto rapidito. Desde Mas Madrid, identificamos que había más posibles delitos dentro de esa querella. Queremos que se investigue hasta el final. Los madrileños merecen saber toda la verdad. Yo también quiero que acabe esto cuanto antes, desde luego, pero quiero que se haga con todos los elementos y que se dicte justicia sabiendo todo lo que ha ocurrido con el dinero de los madrileños. Eso es de lo que estamos hablando.

Quieren ganar tiempo para profundizar en la investigación.



Claro. Ayuso se dedica a hacer polémicas cada vez más grandes... Por ejemplo, la medalla que le entrega a un fanático que está machacando al pueblo argentino, Milei.

Ayuso genera ya su gran polémica para ocultar [la testificación de González Amador]. Pero no hay polémica que a nosotros, a Más Madrid, nos vaya a distraer. De todas formas, desde luego que no vamos a dejar pasar que se condecorara a Milei porque no representa el sentir del pueblo madrileño.

Manuela Bergerot sustituyó a Mónica García como portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. — Jaime García-Morato

Iba a hablarle, precisamente, de eso. Usted es nacida en Argentina, ¿cómo vivió la condecoración a Milei y esa voluntad de Ayuso de intervenir en las relaciones entre España y Argentina?



Pues doblemente avergonzada. Yo creo que a Ayuso esto le va a pasar factura. Ese intento de ella de marcar una política exterior desde la Comunidad de Madrid me recuerda a algo que ella ha criticado mucho de los catalanes independentistas: tener su propia política exterior. Ella replica lo mismo aquí y además con una gran falta de lealtad.

Vemos el valor y el respeto que tiene [el PP] a la democracia, que solo respetan cuando gobiernan ellos. Hay un Gobierno de coalición progresista al cual deslegitiman porque no lo reconocen. Por eso hacen todas estas barrabasadas

"Los discursos de odio sobre la LGTBIfobia cuestan vidas"

Nosotros mandamos inmediatamente un escrito a la Comunidad de Madrid para saber cuáles eran los criterios para entregar la medalla a un presidente que lo que representa es la represión. Lo vimos la semana pasada con la represión a ciudadanos que ejercían el derecho a la manifestación. Hubo detenciones ilegales y discursos de odio que tienen consecuencias sobre las vidas. Es que los discursos de odio sobre la LGTBIfobia cuestan vidas, como hemos visto con el asesinato de cuatro mujeres lesbianas.

También los recortes cuestan vidas desde el momento en que todo el peso se está poniendo sobre los hombros de los pensionistas, de los jubilados, en Argentina.

Un presidente del odio que es antiderechos humanos y que va a arrasar con todo lo que signifique derechos no representa al pueblo madrileño. Hay que revocar esa medalla. Por eso también hemos pedido al Ministerio de Exteriores que presente un recurso para ello.

¿Ve igual a la presidenta Ayuso de hace dos o tres años, por ejemplo, cuando terminó la pandemia, a la de ahora?



Ayuso cada vez está más radicalizada. Fundamentalmente, porque tuvo que gobernar, primero, con el apoyo de Vox. Después, Ayuso absorbió absolutamente a la extrema derecha en la Asamblea de Madrid. Eso lo que conlleva es que sus límites se muevan y que se recrudezcan todos los discursos de odio y el recorte de derechos.

"Ayuso convirtió a la Asamblea de Madrid en el primer Parlamento autonómico que legisla en democracia para recortar derechos"

Cuando tú mueves esos límites, recaen sobre las personas más vulnerables. Ayuso inauguró este período de sesiones legislando para recortar derechos para las personas trans y LGTBI. Convirtió a la Asamblea de Madrid en el primer Parlamento autonómico que legisla en democracia para recortar derechos.

También hemos visto cómo la tercera ley que presenta, por vía de urgencia, es la ley ómnibus para blindarse y garantizarse un futuro mejor fuera de la política.

Y todo eso se traduce, precisamente, en que la violencia la reciben los de siempre: las personas migrantes, las personas LGTBI... También hay que recordar una de sus mayores vergüenzas: cerrar la comisión de investigación sobre lo que ocurrió en residencias de mayores durante la pandemia.

De todas maneras, en los últimos meses hemos visto, en la Asamblea, que estas cosas le están pasando factura a Ayuso. El pueblo madrileño no olvida lo que ocurrió en las residencias y no perdona el recorte de derechos para las personas LGTBI. Es que eso no representa Madrid. Madrid es diversa y plural.

Frente a todo eso, yo creo que Ayuso está tocada. El caso Ayuso, con lo de su novio, le está pasando factura. También vemos, por ejemplo, al consejero de Educación, que no para de tener que retroceder en muchas medidas, como ha sido el bilingüismo en la Comunidad de Madrid con los alumnos TEA. Este consejero ha logrado ponerse a toda la comunidad educativa en contra. Todo esto está degradando a Ayuso.

Le pregunto por el futuro. La realidad es que Ayuso logró una mayoría absoluta. Teniendo en cuenta el momento de reorganización que vive el espacio a la izquierda del PSOE, ¿cree que se dan las condiciones para competirle la presidencia cuando vuelva a haber elecciones?



Yo estoy convencida de que en el año 2027, vamos a lograr darle la vuelta.

Creo que va a haber un gobierno progresista, pero no porque Más Madrid se esté reorganizando, sino porque nos estamos consolidando. Más Madrid es una fuerza arraigada al territorio que, por primera vez, se está haciendo cargo de todos los problemas de los madrileños. Estamos conectando a la política con las necesidades de la gente y a la gente con la política. Frente a esa antipolítica de la derecha y la ultraderecha y frente a ese desmantelamiento de lo público, lo que estamos haciendo es derrocar al Partido Popular ahí donde es más fuerte, que es en la Comunidad de Madrid.

Es donde tiene más desarrollado, precisamente, ese proyecto de desmantelamiento de lo público.

Si desde Más Madrid seguimos demostrando, como venimos demostrando desde el año 2019, que somos esa alternativa que quiere blindar los servicios públicos y garantizar el derecho a la vivienda para que la clase trabajadora no se empobrezca ―e insistimos en ese modelo de universalización―, estamos en el camino para que, igual que en el 2021 y en el 2023, los madrileños nos elijan para ser la fuerza que lidere la alternativa al Gobierno de Ayuso.

¿Más Madrid le quitará la presidencia a Ayuso con Manuela Bergerot como candidata?



Yo creo que, precisamente, una de las cosas que nos ha hecho grandes a Más Madrid es no hablar tanto de nosotros y de nosotras, sino hablar de las necesidades que nos trasladan los madrileños; todo el tejido local con el que estamos en cada barrio, cada pueblo y cada municipio. Afortunadamente, tenemos un horizonte hasta 2027 en el que parece que no va a haber convocatorias electorales.



¿Pero no me lo dice porque aún no lo han decidido o porque no quiere hacerlo ahora?



Porque ahora mismo a nosotros lo que nos preocupa son las maestras de las escuelas infantiles de Vicálvaro o Arganda, que llevan sin cobrar tres meses su sueldo. Son unas escuelas infantiles cuya gestión está privatizada por la señora Ayuso. También nos preocupan las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en las residencias de mayores en un modelo que fue el que causó los protocolos de la vergüenza y que a día de hoy sigue así. Eso es en lo que estamos centradas ahora mismo.



Le cambio de tercio. Nos encontramos en un momento de replanteamiento del Movimiento Sumar. ¿Qué papel tiene que tener en la Comunidad de Madrid?



El Movimiento Sumar forma parte de una coalición estatal con la que nos presentamos el 23J con muy buenos resultados en tanto que fuimos quienes frenamos a la ultraderecha, generando un Gobierno de coalición progresista y haciendo de España casi un oasis con lo que está sucediendo en el resto de Europa. Más Madrid formó parte de esa coalición del 23J ―no tuvimos ninguna duda en remangarnos para frenar a la ultraderecha― y creo que su trabajo está ahí: en seguir consolidando y sosteniendo un grupo parlamentario y un Gobierno progresista que tiene que continuar avanzando en derechos.

Sumar no tiene representación institucional ni orgánica ni territorial en la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, su pregunta habría que hacérsela a ellos.

Estos días se está negociando una redistribución de menores migrantes. Es un pacto que alcanzaron el Gobierno de coalición y el Gobierno canario. ¿Cuál cree que tiene que ser el papel de la Comunidad de Madrid a la hora de de acoger a esos menores?



Lo primero que debería hacer Ayuso es dejar de ser una racista. Hace dos semanas dijo que estábamos viviendo, en la Comunidad de Madrid, una emergencia migratoria. Es una barbaridad cómo Ayuso casi invisibiliza a Rocío Monasterio, a Vox, comprando absolutamente ese marco y poniendo en la diana a los más vulnerables.

"Lo primero que debería hacer Ayuso es dejar de ser una racista"

No me imagino a nadie más vulnerable en nuestra sociedad, ahora mismo, que niños y niñas jóvenes que han venido y que están solos, que no tienen mayores que los protejan, que no tienen una red.

Deben ser las instituciones quienes se hagan cargo de la vida de esos chicos y de esas chicas. Frente a eso, lo que habría que hacer es garantizar derechos ―derechos de infancia― y no utilizar esto ni para sembrar el odio ni para competir ni confrontar con otras Administraciones. Deberían callarse y ponerse a currar para garantizar los derechos de estos niños y estas niñas.

Estos días también se ha hablado mucho de financiación autonómica. Esquerra exige un acuerdo que sitúe a Catalunya fuera del régimen común para investir a Salvador Illa. ¿Usted estaría de acuerdo?



Yo, en lo que estoy de acuerdo, es en que la financiación autonómica garantice una fiscalidad que blinde los servicios públicos. Espero que esto no sea un elemento de confrontación entre comunidades autónomas, que haya fraternidad entre todas. Y, sobre todo, que se solucione el grave problema que tenemos en la Comunidad de Madrid. Aquí, los regalos fiscales se hacen a los más ricos. Eso es lo que me preocupa a mí. Mientras se le perdonan 6.500 millones de euros a las rentas más altas, las familias madrileñas cada vez se empobrecen más.

Usted ha contado, en alguna ocasión, que recibió vejaciones racistas en su adolescencia. ¿En términos de racismo, ve mejor a Madrid ahora o en esa época en la que usted iba al colegio?



Cuando yo estudiaba en el instituto de mi pueblo, en Torrelodones, compartíamos clase con neonazis. Eran de los años noventa y no era particular de Torrelodones. Pasaba en todos los municipios de la sierra noroeste. Lo sabemos todos. Quienes crecimos en los noventa en Madrid veíamos cómo quedaban en la Plaza de los Cubos todas las bandas neonazis que, desgraciadamente, acabaron con el asesinato de Lucrecia Pérez. Con esto quiero decir que no fui solo yo. Eso lo vivíamos todos los que éramos diferentes a esos neonazis y estábamos en el objetivo de gente con esos valores.

Yo estoy preocupada por el auge de la ultraderecha en la Comunidad de Madrid precisamente porque creo que Ayuso ha sembrado un campo de de cultivo donde crecen personajes como Alvise. Nosotros lo primero que hemos hecho ha sido promover, en la Asamblea de Madrid, la conformación de una comisión de estudio sobre el auge de las bandas neonazis en la comunidad. Sabemos que son los que de verdad imponen el terror y la violencia.