Maragall abandona ERC tras la crisis de los carteles denigratorios sobre el alzhéimer

Ernest Maragall, exlíder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, ha decidido darse de baja del partido debido a la gestión de la crisis de los carteles denigratorios sobre el alzhéimer. Los carteles, que se revelaron como una operación interna de ERC, denigraban la enfermedad de su hermano Pasqual y fueron motivo de gran controversia.

Maragall ha expresado su "vergüenza" y "horror" por el suceso en una rueda de prensa, en la que también ha señalado como responsable directo al entonces director de comunicación, Tolo Moya. Aunque la investigación interna no ha concluido, se prevé una sanción "muy grave" –expulsión– y otra "grave" –suspensión durante dos años– para Moya y otro militante implicado. Sergi Sabrià y Marc Colomer, también vinculados al caso, recibirán sanciones "leves".

A pesar de no valorar las sanciones como suficientes, Maragall ha mencionado que deseaba una resolución más rápida y efectiva del caso. Ha criticado la filtración de audios en los que se oía a la cúpula de comunicación de ERC anticiparse a la crisis mediática, un hecho que llevó al partido a demandar a Moya por la divulgación de información confidencial.

Maragall ha aclarado que su decisión de renunciar no está directamente ligada a la filtración de los audios, sino a su deseo de no ser visto como cómplice por su silencio. Además, ha destacado que si no había hablado antes, se debía a su enfermedad por covid-19.

Los controvertidos carteles surgieron durante la campaña de las últimas municipales, destacando el alzhéimer de Pasqual Maragall con el lema "Fuera el alzhéimer de Barcelona". Ernest Maragall, aunque deja ERC, ha manifestado su intención de seguir apoyando el proyecto político de la formación y contribuir a su éxito, diferenciando entre el funcionamiento orgánico del partido y su visión política.

Maragall es también uno de los firmantes de un manifiesto que pide renovar los liderazgos en ERC, apoyado por figuras como la secretaria general Marta Rovira y el president en funciones Pere Aragonès, que parece apuntar hacia Oriol Junqueras y su posible regreso al liderazgo del partido.

A pesar de su renuncia, Maragall ha elogiado el trabajo del Ejecutivo catalán y del partido en la última legislatura y ha considerado positiva la combinación de "negociación" con el Estado y la "gobernación" de Catalunya. No obstante, ha criticado que la crisis de los carteles se haya mezclado con la crisis interna del partido, en la que ha destacado la dimisión anticipada de Sabrià y sus críticas a Junqueras.