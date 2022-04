Hoy se me ha olvidado el mate pero agárrense que, en este editorial, vienen curvas.

Margarita Robles, ministra de defensa de España y responsable de los servicios secretos, también llamados servicios de inteligencia, dijo el pasado lunes, "no sé qué es eso del espionaje". Circulen, que aquí no hay nada que ver.

Hoy en cambio, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a la pregunta de una diputada sobre si el Centro Nacional de Inteligencia había espiado a dirigentes políticos, la todavía ministra Robles ha respondido con la siguiente pregunta: "¿Qué tiene que hacer un Estado o un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas?". Ojo. Ha dicho un Estado o un Gobierno. Y a su lado la ministra de Justicia aplaudiendo. Como cantaban los Babasónicos, poco a poco, fuimos volviéndonos locos.

Anteayer alguien del CNI filtró a El País que usaron Pegasus para espiar a dirigentes políticos, pero que lo hicieron con autorización judicial y que no espiaron a tanta gente como se está diciendo. Ayer, alguien del Tribunal Supremo filtraba a El Español, el periódico de Pedro J (que, por cierto, es muy amigo de Margarita Robles) que el Supremo no autorizó el espionaje. Poco a poco, fuimos volviéndonos locos.

Hoy el equipo de Margarita Robles, donde parece que está cundiendo el pánico, pide socorro al periódico El Mundo. Según este periódico, el entorno de Robles dice que los de Podemos la han convertido en caza mayor, una pieza anhelada durante toda la legislatura.

Nada, el problema no es que el CNI espíe sin autorización judicial a representantes de la soberanía popular, el problema es que Podemos quiere exponer la cabeza de Robles como trofeo de caza en la morada de Arganzuela. Señora Robles, en Podemos son animalistas y están en contra de la caza y de disecar cabezas de animales muertos.

Pero ojo, que el equipo de Robles le filtra a El Mundo otra cosa muy interesante. Le dicen que la reunión de Bolaños con ERC en Cataluña no le gustó a Robles y que algunos en el PSOE "parece que se están poniendo de perfil". A ver si al final la flecha cazadora de Artemisa no la va a lanzar de frente Ione Belarra sino, por la espalda, Pedro Sánchez.

Por si no basta con que te defienda El Mundo para dejar claro quien eres y lo que representas, el tabloide de Eduardo Inda viene hoy con este titular: "Caza mayor en Podemos: Iglesias y Belarra buscan material sensible para tumbar a Margarita Robles". Yo ya no practico la política de cargo público y la caza no me gusta, pero para informar a nuestros seguidores con rigor y con datos claro que en La Base buscamos todo el material sensible disponible.