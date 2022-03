El grupo municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital denuncia que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha dejado en el abandono un servicio específico, el Programa Integral de Familias LGTBIQ+, que en junio del año pasado se comprometió a desarrollar. Se trata de un servicio de apoyo "a las personas LGTBI madrileñas ante todas las dificultades que les puedan surgir en la convivencia y en sus relaciones personales y familiares".

Hace casi dos años, el equipo de Gobierno de Almeida anunció la creación de un servicio de atención a familias LGTBIQ+ en los siete centros de apoyo a las familias (CAF) de Madrid, creado en colaboración de las entidades COGAM, Galehi y Chrysallis. A finales de junio de 2021, el Ayuntamiento anunció que ya se había puesto en marcha, pero Más Madrid denuncia que aunque los CAF

atienden desde hace años a cualquier familia LGTBI+ que reclame ayuda, el

programa específico no existe como tal.

"No hemos encontrado ni un euro en el presupuesto municipal destinado a este servicio, tampoco ninguna partida para ampliar los servicios existentes. También tenemos constancia de que no hay personal especializado que atienda a las familias LGTBI+, no se ha realizado formación específica para el personal existente y tampoco hay un registro de datos específico del programa. Sencillamente, no existe, es un servicio fantasma", explica la concejala de Más Madrid Amanda Romero.

Romero ha criticado que el actual Gobierno municipal no hace más que "vender

humo" en cuanto a políticas que defiendan los derechos de las personas LGTBI+.

"Los socios de la extrema derecha del Gobierno de Almeida le han obligado a dar

pasos atrás. Primero fue retirar las ayudas a las asociaciones que mejor conocen y trabajan con las personas LGTBI+, no ha creado el Observatorio de la LGTBIfobia, ahora nos enteramos de que tampoco se da un servicio específico a las familias. Almeida es un atraso para nuestra sociedad", ha sentenciado la concejala.

Más Madrid propone crear un servicio que acompañe a las familias a la hora de afrontar situaciones de aceptación de orientación sexual o identidad de género, que acompañe a aquellas personas en proceso de transición "que no sea a costa de sobrecargar de trabajo a las trabajadoras y trabajadores que ya realizaban estas labores", ha subrayado la concejala Romero.