El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha instado este martes a "pedir disculpas" a quienes dudaron de la honorabilidad del presidente del partido, Pablo Casado, y a los "adversarios" que lanzaron "insidias" contra él porque considera que hay muchas cosas sobre su máster que se "han ido aclarando".



En una rueda de prensa en Murcia, García Egea ha asegurado que, tras elevar ayer la jueza el caso del máster de Casado al Tribunal Supremo, "todas las acusaciones contra él se han desmontado, pero nadie ha pedido disculpas por acusarle de lo que no ha hecho".



Ha manifestado que el PP no le va a dedicar a esta cuestión "ni un minuto" y la polémica por el máster del presidente del partido se la dejan a quienes pretenden "tapar las vergüenzas de 60 días nefastos en su gestión", en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de estar haciendo "dejación de sus funciones".



García Egea ha insistido en que Casado no debe dimitir porque es "inocente" y ha advertido al resto de partidos de que hay presidente del PP "para rato", ya que ha venido para quedarse y va a seguir "dando la cara donde haga falta", como ahora en su viaje a Colombia para asistir a la toma de posesión de Iván Duque.



"Los inocentes no deben dimitir"



El secretario general del PP fue entrevistado esta mañana en RNE y ha sido preguntado sobre en qué momento debería dimitir Casado, hipotéticamente, según los Estatutos del PP. Garcia Egea, entonces, no ha aclarado si sería en el momento de ser imputado por el Tribunal Supremo -tras haber reclamado la juez de instrucción a este tribunal que lo cite como investigado- o posteriormente, cuando se abriera juicio oral.

"Los inocentes no deben dimitir", ha defendido tras mencionar los casos de políticos de otros partidos, como el PSOE o Podemos, que "han mentido sobre su currículum de forma descarada" o que han sido imputados y, sin embargo, "no les ocurre lo que a Pablo Casado", que es "víctima de una persecución por parte de muchos partidos políticos".

Además, el número dos del PP se ha referido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que en el momento en que fue nombrado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba investigado en la causa sobre la extracción ilegal de agua en el entorno Doñana cuando era consejero de la Junta de Andalucía, aunque después la Fiscalía dictó el sobreseimiento de la causa contra él.

"No ha tenido el eco mediático que han tenido otros casos", como el de Casado, que es objeto de "un intento de desacreditar su honorabilidad y profesionalidad", ha indicado, agregando que "no parece muy normal" que a alguien le pidan presentar los trabajos que hizo "en un curso hace once años" a no ser que "se trate de una persona de relevancia del PP".