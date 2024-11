Mazón se va de Les Corts sin ceses ni autocrítica por la DANA

Dos horas y media de intervención y el único "error" que ha admitido Carlos Mazón en primera persona fue borrar un vídeo en redes sociales el martes 29 de octubre por la noche con unas declaraciones suyas en las que aseguraba que la DANA se desplazaba. "Lo reconozco", dijo. No ha reconocido nada más. El president de la Generalitat ha mentido culpando a la Confederación Hidrográfica de un "apagón informativo" para justificar los errores de prevención y ha señalado un fallo del "sistema" en su conjunto para no hacerse responsable de la gestión de los días que siguieron a la catástrofe.

La comparecencia más esperada de Mazón se ha saldado con más de 180 minutos de excusas en los que ha anunciado una remodelación del Govern para convertirlo en el "Consell de la recuperación" con dos consejerías nuevas y una vicepresidencia "para la reconstrucción". Mazón no ha comunicado ningún cese en su equipo como esperaba un sector del Partido Popular, para el que incluso con esto sería insuficiente.

El president ha dejado clara su intención de continuar al frente de la Generalitat —como contó este medio nunca estuvo sobre la mesa su dimisión— y se dispone a atrincherarse en el ejercicio, dijo, de su "responsabilidad" con la reconstrucción de las zonas afectadas. "Estamos comprometidos con la recuperación para estar mejor preparados para futuras catástrofes climáticas", dijo.

Deja a Salomé Pradas sin Interior y Emergencias

Para ello ha anunciado una nueva vicepresidencia y consellería para la reconstrucción económica y social. "No es solo un departamento, será el corazón de nuestra estrategia de recuperación. Su misión será coordinar la reconstrucción(...) armonizando las decisiones del Consell", explicó. Además, también se creará una nueva consellería de Emergencias e Interior, que tendrá entre sus competencias, según ha dicho Mazón, "revisar, actualizar y exigir al Gobierno de España la modificación de los protocolos de aviso y respuesta ante catástrofes".

Hasta ahora era Salomé Pradas la responsable de estas materias como consellera de Interior y Justicia. El anuncio de Mazón la deja, ahora mismo, sólo como consellera de Justicia, aunque su nombre y el de Nuria Martín, al frente de Turismo, son los más cuestionados dentro del actual Govern.



El president ha culpado a la Confederación Hidrográfica del Júcar de un "apagón informativo" sobre la crecida del barranco del Poyo, aunque numerosas informaciones periodísticas de las últimas semanas han acreditado que la Confederación sí informó tanto a la Generalitat como a los alcaldes durante toda la jornada. También ha justificado que el sistema ES-Alert de protección civil que sirve para enviar alertas a los teléfonos móviles "no estaba previsto", cuando lo está desde 2023 y se ha utilizado en España decenas de veces ya.



No explicó la comida por la que llegó tarde al Cecopi

Pero sin duda el gran agujero negro de la comparecencia de Mazón ha sido la ausencia de explicaciones sobre su agenda del martes 29 de octubre, el día que la DANA arrasó buena parte de la provincia de València. El president estuvo en una comida durante tres horas, incomunicado según algunos medios de comunicación, y llegó tarde a la reunión del Cecopi, pero no este vacío no fue explicado este viernes.

Mazón dice que mantuvo su agenda "plenamente consciente de cómo estaba la situación y sabiendo que la consellera de Justicia e Interior, junto con su equipo, ya se había desplazado a algunas de las zonas afectadas por la crecida del Magro". Según el president de la Generalitat, se trasladó al centro de coordinación de emergencias tras ser consciente del riesgo de la rotura de la presa de Forata y defiende que el temporal "alargó" el trayecto en coche. "No hizo falta que nadie me pusiese al día ni yo retrasé ni un por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo", justificó en Les Cortes Valencianes. No pareció convencer a nadie porque tanto Vox como Compromís empezaron sus intervenciones con duras críticas.

Fuera del Consell, decenas de valencianos pedían a gritos su dimisión.