El poder mediático también está en campaña en Andalucía

Voy a fijarme en primer lugar en Canal Sur, la televisión autonómica andaluza y después haré algún comentario también sobre los medios de ámbito estatal.

Canal Sur es una de las cinco cadenas autonómicas con más audiencia de España. Esta mañana, preparando el programa, hablaba por Telegram con un compañero de Jerez, David Segovia, que me ha dado la siguiente definición de Canal Sur; me ha dicho: "yo no lo veo nunca, antes era un chiringuito del PSOE y ahora es un chiringuito del PP y VOX".

Sobra decir que, como sucede también en otros medios públicos, más allá del control político que se ejerce desde la cúpula, en Canal Sur trabajan muchos profesionales muy solventes que ahora denuncian que están en peor situación que antes de este gobierno de la derecha en Andalucía y que además tienen una gran inquietud por lo que pueda pasar si VOX finalmente entra al Gobierno en Andalucía, puesto que Macarena Olona ha dicho que su partido va a "cerrar" Canal Sur. Aunque, viendo el nivel de mentiras que se le permite a VOX y lo que ha hecho por ejemplo en Castilla y León, que hablaba de que si chiringuitos y que si hay muchos asesores y luego lo primero que hace es poner más asesores con sueldos más altos que antes, parece que esto de Canal Sur entra simplemente en el terreno de la propaganda. Pero ahí está la amenaza. El caso es que hace pocos días, el Consejo Profesional de Radio y Televisión de Andalucía publicó un comunicado en el que denuncian con datos parcialidad y manipulación en Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio a favor del PP y de Moreno Bonilla.

En primer lugar hablan sobre la diferencia abismal en el tiempo que le dedica Canal Sur a cada partido y a su candidato. En concreto, denuncian que durante el mes de abril, el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha aparecido 5 veces más que la suma de todos los demás candidatos juntos. Hasta el gazpacho.

Recuerda este comunicado que el PP obtuvo en las últimas elecciones andaluzas un 20,75% de los votos, mientras que el resto de fuerzas políticas suman más del 75% del apoyo del electorado andaluz. Sin embargo, una situación similar a la de abril se ha mantenido también durante el mes de mayo: el tiempo que ha dedicado Canal Sur a los partidos que gobiernan actualmente la Junta es el doble que la suma de todos los demás candidatos juntos. Ahí es nada. Y además de este análisis cuantitativo, el Consejo Profesional de RTVA también ha analizado las escaletas de los informativos desde un punto de vista cualitativo. Concluyen que las informaciones sobre el candidato del PP siempre aparecen en el primer bloque del informativo, vinculadas a noticias positivas, y cuentan con un reportero informando en directo, vídeos, colas y declaraciones en un lugar destacado; mientras que la información sobre otros candidatos se coloca más de la mitad de los días al final del informativo y se confrontan sus declaraciones con las de otros portavoces del PP, de tal manera que Juanma Moreno nunca recibe la réplica de ningún otro candidato: habla desde las alturas al principio del informativo y después a la cola ya vienen los mortales.

Y os doy un dato más de los que denuncian los profesionales de Canal Sur. Siempre decimos que una de las claves de una campaña electoral que pueden influir en los resultados es sobre qué temas se habla. Cuál es la agenda. Y ahí Canal Sur también está jugando un papel muy importante al servicio de los intereses de la derecha. Fijaos: la información sobre ferias y fiestas de Andalucía ha ocupado el triple de tiempo que la información sobre sanidad, diez veces más que la información sobre casos de violencia machista, 50 veces más que la información sobre los jóvenes y 100 veces más que el tiempo dedicado a educación. El 22 de mayo, por ejemplo, se emitieron 43 segundos de quejas de usuarios por las listas de espera en los chiringuitos de playa, frente a cero segundos dedicados a las quejas por las listas de espera en la sanidad.

Una derivada más con esto de Canal Sur. No sé si os suena este nombre: "Álvaro Zancajo". Para quien no lo tenga en la cabeza, os recuerdo una frase: "Nos van a dar pero bien". Igual ahora sí os acordáis.

"La CUP, Podemos, el entorno de ETA y Maduro" en la misma frase en las noticias más vistas de España. "Nos van a dar pero bien", decían entre risas por lo burdo de su propia manipulación Sandra Golpe y Álvaro Zancajo. Bueno, pues resulta que Álvaro Zancajo, que era el presentador de las Noticias de Antena 3, posteriormente fue fichado por Canal Sur, donde pasó todo el año 2020 como Director de Informativos. ¿Sabéis dónde está ahora Álvaro Zancajo? Os lo digo: es el jefe de prensa de Macarena Olona. Por no decir, recordando lo "de Podemos, la CUP, Bildu, ETA y Maduro", que llevaba trabajando para VOX ya desde que presentaba Antena 3. Yo creo que esto habla bastante de lo que representa Antena 3 y de lo que representa también en los últimos años Canal Sur.

En fin. Dejamos ya la televisión andaluza y nos vamos a fijar un momento en cuál está siendo la cobertura de estas elecciones en las televisiones de ámbito estatal. Hoy pondré dos ejemplos de Telecinco.

Primer ejemplo. Ni una sola mención ni a Inma Nieto ni tampoco a Teresa Rodríguez; la izquierda andaluza sencillamente no existe en la cobertura de Informativos Telecinco sobre las elecciones. Cabe recordar que la izquierda actualmente tiene 17 escaños en el Parlamento andaluz, pero no aparece; mientras que VOX, que sí protagoniza la cobertura, es en este momento la última fuerza política en el parlamento andaluz con 12 escaños.

Un ejemplo más de por dónde van los tiros en Telecinco es cómo saludó y despidió la semana pasada Ana Terradillos, la actual presentadora del Programa de Ana Rosa y periodista vinculada a Villarejo, a la candidata de VOX Macarena Olona. Nada que ver a cómo ha hablado en alguna ocasión Ana Terradillos sobre Podemos.