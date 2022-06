El Ministerio de Justicia abre el plazo para solicitar las 173 becas destinadas a opositores de la carrera judicial y fiscal

"Es un gobierno obsesionado con la igualdad de oportunidades", así se expresa Pilar Llop, ministra de Justicia, cuando desvela a este diario que ya están disponibles las becas que prometió su cartera para aspirantes a jueces, fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia. En total, 245 becas que el BOE recogerá este viernes.

La primera edición del Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 tiene un presupuesto de 1.619.940 euros, lo que supone un importe individual de 6.611 euros anuales por beca, con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio de 2022 del Centro de Estudios Jurídicos. El 5% de las becas están reservadas para personas con discapacidad.

"Lo que pretendemos es democratizar el acceso a la justicia, es decir, que todas las personas que tienen esta vocación de impartir justicia tengan una oportunidad, que lo puedan hacer, que no sea porque no tienen

recursos o por alguna otra condición social", explica Llop durante una entrevista con Público.

"Creo que es importante que la justicia sea el reflejo de lo que somos en la sociedad, que haya personas diversas", añade la ministra.

En el caso de las oposición a juez o fiscal, "las personas tienen que hacer unos grandes esfuerzos económicos y más del 80% no se pueden dedicar a otros trabajos porque se dedican exclusivamente al estudio exigente de unas oposiciones que requieren más de 9 horas de estudio al día de

media, y durante un tiempo medio de más de cuatro años. Por lo tanto,

son unas oposiciones muy exigentes y lógicamente las familias en ocasiones hacen unos esfuerzos ímprobos para que sus hijos, hijas o sus parejas puedan dedicarse a cumplir su sueño".

Según un estudio de la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia, que ha inspirado este programa, los aspirantes a juez deben invertir unos 25.000 euros en los cuatro años que dura la preparación de la oposición.

Pilar Llop ha contado su propio caso. "Yo estudie en una universidad pública y, aunque nunca estudié con becas, me servía de muchos servicios públicos para

poder evidentemente estudiar. Al final el estudio y la carrera es lo que me ha

dado las instrumentos más importantes para poder emanciparme y desenvolverme en la vida y llegar no donde he querido llegar, porque nunca pensé que que iba a llegar a puestos como la presidencia del Senado o el propio ministerio, pero sí llegar donde yo quería para servir a la ciudadanía".

Sobre este primer programa de becas "nos hubiera gustado que fuera más ambicioso, pero es verdad que es un primer paso", dice.