El ministro del Interior no se pronuncia sobre el caso del auxiliar de vuelo despedido por informes de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, eludió este martes pronunciarse sobre el caso de Patxi Zamora, auxiliar de vuelo de Iberia despedido ante los informes de carácter político de la Guardia Civil, tal y como informo Público hace unas semanas. Esos informes indicaban que no era apto para recibir la tarjeta aeroportuaria imprescindible para poder trabajar en el sector de la aviación civil, bajo la excusa de que es una "persona cercana a entornos potencialmente peligrosos". Esto mismo le ha sucedido a otras tres personas trabajadoras en aeropuertos españoles, según ha podido saber este diario.

Grande- Marlaska dijo que el caso de Patxi Zamora, aunque no lo mencionó por su nombre, se trata de "un asunto judicializado" como excusa para no dar ni siquiera su opinión. "Por tratarse de un asunto previo a que llegáramos al Gobierno, por estar judicializado y por respeto a la labor que están realizando jueces y tribunales, el Gobierno no debe anticipar actuaciones a realizar hasta conocer el sentido de resoluciones judiciales", manifestó el ministro ante la pregunta formulada por la senadora del PNV Maribel Vaquero en la sesión de control celebrada en el Senado.

La senadora vasca había preguntado al Gobierno: "¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para subsanar los perjuicios producidos por la actuación de la Guardia Civil en supuestos como el examinado y respondido por el Gobierno mediante escrito de 17 de marzo a pregunta formulada por el parlamentario del Grupo Vasco, Sr. Barandiaran, el 4 de febrero de 2021?" Se refería Vaquero a la respuesta que obtuvo su grupo del Gobierno en la que se indicaba que Patxi Zamora se había presentado en 2007 en las listas ilegalizadas del ya extinto partido abertzale Acción Nacionalista Vasca (ANV) en la localidad navarra de Zizur la Mayor. Esa es la justificación que dio la Guardia Civil para retirar la tarjeta aeroportuaria a Zamora y en cosnecuencia fue despedido, tras 32 años trabajando en Iberia. Este pamplonés de 55 años se defiende alegando que dichas listas en ese municipio no estaban ilegalizadas. Zamora es portavoz de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Navarra Kontuz,muy beligerante contra la corrupción en los últimos años.

El de Patxi Zamora no es el único caso de un despido que se puede considerar ideológico. Otras dos trabajadoras de aeropuertos fueron despedidas por ser próximas a "entornos potencialmente peligrosos", según la Guardia Civil. Y un realizador que trabajaba para AENA fue vetado por el mismo motivo. El nexo en común de los cuatro: su militancia de izquierdas.