Los ministros de Unidas Podemos presionan en el Gobierno para limitar el retorno a la actividad del lunes

Nueva división en el seno del Gobierno. Este lunes está marcado en el calendario como el regreso al trabajo de los sectores considerados no esenciales y que pararon el pasado día 29 para tratar de frenar la expansión del coronavirus. Sin embargo, no todo el Gobierno está de acuerdo.

Los ministros de Unidas Podemos tienen dudas importantes sobre la conveniencia o no de permitir el regreso al trabajo de los sectores considerados como no esenciales y que una mala decisión ahora provoque un rebrote del virus en pocas semanas. Sobre todo, cuando no hay un consenso claro de científicos y expertos sobre la idoneidad de permitir que las empresas no esenciales retomen su actividad.

Los miembros del Gobierno pertenecientes a UP están intentando que el Ejecutivo limite al máximo posible el retorno al trabajo

En este sentido, fuentes de la formación morada han señalado a Público que los miembros del Gobierno pertenecientes a UP están intentando que el Ejecutivo limite al máximo posible el retorno al trabajo. No obstante, estas mismas fuentes consideran que no conseguirán revertir la decisión tomada al 100% aunque sí esperan que las presiones puedan dar sus frutos.

El tiempo, sin embargo, apremia. Este lunes (o el martes en las comunidades donde es festivo) regresa la actividad de los trabajadores de servicios considerados como no esenciales, tras el permiso retribuido recuperable que ha estado vigente entre el 30 de marzo y el 8 de abril.

Por tanto, se espera que este domingo haya movimientos en este sentido tanto dentro de los partidos políticos del Gobierno y de la oposición como en los actores sociales como patronal y sindicatos que, hasta la fecha, no se han pronunciado sobre el regreso de la actividad no esencial y las posibles consecuencias de cualquier decisión.

No obstante, cabe destacar también que los ministros Salvador Illa (Sanidad) y Fernando Grande-Marlaska (Interior) también han señalado algunas restricciones. Las medidas de precaución dictadas por el Gobierno establecen que deben evitar retornar a su puesto de trabajo las personas en edad considerada como de riesgo, los enfermos crónicos con dolencias pulmonares o cardiovasculares y las mujeres embarazas. Por supuesto, también todos aquellos que sufran síntomas o que hayan tenido contactos considerados de riesgo durante los últimos días.

El Gobierno también ha querido hacer hincapié en que el retorno a la actividad de los sectores no esenciales no debe ser interpretado como una vuelta a la normalidad o el fin del confinamiento. Así, el ministro de Sanidad ha recordado que el estado de alarma se mantiene hasta, como mínimo, el 26 de abril. En esta fecha termina la prórroga del estado de alarma y entonces el Ejecutivo tendría que pedir una nueva ampliación.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado, en declaraciones a LaSexta, que el lunes se regresará "a la situación vigente desde el 14 de marzo con un grado de movilidad extensa de la sociedad".

"Ese grado se ha demostrado muy eficaz en mejorar la dinámica de la pandemia. Por eso, hay que mantener unas condiciones que son bastante exigentes. El grado de cumplimento de los ciudadanos ha sido extraordinario", ha zanjado Escrivá.