La mitad de los afiliados de Vox no podrá elegir a la dirección del partido

Vox celebra el próximo 27 de enero su Asamblea General Extraordinaria, el proceso para renovar su Comité Ejecutivo Nacional (CNE) , en la que Santiago Abascal espera su reelección como líder de la formación ultraderechista.

Sin embargo, unos 31.400 afiliados de los 66.949 que tiene Vox no podrán votar a la dirección del partido debido a que no están al corriente de pago de las cuotas, no tienen una antigüedad superior a nueve meses o son objeto de sanción administrativa.

Los afiliados excluidos son aproximadamente el 47%, mientras que el 53%, 35.548, restante sí podrán emitir su voto. Además, y según consta en los datos que maneja el Comité Electoral para este proceso electoral, 32.690 de esos 35.548 afiliados pueden otorgar avales al ser afiliados al corriente de pago y con una antigüedad superior a nueve meses. Dado que el censo se cerró a fecha del 31 de diciembre de 2023, estos son los que se afiliaron al partido como muy tarde el 31 de marzo de 2023.



Más de 3.200 avales necesarios

Así, los candidatos a la presidencia de Vox deben presentar 3.269 avales en total, dado que los estatutos del partido establecen que los postulantes han de recabar el 10% de los apoyos de los afiliados de pleno derecho.

El plazo de presentación de avales ha comenzado este miércoles, se mantendrá abierto hasta las 23:59 horas del próximo 16 de enero y cuatro días después tendrá lugar la proclamación de las candidatura validas admitidas por el Comité Electoral.

Ortega Smith no disputará el liderazgo

Junto a los avales, los candidatos deberán presentar la lista completa de su Ejecutiva, que debe tener entre ocho y 20 miembros y que, en el caso de Abascal, conllevará cambios con respecto a la que presentó hace cuatro años, en la que Javier Ortega Smith se situaba como secretario general.

Ortega Smith, actual vicepresidente del partido, ha descartado este martes que vaya a presentarse como candidato alternativo a Abascal a la Presidencia del partido. "No, nunca ha estado en mi intención", ha contestado el también diputado nacional, concejal en el Ayuntamiento de Madrid y hasta no hace mucho mano derecha de Abascal.

En las últimas semanas, se había especulado sobre la posibilidad de que Ortega Smith, que fue relevado del cargo de secretario general de Vox en 2002 después de la marcha del partido de la diputada Macarena Olona, pudiera rivalizar con Abascal por el liderazgo del partido.

Niegan bajas de afiliados

El resto de afiliados, según explica el Comité Electoral, no forma parte del censo electoral al no poder participar en el proceso electoral por recaer sobre ellos alguna incidencia, ya sea de carácter económico o administrativo. Fuentes de la dirección de Vox destacan a Europa Press que el partido no ha perdido afiliados, sino que se ha registrado un aumento de los impagos de las cuotas.

En la Asamblea General Extraordinaria, Santiago Abascal presumiblemente renovará su liderazgo ante la ausencia de otros candidatos, precisamente porque el adelanto de la fecha del congreso interno, inicialmente previsto para marzo, hace prácticamente que algún postulante tenga tiempo para recabar los apoyos necesarios.

En la última Asamblea, Abascal no tuvo contrincantes, puesto que el otro candidato no logró los avales requeridos, y fue reelegido sin oposición.

El adelanto de esta Asamblea, según ha explicado el actual secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se debe única y exclusivamente al "grave y crítico momento que estamos viviendo" según la formación, por la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez. "Nuestro presidente nacional ha decidido adelantar la asamblea para rearmarnos políticamente y humanamente" para continuar su labor de oposición dura.