La mitad de los votantes de Vox ve aceptable la prostitución

Un 53,6% de los votantes de Vox considera que la prostitución es aceptable "en algunas circustancias". Así lo recoge el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que ha publicado un estudio sobre la violencia sexual contra las mujeres. Los electores de la formación de ultraderecha se distancian de manera significativa del resto de encuestados.

El organismo público ha preguntado concretamente por cómo ven los ciudadanos "pagar por mantener relaciones sexuales". La media de los que ven aceptable este planteamiento se sitúa en el 28,1%, una cifra alejada del dato que han cosechado los encuestados que afirmaron haber votado a Vox en las elecciones de 2019.

Mientras, un 20,8% de los votantes de Vox ve inaceptable la prostitución, pero considera que los que recurren a ella "no deben ser castigados por la ley". Solo el 19,2% opina que pagar por mantener relaciones sexuales es "inaceptable" y "debe ser castigado".

Tras Vox, el partido que ve aceptable la prostitución es Ciudadanos, con un 30,3%. De la formación naranja, el porcentaje de los que creen que no debe ser castigado este comportamiento por la ley asciende al 33,7% y, de los que sí, la cifra se posiciona en el 28,2%. PP (27,2%), PSOE (25,6%) y Unidas Podemos (19,10%) están a la cola de los que ven aceptable "pagar por mantener relaciones sexuales".

Obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales

En la misma línea, el estudio también ha preguntado sobre cómo consideran los encuestados obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales no deseadas. En este caso, la respuesta "aceptable en algunas circunstancias" no obtiene porcentajes amplios, pues ninguno de los partidos analizados llega al 2%. No obstante, los electores del PP y Vox opinan que esta conducta es "inaceptable", pero "no debe ser castigada por la ley".

html de este segundo gráfico:

Un 20,3% del total de los encuestados mantiene que "no debe castigarse por la ley" obligar a la pareja a tener sexo. En el PSOE, un 19,3% está en esta posición. Y en Unidas Podemos, el 14,52%. Aun así, en pleno debate sobre el "consentimiento" por la reforma la ley del solo sí es sí, la mayoría de los ciudadanos responde que esto es "inaceptable y siempre debe ser castigado por la ley".