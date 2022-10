Moncloa reconoce diferencias con el PP sobre la elección de los jueces pero confía en un acuerdo

"No poner el foco en las diferencias con el PP". Este ha sido uno de los principales mensajes que ha transmitido la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, este martes en Moncloa. La rueda de prensa habitual tras el Consejo de Ministros ha estado protagonizada por la negociación en marcha entre el Gobierno y el PP para renovar de una vez, como "última oportunidad", el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y en concreto sobre una posible cesión del Ejecutivo respecto al sistema de elección de los jueces. Hasta en tres ocasiones se le ha preguntado a Rodríguez por esta cuestión.

La portavoz no ha querido ahondar en esas "diferencias" con los populares. En Moncloa priman el acuerdo aunque reconocen que sus posiciones siguen siendo las mismas y que la negociación actual no está condicionada a esos posibles cambios. Es decir, pese a que Alberto Núñez Feijóo deje caer que se están abordando posibles cambios en el método para elegir los jueces, en el Gobierno no se mueven de sus planteamientos. "Estamos en contra de lo que proponen", afirman fuentes gubernamentales.

Pero públicamente el Gobierno no quiere dar protagonismo a este asunto, uno de los principales puntos de fricción desde hace tiempo entre socialistas y populares. "El Gobierno celebra que después de cuatro años de bloqueo, de una anomalía democrática estamos avanzando en un acuerdo", ha afirmado Rodríguez en ruda de prensa.

"En estos momentos, en aras a ese acuerdo lo importante es no mostrar nuestras diferencias, que las hay, sino ver en qué estamos de acuerdo para acabar con una anomalía. Ojalá estemos en los últimos momentos para reconducir esta situación en algo tan importante como el órgano de gobierno de los jueces", ha añadido la portavoz.

"Tienen claras las posiciones. De lo que se trata es de resolver una anomalía democrática. Nos hemos dado una última oportunidad. Se trata de no poner el foco en la diferencia cuando se trabaja por un acuerdo", ha insistido por tercera vez Rodríguez, al tiempo que pedía "dejar trabajar a los equipos" liderados por Félix Bolaños y Esteban González Pons para llegar a ese "acuerdo tan deseado". Desde Moncloa trabajan con la esperanza de que esta vez sí ven al PP con voluntad de un acuerdo que han negado durante casi cuatro años.