Monedero, tras el aval de la Audiencia Nacional a la investigación por blanqueo: "Todo sigue siendo un disparate"

La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha rechazado este lunes el recurso interpuesto por Juan Carlos Monedero contra la decisión del juez Manuel García Castellón de investigarle por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental, lo que permitirá al magistrado continuar con las averiguaciones correspondientes.

En un auto, al que ha tenido acceso Público, los magistrados de la Sección Tercera descartan la argumentación utilizada por el cofundador de Podemos y conductor del programa 'En la Frontera' de Público, que aseguraba en su escrito que estos hechos ya se habían investigado en el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid y fueron archivados, al igual que ocurrió con la causa por la financiación de Podemos en el propio Juzgado Central de Instrucción Número 6 que dirige García Castellón.

En su recurso, el equipo jurídico de Monedero, además, subrayó que no habían aparecido nuevos indicios que llevasen a reabrir la investigación, por lo que consideraba impertinente que la Audiencia Nacional entrase a ordenar diligencias porque, a su juicio, no tiene competencias para ello. Para el exdirigente de Podemos no había razones para que el juez pretendiese seguir investigando "de modo soterrado" y en "clara rebeldía" hacia sus superiores.

Tras el aval de la Audiencia Nacional a la investigación de García Castellón, Monedero ha considerado, en declaraciones a Público, que "parece imposible que Podemos encare unas elecciones sin que haya alguna imputación" .

El politólogo cree que "no tiene mucho sentido que la Fiscalía de la Audiencia Nacional diga que el auto de García Castellón es irracional e ilógico y ahora la sala diga que, sin embargo, puede continuar con la investigación".

Monedero: "Si es por el PP y sus jueces me van a acusar de ser el responsable de la invasión de Ucrania"

Además, se queja de que la escasa información que les trasladan: "Le pedimos a Garcia Castellón el auto anterior y nos lo entregó mutilado. No vayamos a enterarnos de quién está mintiendo". E insiste en que "todo sigue siendo un disparate, como lo de las 92 cuentas, testigos protegidos que están probablemente en la cárcel y están declarando lo que les pidan a ver si se libran o lo de enterarnos ahora de cosas de petróleo cuando en 2014 no había sanciones".

"En cualquier caso, si es por el PP y sus jueces me van a acusar de ser el responsable de la invasión de Ucrania, de la muerte de Manolete y del nombramiento del Papa Francisco", ha sentenciado.

El exdirigente de Podemos aseguró que el juez de la Audiencia Nacional no expresó "qué nuevos indicios o hechos relevantes, distintos de los ya conocidos"

El exdirigente de Podemos aseguró en su día en el recurso que el juez de la Audiencia Nacional no expresó "qué nuevos indicios o hechos relevantes, distintos de los ya conocidos", justificaban la nueva investigación. Así, Monedero hizo referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para insistir en que abrir nuevas diligencias por los mismos hechos en un juzgado distinto "quiebra las exigencias del proceso debido y de la tutela judicial efectiva".

Sin embargo, la Sala recuerda que la causa no está "en la fase de enjuiciamiento que precisa la certeza a que se refiere la doctrina del Tribunal Supremo, sino ante el inicio de una investigación al existir una apariencia de que se enmascara el origen de unos fondos procedentes de una actividad que aparentemente delictiva", en este caso por la venta de petróleo en el mercado negro.

La AN dice que existe "una apariencia de que se enmascara el origen de unos fondos procedentes de una actividad que aparentemente delictiva"

Una venta, añaden los magistrados, que se habría realizado supuestamente "interponiendo testaferros y sociedades pantalla, que aflorarían al mercado lícito como pago de préstamos o a través de sociedades prestadoras de servicios". Se trata, apuntan, de unos "hechos que en apariencia" presentan "los caracteres de una falsedad documental".

El pasado 5 de septiembre, Monedero presentó un recurso ante la decisión del instructor de abrir una investigación en su contra por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental, negando en su escrito que tuviera 92 cuentas corrientes en distintos bancos.

El cofundador de Podemos aportó al juzgado dos certificados de Triodos Bank que acreditan que posee únicamente dos cuentas bancarias, en lugar de las 92 que se citan en el auto de García Castellón, y recuerda que fue apoderado de las cuentas de Podemos entre el 7 de mayo de 2014 y el 24 de noviembre de 2015.

Apertura de investigación

El juez investiga unas transferencias entre la empresa de Monedero, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba

García Castellón acordó el pasado mes de julio abrir las diligencias por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con unas transferencias entre la empresa de Monedero, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).

El magistrado consideraba que tras el análisis de la documentación aportada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, "podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento".

Los oficios policiales remitidos por la UDEF indicaban que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el "Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA -- los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-- y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014".

El magistrado concluyó que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL presentaba "rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo", por lo que permitía inferir la comisión de delitos económicos y falsedades.

Monedero expuso en su recurso que ese supuesto "movimiento triangular de fondos" no constituye indicio de ninguna actividad delictiva, sino un "mero reflejo de las relaciones económicas", en referencia al "pago a un subcontratista o a cualquier proveedor, por parte de un profesional o una empresa, cuando estos perciben el dinero que adeuda el cliente final".

Monedero denunció su "absoluta indefensión"

Monedero remitió un escrito este mismo mes de octubre en el que pidió al instructor acceder al conjunto de la causa, denunciando que aún no había podido ver material clave para su imputación, como las declaraciones del propio Carvajal o los informes de la UDEF, lo que le generaría una "absoluta indefensión".

El cofundador de Podemos explicó que una vez había podido acceder a la plataforma digital donde debería constar todo lo actuado, se dio cuenta de que no era así porque había documentos mencionados por el magistrado en sus resoluciones que no están a su disposición.

El encausado advertía que la ausencia de estos documentos infringe la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al no respetar su intimidad durante el procedimiento. El antiguo miembro de la formación morada también denunciaba la vulneración de sus derechos fundamentales al no recibir una tutela judicial efectiva, recogida en el artículo 24 de la Constitución española.