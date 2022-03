Monedero comunica al juez que la UDEF "falta a la verdad" en su último informe sobre 'Neurona'

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) concluye en un informe remitido hace una semana al juez Juan José Escalonilla, en el marco de la pieza separada del caso 'Neurona' que investiga una factura de Juan Carlos Monedero, que "no ha sido posible constatar ni la realidad de las fechas de los correos electrónicos ni el contenido de los archivos adjuntos que figuran en ellos, ya que los correos electrónicos fueron aportados en soporte documental impreso y cuando fue solicitado el acceso para esclarecer los hechos, Juan Carlos Monedero se negó a ello".

Este jueves, el confundador de Podemos ha presentado un escrito en el juzgado de Juan José Escalonilla, indicándole que esa aseveración "falta a la verdad" y pide que se corrija y se precise esa conclusión de la UDEF.

"Su señoría es consciente de que en ningún momento el hoy investigado ha denegado el acceso a los correos electrónicos a los que se refieren los autores del informe", arranca el escrito que la defensa del politólogo ha presentado en el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, al que ha tenido acceso este diario.

"Es más, sabe su señoría que existe en las actuaciones, -con el fin de agilizar la

comprobación de esos correos- (que fueron aportados motu proprio en escrito por el investigado) el ofrecimiento de Juan Carlos Monedero de acudir ante el Letrado de la Administración al efecto de comprobar lo que su señoría había

acordado, a la razón, comprobar si coincidían con los [correos] aportados [en papel]", consta en el escrito.

Esta pieza separada investiga la factura de 26.200 euros abonada a Monedero por la consultora 'Neurona' en enero de 2019 por trabajos de asesoría encargados y realizados por el politólogo para la firma. Las acusaciones consideran que la factura fue elaborada ad hoc para encubrir una presunta comisión por la contratación posterior de Podemos a la consultora para las elecciones de abril de 2019.

El juez Escalonilla especificó que el contenido de la prueba eran los cuatro correos que había aportado el investigado. Las acusaciones de Vox y Prolege recurrieron la decisión del juez, pidiendo que se tuviese acceso a todo el correo electrónico de Monedero y la Audiencia Provincial de Madrid determinó que sólo interesaba a efectos de prueba los cuatro correos que había indicado el juez instructor.

En este sentido, se queja su letrado: "El señor Monedero lo que lleva es más de un año esperando a que la Unidad Central de Ciberdelincuencia le cite para dicha adveración de los 4 correos. A fecha de hoy y de haberse realizado dicha citación posiblemente el procedimiento ya habría sido sobreseído, al haberse verificado que los correos y la factura emitida contenida en los mismos tienen fecha anterior a la reclamación de la misma por parte del banco, que fue el argumento de la UDEF en su primer escrito para declarar la factura como "falsa"".

"Que la UDEF, después de un año, no haya abierto los cuatro correos citados, y que el informe que realiza para realizar sus conclusiones se base precisamente en que no ha abierto esos correos mandados por su Señoría, deja claro

que la UDEF no ha desarrollado su tarea como debiera", expone el abogado de Monedero.

Y solicita al juez la "necesidad de practicar esa pericial". "Mantenemos nuestra voluntad de acudir cuanto antes a mostrar esos cuatro correos para acreditar la verdad de los mismos y la coincidencia con los hace más de un año aportados".

Diligencias sin cobertura

Además en su escrito al juez, la defensa de Juan Carlos Monedero arremete contra los autores del informe de la UDEF, no sólo por "faltar a la verdad", sino por haberse "excedido en las funciones de investigación encargadas por el juez, dando cabida a unas investigaciones que no tienen cabida ni cobertura en

diligencia ninguna del mismo".

En marzo de 2021, Monedero entregó en el juzgado una batería de pruebas para demostrar que en efecto realizó los trabajos para Neurona por los que percibió la cantidad de 26.200 euros. Entregó billetes de avión para acreditar que viajó en las fechas investigadas. Pero la UDEF además de cotejar los billetes con el pasaporte del investigado, ha indagado en quién pagó los billetes. Y ha encontrado entre los pagadores al propio partido Podemos y a alguna universidad. Estos hallazgos le sirven para inferir que no fue la consultora Neurona quien abonó los billetes de avión para México y otros países de América Latina y así poner en duda que realmente Monedero trabajara para la consultora en aquellos viajes.

"La investigación versaba exclusivamente sobre si existían o no dichos viajes, el resto, como decimos es por cuenta de la UDEF, con un evidente finalidad, que

el propio autor del informe estampa en el contenido del mismo, una evidente investigación prospectiva, y que reitera en varias ocasiones con el fin, no de encontrar una explicación imparcial de la existencia de los billetes y acreditar dichos viajes de mi representado, sino con el intento de buscar nuevos datos que nada tienen que ver con lo encargado por la instrucción".

Viajes a México en 2018

El autor del informe reseña que dos de los billetes fueron pagados por Podemos, otro por una universidad, un cuarto por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el quinto por el propio Juan Carlos Monedero. "Cómo hemos dicho, entendemos que se ha excedido en lo solicitado para su comprobación por su Señoría en actuaciones carentes de amparo judicial alguno, y que deberían ser no consideradas, al ser nulas por tal ausencia de mandato judicial".

No obstante, en su escrito, Monedero aclara al juez que en México coincidían en 2018 "eventos de enorme importancia política: las elecciones

presidenciales en México en julio de 2018 y con ocasión de la toma de posesión del Presidente de la República de México en diciembre de 2018. A esos viajes, mi representado acudió, como persona de un enorme prestigio en el país, como referente y fundador del Partido Político Podemos, con ocasión de los

citados eventos".

Y continúa el letrado: "Y permítaseme la naturalidad, como no todos los fines de semana se va a México, es normal que además de acudir en dichos momentos, se participe de otros tipos de actividad profesional ajustando la agenda del viaje. Igual que en el resto de los países visitados, donde es natural ajustar agendas para aprovechar el esfuerzo".