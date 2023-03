Mónica García denuncia a un 'reportero' del canal ultra de Javier Negre por fotografiar a sus hijos frente al colegio

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y candidata del partido a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha hecho público que el pasado viernes cursó una denuncia después de que un reportero del pseudo medio de comunicación del ultraderechista Javier Negre fotografiara a dos de sus hijos, ambos menores, frente al colegio mientras ella los acompañaba.

"Esto ya no sólo es por mí, no solamente por mis hijos. No solamente es por los compañeros del entorno del cole de mis hijos, sino que es un poco por todos, es por la sociedad en su conjunto, por aquellos que no queremos que la política sea un lodazal constante", ha lamentado García.

Los hechos denunciados ocurrieron el pasado miércoles, cuando un grupo de padres de alumnos pusieron sobreaviso a la líder de Más Madrid en la Asamblea de que un hombre estaba haciendo fotos a ella y sus hijos. Tal y como recoge elDiario.es, que ha tenido acceso al parte policial, García identificó al sujeto como Bertrand Ndongo Meye, exasesor de Vox, quien alegó que "a él también le acosan llamándole pederasta y que podía tomar fotografías porque se encontraba en la vía pública y que continuaría realizándolas".



A su vez, García no ha dudado en señalar a Ayuso por "promocionar" a este tipo de medios que, según ha reiterado, "han sido pagados por el Partido Popular de Madrid". Por último, la candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad ha querido condenar el "bullying político", un modus operandi consistente en "señalar, insultar al adversario, despreciarle y desprestigiarle" que "cala en la sociedad".