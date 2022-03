Las mujeres migrantes sufren "vulneraciones de derechos más profundas"

"Las mujeres tienen sus propios proyectos migratorios. No pasan siempre por la trata. Tienen sus maneras de protegerse: hay mucha resistencia y capacidad también. No todas las mujeres son víctimas de trata", dijo este lunes Ana Rosado en la rueda de prensa de presentación del, ya clásico, informe Frontera Sur –que ella ha coordinado– de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Este año, la ONG ha querido profundizar en la situación y particularidades que afrontan las mujeres que migran –el 10% del total– y su conclusión es que "las vulneraciones de derechos que sufren son aún más profundas que las que padecen los hombres". Esas vulneraciones "van más allá de los riesgos del propio tránsito migratorio". Se trata "de una situación invisibilizada ya que estos análisis normalmente se vinculan cual apéndice, a los estudios de las migraciones de los hombres".

"Las mujeres tienen sus propios proyectos migratorios, sus propias realidades, que van más allá de la tradicional imagen migratoria en la que la posición de la mujer se condiciona permanentemente al rol de hija-esposa-madre-víctima, en contra del análisis heroico o del espíritu aventurero con el que se analiza la migración masculina", sostiene el trabajo de la ONG.

Añade APDHA que "es preciso reconocer que la migración para muchas jóvenes y mujeres es una opción estratégica para sobrevivir y confrontar los contextos de agresión física, psicológica, sexual o estructural que experimentan ellas, sus familias o sus comunidades". Pero "la condición de discriminación múltiple, irregularización y falta de acceso a pleno derecho con la que recibimos a las viajeras es un punto clave de partida para seguir perpetuando y legitimando otras violencias", lamenta la ONG.

Desmontando prejuicios

Agrega la asociación que "la falta de una apuesta consciente por unas políticas inclusivas pone igualmente en jaque la capacidad de agencia y la autodeterminación de muchas mujeres de diferentes generaciones". El informe recoge también diversos testimonios de mujeres que apuntalan sus conclusiones. Así, por ejemplo, Milouda El Hankari desmonta prejuicios en el extracto de una carta dirigida a su madre desde Cádiz: "Querida Mamá [...] me acuerdo cómo te empeñaste tanto en que terminase mis estudios y que me fuera a la universidad, a pesar de la negativa de toda la familia, por aquello de las costumbres nuestras de que una mujer no debe alejarse de su familia si no es para casarse. Entre las dos rompimos la regla general, y fui la primera mujer de mi pueblo con una licenciatura".

El estudio manifiesta que los datos "demuestran" que la vida de las mujeres corre más peligro que la de los hombres en los trayectos en patera: "Este año pasado cuando –a pesar de que las llegadas de mujeres suponen solo el 10% del total– al menos 10 de cada 100 mujeres murieron o desaparecieron intentado acceder a España huyendo de la guerra, el hambre o la persecución, mientras que perdieron la vida al menos 5 de cada 100 hombres".

Las razones de este "elevado número de muertes –404 mujeres, el 19% de las víctimas totales–", según APDHA, "obedecen a que, a las mujeres, con frecuencia embarazadas o acompañadas de menores, se las coloca en trayectos largos en el centro de las embarcaciones, lo que en caso de naufragio limita sus posibilidades de sobrevivir, que se reducen aún más con la responsabilidad de salvar a su hijo o hija".