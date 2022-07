No es el "caso Inda", es el caso Ferreras

Ayer ya vimos que Ferreras ha decidido atrincherarse en su plató de La Sexta, rodeado de sus fieles, y defenderse negando lo que toda España ha podido escuchar con sus propios oídos, tanto en los audios que salieron el fin de semana como en los que han salido hoy: que Ferreras sabía desde el principio que la noticia basura que dio Inda sobre una cuenta de Iglesias en un paraíso fiscal era eso: basura.

"Yo le dije a Inda, 'pf, yo lo doy, Eduardo, yo lo doy, pero esto es muy burdo. No me creo que Iglesias tenga una cuenta en las Granadinas a nombre de su madre y que Maduro le haya metido ahí no sé cuánta pasta el día que se registra Podemos'. No me lo creí, el documento era chungo, pero le dije, yo lo doy, Eduardo". Ahora Ferreras dice que no, que él se enteró después de que era mentira. Ya.

Insisto: solo escuchar los audios basta para saber que Ferreras está mintiendo de nuevo y que claro que sabía que el informe era una basura antes de publicarlo. Pero creo que merece la pena también recordar cómo lo contó cómo lo contó La Sexta: "¿Qué pone aquí, Iñaki? Léelo por favor".

Es que es tremendo escuchar esto, porque ellos ahora dicen: "esto es una cosa de Inda, que lo hizo mal (eso sí, después le hemos mantenido aquí todos los días durante 6 años aunque ya sabíamos que su trabajo era mentir contra Podemos), pero bueno, esto fue una chapucilla de Inda, a nosotros no nos miren, nosotros le sacamos a él y sacamos también a Iglesias para que lo desmintiera, así que lo hicimos todo bien, más periodismo".

Os dejo un par de rótulos más que usó La Sexta por aquel entonces haciendo suyas todas estas fake news contra Podemos. Rótulo de Al Rojo Vivo: "Chavez pagó 7 millones a la fundación CEPS". Eso lo dice La Sexta, lo pone en pantalla y es una afirmación suya, de la cadena.

Otro rótulo de ARV: '"Okdiario': La policía aprecia indicios de blanqueo y financiación ilegal de Podemos". Y en pantalla, en grande, la noticia basura: "La Policía descubre que la dictadura iraní ha dado 2 millones de euros a Iglesias y su entorno desde 2013".

Todo ello, en conexión con la redacción de La Sexta Noticias, cosa que no es un detalle menor. Porque no es ya que Ferreras conectara con Inda y con la redacción de Okdiario para que ellos esparcieran esa basura (que ya sería gravísimo de por sí): es que conectaba con la propia redacción de las noticias de La Sexta, la cadena que él dirige. El informe falso se difundió desde ahí, lo acabamos de escuchar.

"Beatriz Zamorano, háblanos de Venezuela y la presunta financiación ilegal de Podemos", decía Ferreras. Entonces, estaría bien que no nos tomen por idiotas. Además, no es inocente que Ferreras decidiera hacer esas conexiones con la redacción de La Sexta Noticias para hablar del falso informe PISA.

No es inocente porque el espacio de las noticias, del informativo o del telediario, se identifica por la audiencia como un espacio que no es de opinión, sino de información objetiva, a diferencia de una tertulia.

Entonces, cuando se conecta desde una tertulia con la redacción de las noticias para difundir esta basura, se hace precisamente para reforzar en la audiencia una percepción de lo que se está contando como información contrastada, para que la gente la entienda como una noticia, como pura información, y no como una opinión o como una acusación que lanza no sé quién.

Como os decía, ayer Ferreras decidió huir hacia adelante, defendió lo indefendible y sus colaboradores en la mesa de Al Rojo Vivo hicieron lo propio también. Allí estuvieron Carlos Segovia (de El Mundo), Carmen Morodo (de La Razón, cuyo presidente, Mauricio Casals, también aparece en los audios filtrados), Carlos Cue (de El País), Juanma Romero (de El Periódico, uno de los diarios que no ha sacado absolutamente nada de estos audios de Ferreras), Angélica Rubio (directora de El Plural) y Ángeles Caballero (de El Confidencial, Onda Cero y la propia Sexta).

Fíjense que Carmen Morodo insiste en decir: "no son víctimas de ningún sistema ni de esta cadena, todo lo que les ha pasado es culpa de ellos mismos". Más allá de la desfachatez, a mí que estén teniendo que decir esto me parece una buena noticia, porque revela que cada vez más gente se está dando cuenta de cuál ha sido la clave de lo que ha pasado en este país, y es el fusilamiento al que se ha sometido a Podemos desde todos los cañones del país.

Que sientan la necesidad de defenderse así es un buen síntoma. Pero más presuntos periodistas defendiendo a Ferreras. Juanma Romero de El Periódico, que también estaba ayer sentado en ARV: "Sí, tengo la fortuna de colaborar desde hace años en @laSextaTV @DebatAlRojoVivo, y les estoy infinitamente agradecido. Pero de Antonio García Ferreras solo he recibido lecciones de #periodismo y de #rigor. Siempre. Jamás ha buscado otra cosa y jamás me ha pedido otra cosa. Jamás".

Lucía Méndez responde al tuit "Digo lo mismo que Juanma Romero". Pero sigue Juanma Romero: "Ya basta de ataques personales y de perseguir sin fundamento a periodistas que hacen su trabajo con toda la profesionalidad del mundo. Ya quisiéramos muchos ser como Ferreras. Mi admiración y aprecio no se va a debilitar nunca".

Resulta que hoy se huele un poco una operación "matar a Inda para salvar a Ferreras", con algunas piezas de ciertos medios y tuits de periodistas que colaboran o han colaborado con Al Rojo Vivo.

Os leo por ejemplo un titular de Infolibre de hoy: "El ‘caso Inda’ abre el debate sobre la mala praxis de la prensa en España". Y es como: ¿el caso Inda, de verdad? Estos audios, en los que no habla Inda, lo que aportan es una información nueva sobre Ferreras, no sobre Inda.

Que Inda era un mentiroso ya lo sabíamos todos, el elemento novedoso de estos audios es la involucración directa de Ferreras. Entonces esto de intentar contener el escándalo en la figura de Inda salvando a Ferreras (que por cierto me recuerda un poco a la operación monárquica "matar a Juan Carlos para salvar a Felipe") creo que no es serio, sinceramente. Pero está pasando, avisados quedáis.

Quiero terminar esta sección emulando un poco a Gema MJ y simplemente leyéndoos 3 tuits. El primero, de una cuenta jurídica, Jurist Priest: "No hay que olvidar que Iglesias fue condenado en costas al denunciar la manipulación de Inda porque la jueza estimó que era veraz, a pesar de lo claramente falsa que era para cualquiera. Fue una vergüenza de sentencia en su momento, ahora lo es más. La justicia fue cómplice".

Segundo, tuit de David Pareja, que además colabora con un programa que emite La Sexta, El Intermedio, con lo cual me parece bastante valiente: "Los audios de Ferreras y Villarejo deberían ser el detonante definitivo para hacerse esta pregunta de vez por todas: "¿cuándo hará la izquierda algo de autocrítica? ¿Por qué te intentan hundir ABSOLUTAMENTE TODOS LOS GRANDES MEDIOS Y GRANDES EMPRESARIOS? No sé, mucha casualidad. A lo mejor es que algo os tenéis que revisar, no? Un poquito de autocrítica bro".

Y tercero. Tuit de Guille Martínez, periodista freelance: "Hace más de un año denuncié una agresión policial mientras cubría el mitin de Vox en Vallecas. Tres periodistas testificaron como testigos. Hoy, los cuatro hemos declarado acusados de delito de falso testimonio: hasta 3 años de cárcel. Luchar por la verdad también es esto".

Mientras Ferreras sigue siendo el director de La Sexta, mientras Inda y Terradillos siguen sentados en el programa de Ana Rosa, mientras se protege a los mentirosos profesionales, se persigue y se reprime desde el poder a los periodistas de verdad. Por cierto, Pablo González lleva más de 3 meses y medio encerrado en una cárcel de Polonia. Aquí no se nos olvida.