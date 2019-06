La portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, ha señalado este jueves que en el caso de que el PSOE propusiera a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena para que dirigiera alguna cartera ministerial en el nuevo Gobierno, por su parte no habrá veto a ese nombramiento. Señala que si los 'socialistas' consideran que "puede ser buena ministra para ellos, pues fenomenal", y apunta que espera que tampoco haya vetos a los nombres que propongan desde Unidas Podemos.

En declaraciones a Telecinco, Vera ha puntualizado sin embargo que en estos momentos la negociación no ha llegado a la fase de los equipos porque aun tienen que ponerse de acuerdo en los objetivos y medidas que debe llevar a cabo ese 'Gobierno de cooperación' de PSOE y Unidas Podemos. No obstante, ha incidido en que puesto que ellos no vetarán nombres que propongan los socialistas para ese Ejecutivo, entiende que desde las filas del PSOE tampoco habrá vetos a los que ellos propongan. "Pero eso llegará más adelante. Ahora hay que hablar de los objetivos, que es la parte más enrevesada del asunto. Es lo más complicado y el meollo de la cuestión", ha destacado.

Algunos medios digitales han apuntado que la idea de que Carmena sea ministra ha surgido, entre chascarrillos, en grupos de WhatsApp en los que participan dirigentes del PSOE.



"Vamos a ser muy discretos y prudentes, y a proteger la negociación porque queremos que llegue a buen puerto y acabe en un gobierno progresista"

Además del nombre de Carmena, a Vera también se le ha preguntado por la posibilidad de que los diputados de Unidas Podemos Juan López de Uralde y Yolanda Díaz puedan acabar dirigiendo alguno de los ministerios, a lo que ha respondido que durante la negociación "hay mucho ruido y pocas nueces", y ha insistido en que deben ser prudentes y discretos ante los rumores y que ahora lo que toca es hablar con el PSOE del programa de gobierno.

De este modo, ha evitado valorar también las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ayer ofrecía a Podemos puestos político-administrativos en el nuevo Ejecutivo. Vera ha indicado que las negociaciones para llegar a "un gobierno progresista y compartido" de ambas formaciones deben hacerse por los cauces "formales y oficiales", y no a través de los medios de comunicación, como señala que hizo Calvo.

"Vamos a ser muy discretos y prudentes, y a proteger la negociación porque queremos que llegue a buen puerto y acabe en un gobierno progresista y compartido en las proporciones que cada uno obtuvo el 28 de abril", ha recalcado, para añadir que las sensaciones después de la última reunión del lunes entre Iglesias y Sánchez "fueron positivas".

Primero medidas, luego equipos

Vera opina que en esa reunión discreta que se celebró en Moncloa hubo avances, pero matiza que siguen en el punto de acordar los objetivos y las materias políticas. Tras ese escollo podrán ir a la siguiente casilla que es la de los equipos.

Para abordar ese tramo de las conversaciones, Podemos señala que es consciente de su peso, "bastante más reducido que el del PSOE", y que el liderazgo y la responsabilidad de sumar apoyos para la investidura de Sánchez es de los socialistas.