El nuevo alcalde de Móstoles (PP) nombró jefe de Comunicación a un hombre declarado en rebeldía por la Justicia

El pasado 17 de junio, Manuel Bautista, dirigente del PP, fue investido alcalde de la localidad madrileña de Móstoles gracias al apoyo de los tres concejales de Vox. Un mes más tarde, el 13 de julio, nombraba jefe de comunicación a David Zamorano Victoria, declarado en rebeldía por ignorar una sentencia judicial y en paradero desconocido por hacer caso omiso a otra.

Zamorano es un empresario conocido en Móstoles, aseguran fuentes consultadas. Durante años dirigió un periódico gratuito llamado Móstoles al día y fue presidente de la Federación de Peñas del municipio. En 2022, cuando el popular Manuel Bautista desembarcó en Móstoles, Zamorano se sumó a su equipo de campaña.

Anteriormente, Bautista había sido edil de Fuenlabrada con el PP y más tarde diputado de la Asamblea de Madrid, donde estuvo al frente de varias direcciones generales relacionadas con educación. Justo antes de llegar a Móstoles fue nombrado viceconsejero de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la región.

Ambas sentencias están relacionadas con el reparto de bienes que había adquirido junto a su expareja, Esther Hernández, de la que se separó en 2014. En 2006 la entonces pareja había comprado dos inmuebles en los municipios almerienses de Roquetas de Mar y El Ejido. Además, en 2010, adquirieron conjuntamente un préstamo para la compra de una licencia de taxi del Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de recibir unos ingresos extra a sus sueldos.

Tal y como recogen los documentos judiciales, a los que ha tenido acceso Público, tras la separación, David Zamorano explotó unilateralmente los bienes que adquirió junto a su expareja. El que ha sido jefe de Comunicación del alcalde de Móstoles hasta hace un mes, generó rentas por el alquiler de ambas propiedades y por la explotación del taxi, para el que contrató a un trabajador.

A finales de 2019, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Roquetas de Mar condenó a Zamorano a pagar a su exmujer la mitad de las rentas que había generado por el alquiler de la vivienda de Roquetas de Mar entre 2014 y 2018: en torno a unos 8.750 euros. El auto también pedía la división de la copropiedad y su venta en una subasta judicial pública.

Un año más tarde, ante la imposibilidad del juzgado de ponerse en contacto con el condenado –"en paradero desconocido" según el propio edicto– la sentencia fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En la misma línea, también en el 2019, el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Móstoles sentenció de nuevo a Zamorano al pago de 2.475 euros por el alquiler de la otra propiedad que el mostoleño había comprado años antes con su mujer en El Ejido. De nuevo, Zamorano desoyó el llamamiento judicial y un año más tarde fue declarado en rebeldía por el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Móstoles.

"Para evadir la justicia ignora las sentencias, no recoge las notificaciones", explica Santiago Hernández, excuñado de Zamorano. Esta misma razón motivó la publicación en el Boletín de la Comunidad de Madrid de una sentencia que le obligaba indemnizar al conductor que contrató y despidió de manera improcedente para la explotación de la licencia de taxi que había conseguido junto a su expareja. Aún a día de hoy su expareja reclama los beneficios generados por esta licencia de taxi en los últimos diez años.

A principios de 2022, Zamorano terminó cediendo su parte de los inmuebles de Roquetas de Mar y El Ejido a cambio de que la propietaria final, Esther Hernández, se hiciera cargo de las deudas que él había generado por el impago de varios impuestos de ambas viviendas. De hecho, Hernández cree que esta fue la razón por la que le llegó a vender su parte: "Negoció por necesidad, porque estaba hasta arriba de deudas".

Manuel Bautista, alcalde de Móstoles y responsable del nombramiento de Zamorano, había sido informado de lo escurridizo que era para la Justicia su nuevo jefe de Comunicación antes de que este fuera contratado. Así lo demuestra la fecha de entrada en el registro del Ayuntamiento de Móstoles de los documentos judiciales que acreditan esta información.

El alcalde del PP fue increpado por estos hechos en el pleno celebrado el 28 de septiembre de 2023. En él, Bautista aseguró que Zamorano había dimitido de su cargo la semana anterior, sin explicar las razones que le llevaron a ello. Al ser preguntado por los motivos de su dimisión, David Zamorano asegura a Público que ha dejado este cargo porque se "ha ido a trabajar a otro sitio".

En lo relativo a su contratación por parte del Ayuntamiento de Móstoles, Zamorano asegura que "no hay ningún tipo de conflicto, porque todo se arregla a cuestión de ley". También, que no ve relación entre "los problemas personales" con "una contratación del Ayuntamiento de Móstoles", ya que "si fuera una contratación ilegal el Ayuntamiento no la haría".

Sin embargo, esta persona que el alcalde buscó para que se encargara de la comunicación, no ha sido localizable por la Justicia en reiteradas ocasiones. Una obstrucción al cumplimiento de varias sentencias de la que era conocedor el actual regidor de Móstoles.

El alcalde de Móstoles ha preferido no hacer declaraciones sobre este tema.