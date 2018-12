Unidos Podemos estará presente en los actos organizados en el Congreso el 6 de diciembre con motivo del Día de la Constitución. Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, repetirá su asistencia en la celebración del 40 aniversario de la Carta Magna, mientras que será la primera vez después de siete años que acudirá el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón. El partido morado ha preparado una "sorpresa" para este acto: según explican fuentes de Podemos a Público presentarán este nuevo "símbolo" republicano en presencia del rey emérito y del actual monarca.

Diputados del grupo parlamentario portarán este símbolo durante el acto con los reyes, el resto de parlamentarios de las Cortes Constituyentes y los denominados 'padres' de la Constitución. Unidos Podemos ya había avisado que centraría su posición en este día en la defensa de la república como garantía de reforma y modernidad. Asimismo, entre el grupo consideran que la bandera de la II República no representa el cambio de modelo de Estado que ahora se requiere.

Este acto se enmarca dentro del discurso de los últimos meses del grupo confederal. Unidos Podemos ha endurecido sus propuestas contra la monarquía y ha pedido varias ocasiones en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre las actividades del rey emérito. Ninguna de las peticiones pasó el veto del PP, PSOE y Ciudadanos en la Mesa de la Cámara Baja. La última opción fue una carta que mandaron a Juan Carlos I en la que le pedían que compareciera a petición propia para esclarecer todas las dudas sobre sus finanzas. Una misiva a la que la Casa del Rey respondió con un breve acuse de recibo.

Queremos una España democrática y feminista, que quiere para su gente un futuro de justicia social y fraternidad. Un país en igualdad que respete, escuche y proteja. 40 años después, hacer nuestra democracia mejor es hacer república. pic.twitter.com/MxEdpDnEas — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 5 de diciembre de 2018

El grupo confederal de Unidos Podemos no estará al completo. En Marea asistirá pero no lo hará En Comú Podem. Los catalanes han decidido no participar en el acto por la presencia de los reyes en la recepción al considerar que es una institución "caduca, anacrónica y con sombras de corrupción".

Acto alternativo de Unidos Podemos por la tarde

Donde sí acudirán todos los miembros de la agrupación Unidos Podemos será a la jornada 'España: Feminismo, República y Democracia', que ha sido convocada el mismo día 6 a partir en el Ateneo de Madrid. "Se debatirá y reflexionará sobre la necesidad de una Constitución feminista y ecologista; la república y la plurinacionalidad como alternativa constituyente; o la cuestión social, la soberanía y Europa en la Constitución", explica Podemos en un comunicado, que concluye confirmando la presencia de Pablo Iglesias en el acto.