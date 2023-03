El número dos de Interior cenó en casa del presidente de la Audiencia Nacional para que le aconsejara sobre 'Kitchen'

José Ramón Navarro: No me ha comentado nada Ab; a ver qué me cuenta y cuál es la idea

Francisco Martínez: Pues la idea imagino que será joderme....

JRN: Espero que no! Lo que me extraña es que no me haya comentado nada

FM: Pues por eso lo digo... Imagino que sabe que por dónde estuve y por los hechos que se me atribuyen, ésta será la primera declaración de un político, a la que seguirán varias más pues como sabes muy bien mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge [Fernández Díaz, el exministro del Interior] o Rajoy o Cospedal. Y de eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar. Y te aseguro que es lo ultimo que quería hacer. En fin, gracias por todo. No sé si un Presidente puede seguir siendo amigo de un imputado... queda fatal... (dos emoji de risa)