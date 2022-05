La ofensiva del poder mediático chileno contra la nueva Constitución

Para hacer hoy esta sección nos hemos basado sobre todo en tres fuentes: en varias notas publicadas en Interferencia, un medio digital independiente chileno, y en dos cuentas de Twitter: una llamada "Ojo del Medio", que dirige el periodista Marcos Ortiz, que hoy nos va a acompañar aquí en La Base, y otra llamada Mister Wolf; son dos cuentas muy interesantes y super documentadas (se las recomendamos a todos los oyentes que tengan curiosidad en conocer cómo operan las grandes empresas de comunicación en Chile), que analizan de forma crítica titulares y cortes de televisión y radio. Un poco lo que hacemos aquí en La Base, pero sobre los medios chilenos.

Ojo del Medio, por ejemplo, ha recopilado varios titulares de las últimas semanas del Diario derechista El Mercurio, uno de los que con más intensidad está protagonizando esta campaña contra el nuevo Gobierno y por el rechazo a la nueva constitución. Algunos son: "Idea de que solo el Estado provea derechos sociales desata controversia". Otro: "El decrecimiento económico, la polémica teoría que se deja entrever en los debates de la Convención constituyente". Otro: "La polémica por la bandera y la canción nacional". Otro: "Creación de lineamientos generales orientadores de la nueva Constitución desata controversia".

Más titulares de El Mercurio: "Crecen críticas a la consulta indígena desde representantes de pueblos originarios". Otro: "Las críticas a la Convención que no vienen solo de la derecha". Otro: "En medio de críticas por iniciativas refundacionales y falta de liderazgo el pleno iniciará el debate de normas". Otro: "Comisión diseña estado regional en medio de cuestionamientos a la probidad de gobiernos locales".

"El rol del Estado empresario: "los riesgos que se abren para la sana competencia". Otro: "¿Un Estado más grande a partir de la nueva Constitución? Desafíos, riesgos y eventuales impactos". Otro: "Los riesgos que se abren para la competencia y arcas fiscales. Un alto aumento de subsidios al funcionamiento generaría déficits públicos y además provocaría distorsiones al rol de los municipios y los mercados".

Este diario también se ha llenado de editoriales y notas de opinión muy beligerantes contra el nuevo texto constitucional. "Se acaba la protección efectiva al derecho de propiedad en todas sus formas. Se acaba la igualdad ante la ley. Se acaba la unidad territorial del Estado. Se acaba Carabineros de Chile. Se acaba todo límite a la huelga. Se acaba el sistema electoral imparcial. Se acaba la aplicación neutra del Derecho para introducir enfoque de género. Se acaba el poder Judicial independiente". Son algunas de las afirmaciones que se pueden encontrar en las páginas de opinión de El Mercurio sobre la nueva Constitución.

Una de las figuras que está contribuyendo a esta campaña por el rechazo a la nueva Constitución es una vieja conocida nuestra aquí en España, la diputada y ex portavoz parlamentaria del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que ha estado de viaje en Chile este mismo mes de mayo. Una semana antes de su viaje, ya había empresas de comunicación chilenas entrevistando a Cayetana. Fijaos. 1 de mayo, entrevista en La Tercera, el diario más importante del grupo COPESA. "Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española: "La convención debería constituir, no desintegrar en naciones o sistemas de justicia distintos". Y una vez allí. Entrevista en El Mercurio: "No solo se puede lograr el rechazo a este texto absurdo, sino construir una alternativa". Entrevista en el diario Las Últimas Noticias, en portada: "El proceso constituyente busca lo que divide a los chilenos".

Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos. / VÍCTOR LERENA (EFE).

En fin. Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, decimoquinta marquesa de Casa Fuerte, con nacionalidad española, francesa y argentina, descendiente de una familia patricia argentina que tiene su origen en el virreinato español, descendiente de Francisco de Borja Álvarez de Toledo Osorio, de María Tomasa Palafox, de Francisco de Moncada, del conquistador español Blas de Peralta y del fundador de la ciudad de Mar del Plata Patricio Peralta Ramos... viaja a Chile a decirle a los chilenos lo que tienen que hacer y que mucho mejor la Constitución de Pinochet. Igual es cosa mía, pero como que huele un poco a puro colonialismo, ¿no?

La marquesa iluminando a los chilenos en la portada del diario Las Ultimas Noticias, que también va cada día a golpear con todo a la nueva Constitución. 3 portadas más de este periódico: Marzo. "Los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales". Abril. "Detienen a ex candidata constituyente por dejar neumáticos para barricadas en Plaza Italia". Mayo. "Analistas comentan la caída de la confianza en la Convención Constitucional".

Otra "noticia" de mayo en este diario: "Estudio determina que el sistema universal de salud aumentará copago de prestaciones hospitalarias hasta en 146%". Y una en la misma línea en el diario La Tercera: "Informe revela que las listas de espera aumentarían un 40% si se termina con sistema de salud mixto".

Precisamente estos días ha habido cierto revuelo porque han pillado a un diputado derechista, Felipe Kast, difundiendo un video manipulado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Nada nuevo bajo el sol. Este diputado difundió un video del año 2020, antes de que el pueblo chileno decidiera en plebiscito redactar una nueva constitución, en el que Maduro hablaba de Chile con motivo del 50 aniversario de la victoria de Salvador Allende.

Maduro hablaba de la pervivencia del legado de Allende en las movilizaciones populares que sacudieron Chile en 2019, en un video que, insisto, se grabó antes de que comenzara el proceso constituyente y por tanto es imposible que se refiriera a eso. Bueno, pues ¿qué ha hecho el diputado Kast?

Otro de los bulos que han difundido algunos medios y también algunos miembros de derechas de la convención constituyente es el que dice que, con el nuevo sistema de pensiones públicas según el cual los trabajadores en activo aportan una parte de sus salarios para pagar las pensiones de los jubilados (el mismo sistema que rige aquí en España), los trabajadores chilenos van a "perder sus ahorros" que van a ser expropiados por el malvado Estado. Es lo que veíamos antes en esa portada de Las Ultimas Noticias, que decía "Los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales".

Quien difundía este bulo es un miembro de la propia Convención Constituyente que, lógicamente, defiende las posiciones de una derecha que, como no tiene mayoría para ganar las votaciones en la convención, ha asumido como estrategia el boicot a la nueva Constitución. Otro momento que vamos a escuchar, este de la radio, Radio La Clave.