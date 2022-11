Olona lanza una fundación antifeminista con la intención de volver al Congreso

Cien días después de su salida de Vox, Macarena Olona ha presentado este viernes en Madrid su propio proyecto: la Fundación Igualdad Iberoamericana. Una plataforma antifeminista a través de la cual la líder ultraderechista intentará recoger 500.000 firmas para poder presentar una iniciativa legislativa popular frente a la "criminal ideología de género" en el Congreso de los Diputados.

"Recorreré toda España para recabar firmas", anunció Olona este viernes. "Es una empresa muy ambiciosa que si culminamos con éxito será para mí un honor volver a entrar al Congreso para defender esta iniciativa legislativa popular", aseguró. Dijo la líder de la ultraderecha que quiere ser "la voz del pueblo", alejada de ideologías.

"La ideología de género es una amenaza que pretende crear otra civilización. Estamos ante una nueva colonización ideológica". Así se refiere Olona a las políticas feministas contra la violencia de género y esta seré el camino ideológico por el que transitará a partir de ahora como abanderada de la 'ideología de género', un concepto acuñado por la ultraderecha católica.

El acto de presentación de su fundación empezó con un vídeo sobre la historia de un padre separado de su hija por una denuncia falsa que ahora vivía en la calle. "Es una historia ficticia", reconoció Olona. "Pero es la historia de millones de familias", dijo después. Su propósito es "unir la hispanidad en una sola voz" contra el feminismo.

Fundadora y presidenta

Olona ha asegurado que ella figura como fundadora única y presidenta de esta fundación, para la que también ella misma habría aportado los 10.000 dólares necesarios para su inscripción en Panamá. Sostiene que han salido de sus ahorros y que a partir de ahora abrirá un proceso de crowdfunding para conseguir financiación.

La abogada del Estado subrayó que "no es un proyecto político" y rechazó de pleno su candidatura para las elecciones municipales y autonómicas. "No voy a concurrir, lo que no quiera decir que no pueda apoyar determinadas candidaturas", señaló.

Lo cierto es que los de Abascal le cerraron la puerta, aunque el entorno de Olona sostiene que tiene "muchísimos" apoyos dentro de Vox. Sobre todo los críticos con la dirección, que cada vez son más. En el acto de presentación de este viernes estuvo, por ejemplo, Ricardo Morado, ex candidato de Vox a las autonómicas gallegas en 2020 y ex líder del partido en la provincia de A Coruña hasta hace dos semanas. Dimitió denunciando irregularidades internas.