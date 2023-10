 La oposición crítica el "uso partidista" de Telemadrid por su amplia cobertura de la manifestación contra la amnistía 

Telemadrid, la televisión pública madrileña, emitió este pasado domingo un programa especial en directo con motivo de la manifestación celebrada en Barcelona contra una posible amnistía a los políticos independentistas catalanes. La retransmisión en directo de la protesta convocada por Sociedad Civil Catalana ha sido muy criticada por la oposición, que acusa al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de hacer un "uso partidista" de la televisión pública madrileña.

Su amplia cobertura de la manifestación en Barcelona contrasta con el apagón que aplicó Telemadrid el pasado mes de febrero cuando cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles de Madrid en defensa de la sanidad pública. Entonces la televisión pública madrileña optó por no retransmitir la protesta. Esta circunstancia también se ha criticado mucho en las redes sociales.

Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña, censuró este domingo el "uso partidista" de Telemadrid al emitir en directo la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana, a la que acudió Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Tras la emisión del mitin antes de la investidura fracasada de Feijóo, la televisión pública madrileña emitirá un especial de la manifestación de hoy en Catalunya a la que asiste Ayuso. No solo es vergonzoso, es un uso partidista de las instituciones públicas marca PP", valoró Mónica García a través de sus redes sociales.

Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, también se mostró muy crítico con la cobertura especial de Telemadrid. "No hay límite que no sean capaces de superar. No les gustan los servicios públicos, salvo cuando los pueden utilizar al servicio de la causa partidista. Y no será que no había puntos de información hoy en Madrid... Muy mal camino", afirmó en Twitter el delegado del Gobierno.

Telemadrid también ha recibido acusaciones de manipulación por haber compartido en su cuenta de Twitter una imagen falsa de la protesta cuando en realidad la fotografía utilizada correspondía a otra manifestación de 2019. La imagen en cuestión mostraba la plaza Espanya de Barcelona, mientras que la manifestación de Sociedad Civil Catalana tuvo lugar en otro lugar del centro de Barcelona. Pese a las críticas y a que numerosas personas en las redes sociales señalaron el error, Telemadrid no ha rectificado el tuit.

Ya el pasado 24 de septiembre tanto García como Juan Lobato, portavoz de PSOE, criticaron la cobertura de la cadena pública madrileña sobre la concentración convocada por el PP en la Plaza de Felipe II de la capital en contra de la amnistía.

En un comunicado, la dirección de Telemadrid aseguró que es "falso" que se hubiera "recibido el encargo de retransmitir el acto contra la ley de amnistía".