OTAN e inflación

La inflación por encima del 10%, la gasolina a más de 2 euros el litro, 37 ciudadanos africanos muertos a las puertas de Melilla, guerra en Ucrania y ahora en la cumbre de la OTAN dicen que hay que aumentar el presupuesto militar. Fantástico.



Dicen también que la Alianza se va a ocupar de las amenazas "híbridas". Lo de híbridas es un eufemismo para decir que los migrantes son una amenaza que merece la atención y el control de una organización militar. La verdad es que se nos esta quedando una estructura económica y de seguridad en Europa que da gusto verla.



Anoche hablaba con alguien que estuvo en algunos gobiernos de España en los que yo no estuve. No voy a contar quién es pero sí lo que me dijo. Me dijo dos cosas que me han tenido pensando desde entonces. La primera fue que me fijara en las caras de los presidentes que han venido a Madrid a la cumbre de la OTAN y que pusiera un contador de un año para ver a cuantos les baja del cargo la inflación. Queda puesto el contador y ya veremos si la inflación y el gasto militar no acaba definiendo el futuro de muchos gobiernos, empezando por el del primer gobierno de coalición de nuestra historia.



La segunda cosa que me dijo era una boutade muy inteligente. Me dijo "tú ya sabes Pablo que todo esto tiene que ver con la competición de Estados Unidos con China". Y ciertamente Biden está muy comprometido con la estrategia geopolítica estadounidense para debilitar a China. Mi interlocutor continuó: "Y va su nieta y lo peta en las redes con un vídeo, desde su hotel de Madrid, en la red social china tik-tok que quiso prohibir la administración Trump por representar una amenaza para la seguridad nacional. La nieta de de Biden en en la red social china". Ciertamente 'La Cina è vicina' como decían los maoístas italianos.



No olviden que China tiene ya más barcos de guerra que EEUU y que los chinos invierten, crean infraestructuras, consolidan todo tipo de acuerdos con todo tipo de países y extienden sus redes tecnológicas, mientras que los EEUU ya no son lo que fueron, a pesar de su devastadora potencia militar.



Y en este contexto, hay quien dice, incluso desde parámetros progres, que criticar a la OTAN es una cosa pasada de moda, propia de viejos izquierdistas con jersey con pelotillas. Hay que recibir a la OTAN en Madrid con orgullo e ilusión como en Bienvenido Míster Marshall. Lo que pasa es que está vez no viene Míster Marshall. Esta vez viene Míster inflación.