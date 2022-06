Pablo Iglesias muestra todo su "cariño" y "apoyo" a Inma Nieto, Yolanda Díaz e Íñigo Errejón en plena campaña andaluza

Pablo Iglesias acudió a San Fernando, lugar de crianza de Juan Antonio Delgado, número uno de Por Andalucía, coalición en la que conviven Podemos, IU y Más País– en Cádiz. Iglesias, en plena campaña de las andaluzas, en su único acto, en el que presentó su libro (Verdades a la Cara) reivindicó que un guarida civil –Delgado lo es– puede ser de izquierdas y que haber dejado el espacio a la derecha en los espacios que tienen que ver con el Estado, la judicatura y la seguridad ha traíd problemas al país.

Iglesias arrancó –según se ve en un vídeo enviado a los medios por Podemos– el acto dando "todo" su cariño a Inma Nieto, candidata a la Junta de Por Andalucía: "Lo está haciendo muy bien y lo hizo muy bien en el debate". También envió "cariño y apoyo" a la militancia de todas las organizaciones que componen Por Andalucía y a Yolanda Díaz e Íñigo Errejón y a los compañeros que estaban en Málaga en un mitin. "Si la gente de izquierdas se moviliza, en Andalucía habrá un Gobierno decente", dijo.

"Conocí en 2014 a Juan Antonio Delgado, cuando era portavoz de la AUGC. Quizá la izquierda se haya equivocado a la hora de repartir etiquetas ¿Por qué un guardia civil no puede ser de izquierdas? ¿Por qué hay determinadas que hegemonía la derecha? Buena parte de los problemas tienen que ver con que quizá históricamente la izquierda ha dejado que la derecha ocupe una serie de espacios que tienen que ver con el Estado o con la seguridad, la judicatura, la administración, lugares en las que si no hay gente de izquierdas no es fácil cambiar las cosas. Hay que ser muy valiente para ser guarda civil y hacer política por Podemos. Lo que Juan Antonio hizo tiene un enorme valor. Va a ser un parlamentario espectacular en Andalucía" dijo Iglesias.

Iglesias agregó: "Nadie podrá negar que han cambiado las cosas en España. Cuando vemos la ferocidad y agresividad de los reaccionarios, eso no es expresión de su fuerza, sino la prueba de que hay cosas que han cambiado y pueden seguir haciéndolo gracias a gente valiente como Juan Antonio".

Delgado

Por su parte, Delgado agradeció a los militantes haber asistido a la presentación del libro, "a pesar del odio de los de arriba" y también "a los compañeros" que reparten octavillas y pegan carteles, "llevando el cambio transformador de Por Andalucía a todos los rincones de nuestra tierra".

Delgado reivindicó que Iglesias se había "atrevido hace ocho años a dar un paso al frente". "Removío –añadió– los cimientos del régimen bipartidista y nos enseñó a los progresistas que podemos ganar y tener éxito si hablamos como habla el pueblo, si sabemos bien en qué lado estamos y si usamos nuestra inteligencia y corazón al servicio de la justicia social. La historia de esta década no se podría escribir sin Pablo Iglesias ni Podemos".

"Quiero darte las gracias por venir a apoyarnos en la campaña electoral y remar junto a nosotros para que a partir del 19J nuestra tierra tenga un gobierno que convierta las necesidades de los andaluces en derechos", remachó, según recoge Europa Press.