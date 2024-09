Los parlamentarios a los que la ministra de Vivienda pide solidaridad: uno de cada cinco diputados del PSOE cobra alquileres

"España es un país solidario y el parque de vivienda en alquiler, en su mayor parte, pertenece a particulares, a pequeños propietarios. Les pido que se hagan cargo también de esta causa, de esta necesidad social y que valoremos las rentabilidades en términos sociales y que valoremos que esos precios estén de acuerdo con la capacidad de los españoles y las españolas".



Es lo que ha afirmado este martes en la Cadena SER la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al ser preguntada por la negativa de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a topar los precios del alquiler. La ministra pide a los propietarios solidaridad y que "se hagan cargo". Lo curioso es que la ministra podría haber dirigido también esas peticiones directamente a los diputados en el Congreso, donde abundan quienes ingresan un sobresueldo gracias a las rentas del alquiler.



El 17,34% de los parlamentarios de la Cámara Baja cobran algún tipo de renta por el alquiler de propiedades. La cifra es incluso más elevada entre la bancada socialista. El 19,33% de los diputados del PSOE cobra un sobresueldo gracias a alquileres: prácticamente uno de cada cinco. Esto hace que el PSOE sea entre los cuatro grandes grupos del Congreso el que cuenta con un mayor porcentaje de rentistas.



Los datos provienen del análisis que ha realizado Público de las declaraciones de bienes y rentas que los diputados presentan ante el Congreso. Actualmente 346 han cumplido con esta obligación. Otros cuatro han recogido su acta hace poco en sustitución de un compañero y, por ello, aún no han presentado su declaración o la Cámara Baja aún no la ha publicado.

En total, son 60 diputados de ese total de 346 de los que se ha publicado la declaración los que declaran algún tipo de ingreso por alquiler de propiedades. No quiere decir que no haya más. Los diputados no rellenan siempre de forma adecuada el modelo de declaración de bienes que les facilita el Congreso. Tampoco hay una casilla específica para indicar los ingresos por alquiler.

La mayoría lo indican en el apartado de "otras rentas o percepciones de cualquier clase", pero algunos lo apuntan en otras secciones del documento y otros podrían haberlo omitido directamente. El Congreso no revisa ni verifica el contenido de las declaraciones de los diputados y, por lo tanto, nadie llega realmente a comprobar si lo que están declarando los parlamentarios es cierto o si podría faltar información.

Sánchez, Feijóo y la propia ministra

Entre los diputados rentistas hay nombres célebres como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP asegura en su declaración haber percibido 5.584,40 euros por el alquiler de propiedades en 2022, aunque no especifica de qué clase: si un local, una vivienda, un aparcamiento u otro tipo de inmueble.

26 diputados no aclaran qué tipo de bienes inmuebles tienen alquilados

El presidente del Gobierno tampoco indica qué tipo de bienes ha arrendado, pero ha declarado haber ingresado 12.845 euros por ese concepto en 2022. Sánchez y Feijóo son dos de los 26 diputados que no concretan en sus declaraciones qué tipo de propiedades han tenido alquiladas.

Esa falta de concreción en las declaraciones impide poder comparar los ingresos de alquiler de los distintos diputados rentistas. De hecho, el modelo del Congreso establece que los diputados deberían indicar sus rentas anuales en el año anterior a la presentación de la declaración. Pero cada uno lo hace a su manera. Además, tampoco hay sanciones en el caso de que lleguen a mentir u ocultar información. Todo ello, hace que, por ejemplo, unos indiquen rentas anuales y otros, mensuales; o que unos especifiquen los ingresos brutos y otros, los netos.

A pesar de ello, algunos parlamentarios destacan especialmente. Es el caso de los únicos tres diputados que declaran ingresar más de 20.000 euros anuales por el alquiler de propiedades. Los tres son del PP: Isabel María Borrego Cortés, Manuel Cobo Vega y Carlos Rojas García. Anteriormente también formaba parte de esta lista Miquel Iceta, que ya no es diputado ni ministro y ejerce como embajador delegado permanente de España en la Unesco.

Rocío Aguirre, diputada de Vox y hermana de Esperanza Aguirre, cobraba 100.000 euros como agente inmobiliaria

Otro caso curioso es el de Rocío Aguirre Gil de Biedma, diputada de Vox. La también hermana de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha declarado 12.600 euros gracias a las rentas de sus bienes inmuebles. Pero, además, en su declaración también indica que antes de ser diputada trabajaba como agente inmobiliaria. Su salario por ese trabajo en 2022 fue de 104.400 euros —si no se ha equivocado al indicarlo, la cifra debería ser en neto—.

La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cobra rentas por alquilar una vivienda. O al menos era así la última vez que fue diputada. En su declaración indicaba ganar 5.130 euros al año por el alquiler de una vivienda en Ciudad Real.