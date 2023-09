Más de 50 diputados reciben ingresos por alquilar propiedades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; ministros como Félix Bolaños, Miquel Iceta o Pilar Alegría; y otros diputados, como Carla Toscano o José María Figaredo de Vox, y Marta Rivera de la Cruz o María de los Llanos de Luna, del PP, tienen algo en común. Todos ellos obtienen ingresos extras gracias al alquiler de propiedades inmobiliarias.

En total, al menos 58 de los diputados electos en las últimas elecciones generales ingresaron dinero por el alquiler de propiedades el año pasado. Así lo ha podido comprobar Público tras analizar las declaraciones de bienes y rentas de los 350 diputados que han obtenido escaño tras el 23J.

Uno de cada seis diputados declaran ser arrendatarios de propiedades pero la cifra podría ser incluso mayor

Los rentistas ocupan el 16,57% de los escaños de la Cámara Baja en la XV legislatura, que arrancó el pasado mes de agosto. Pero el porcentaje podría ser superior. Muchos de los parlamentarios no rellenan de forma clara o correcta la declaración de bienes que están obligados a presentar al Congreso cuando recogen su acta de diputado. Además, el Congreso no verifica la información que dan ni comprueba si pueden faltar datos. Por ello, podría haber más diputados que cobren de alquileres pero no lo hayan recogido en su declaración.

Además, el modelo de la declaración de bienes no posee un apartado específico para las rentas obtenidas mediante el alquiler de propiedades. Los diputados que lo declaran acostumbran a añadirlo en la sección de "otras rentas o percepciones de cualquier clase", pero algunos lo apuntan en otros apartados y otros podrían haberlo omitido directamente.

Miquel Iceta es el diputado que declara mayores ingresos debido al alquiler de propiedades: 30.000 euros el año pasado

El Congreso tampoco les da indicaciones concretas sobre la forma en la que deben indicar la retribución que reciben por alquilar sus propiedades. Así, no se sabe si los diputados están indicando la renta bruta o neta. Tampoco si es anual o mensual.

Por ello, no se puede calcular el total de ingresos que perciben el conjunto de los diputados por alquilar propiedades ni en todos los casos se puede comparar lo que declaran unos y otros. La horquilla va desde los 130 euros por "rentas inmuebles a disposición del titular" que declara el diputado del PP Emilio del Valle a los 30.000 euros por "arrendamiento de viviendas" del ministro socialista Miquel Iceta.

Aún así, al referirse las declaraciones de bienes al ejercicio completo de 2022, los parlamentarios deberían declarar sus ingresos en formato anual y se entiende que ha sido así en la mayoría de los casos. Lo que no está tan claro es cuántos lo indican en neto y cuántos en bruto. Pero al menos 58 diputados tienen esta fuente de ingresos extras al salario que perciben por el desempeño de su función pública.

Algunos de ellos, además, reciben también sobresueldos de sus propios partidos o grupos parlamentarios, como es el caso de varios parlamentarios de PP y Vox.

PSOE y PP, los partidos con más rentistas

La mayoría de los diputados que reciben rentas por el alquiler de propiedades pertenecen a alguna de las formaciones del bipartidismo, ya que estas acaparan el grueso de los escaños del Congreso. La cifra es la misma para ambos partidos: 24 diputados que cobran por alquileres en el PSOE y otros 24 en el PP.

Los rentistas suponen el 19,83% de la bancada socialista, mientras que para los populares la proporción es del 17,52% de sus diputados. Aún así, ambos datos están por encima de la media del Congreso. Incluso son superiores al 15,66% de hogares rentistas que hay en España, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2022.

PP y PSOE aseguran que la existencia de diputados rentistas no condiciona su posición política en materia de vivienda

Para ambas formaciones, que sus diputados se beneficien de esta actividad económica no genera conflictos de interés en relación a su posición política en materia de vivienda. El PSOE asegura a Público que la aprobación de medidas como la ley de vivienda son muestra de su compromiso "absoluto" para "buscar soluciones al problema de la vivienda".

Por su parte, el PP responde a este medio que no cree siquiera que exista relación entre la práctica de esta actividad económica por algunos de sus parlamentarios y el abordaje político de esta cuestión.

Más allá del bipartidismo, el rentismo está presente en todos los grupos parlamentarios de cierto tamaño. De los 33 diputados logrados por Vox en las últimas elecciones, al menos cuatro —el 12,12% de sus parlamentarios— han reconocido haber ingresado extras por arrendamientos. Sólo una de ellas, Carla Toscano, especifica que obtiene rentas de un inmueble por valor de 9.600 euros, sin aclarar si esta es la cuantía mensual o anual.

En cambio, los también diputados ultraderechistas José María Figaredo, Emilio Jesús del Valle y Patricia Rueda no declaran el número de propiedades que explotan, aunque esta última sí habla de "ingresos por alquileres de inmuebles" —en plural— para referirse al origen de los 3.600 euros que percibe.

Entre los partidos de la derecha regionalista también hay una importante proporción de diputados con propiedades en alquiler. Así, el único diputado de UPN, Alberto Catalán Higueras, declara alquilar varias propiedades –no especifica el número ni el tipo- por las que recibe 15.048 euros. Del lado catalán, dos de los siete parlamentarios logrados por Junts también reconocen haber obtenido rentas por el alquiler de alguna propiedad: el 28,57% del grupo parlamentario.

Las izquierdas también tienen rentistas entre sus diputados, aunque en un porcentaje menor. En EH Bildu solo la diputada Marije Fullaondo recibió ingresos por alquilar una vivienda en 2022. Por ella obtuvo 7.680 euros hasta febrero de 2023, según detalla en su declaración, aunque este documento solo debería recoger información sobre 2022.

En Sumar, Bildu y ERC solo un diputado de cada grupo declara ingresos por alquilar propiedades

Entre los siete parlamentarios de ERC, solo Francesc-Marc Álvaro asegura alquilar una vivienda. También un único diputado en el caso de Sumar: Viçent Vidal, que ha declarado percibir 8.400 euros de beneficio gracias al arrendamiento de una vivienda. En relación a sus 31 escaños, la formación de Yolanda Díaz es la que tiene una proporción menor de rentistas entre sus diputados: solo el 3,23%. Con la excepción del PNV, Coalición Canaria y BNG, donde ningún parlamentario declara ingresos por alquilar propiedades, aunque canarios y gallegos consiguieron un solo escaño el 23J.

Incluso Sánchez y Feijóo

Entre los diputados rentistas destacan Sánchez y Feijóo. El presidente del PP ha declarado haber percibido 5.584,40 euros por el alquiler de propiedades en 2022, aunque no especifica de qué clase: si un local, una vivienda, un aparcamiento o cualquier otro tipo de inmueble.

Sánchez tampoco concreta qué tipo de bienes ha arrendado, pero ha declarado haber ingresado 12.845 euros por ese concepto el año pasado. Los líderes del bipartidismo son dos de los 28 diputados que no aclaran qué tipo de propiedades han tenido alquiladas, casi la mitad de los 58 que reconocen haber obtenido beneficios con esta actividad.



También son 28 los diputados que declaran tener un solo bien inmueble arrendado a terceros. Además, varios de ellos solo tienen un porcentaje de esa propiedad, no el 100%. Otros 12 no especifican la cantidad de bienes que tienen alquilados y 15 indican que tienen varias propiedades arrendadas —en plural— pero no aclaran cuántas.

De todos los políticos que aportan la información, Javier José Folch, parlamentario del PP por Huesca, es el que declara más propiedades en alquiler: cuatro viviendas y dos locales comerciales, por los que percibe 9.766 euros, aunque no aclara si es el total neto o bruto ni si se trata de la cantidad anual o mensual.

Jaime de Olano tiene un piso alquilado en Madrid, pero declara que tiene "una carga": un alquiler que "data de 1960"

En el caso de ser anual, la cifra de Folch está lejos de lo ingresado por Iceta, el parlamentario que más ingresos declara percibir por arrendamientos a terceros. Tras el ministro de Cultura y Deportes, los que más ganan con el alquiler son Isabel Borrego y Carlos Rojas, ambos del PP, con 28.300 y 24.390 euros, respectivamente.

Otros, en cambio, ingresan cantidades mucho menores. Es el caso del también popular Jaime de Olano, que declara haber recibido 2.206,80 por el alquiler de un piso en Madrid el año pasado. En su propia declaración asegura que el piso tiene "una carga", ya que el "arrendamiento data de 1960".



Un diputado en Airbnb

Otro de los parlamentarios que detalla información sobre sus arrendamientos es Asier Antona, diputado canario del Partido Popular. Antona indica que ganó 9.000 euros en 2022 gracias al "alquiler vacacional", aunque no detalla cuántas viviendas arrienda. Aún así, el alquiler vacacional no le supone la suficiente ganancia como para figurar entre los diez diputados con más ingresos.

La que sí está en ese listado, en cuarta posición, es otra diputada canaria del PP: Jimena Delgado-Taramona. La parlamentaria declara haber ingresado 19.500 euros gracias a sus alquileres en 2022, aunque no precisa que sean vacacionales ni aporta ninguna otra información al respecto. El quinto puesto es para una socialista catalana: Mercè Perea.

La socialista Mercè Perea declara tener 13 viviendas distintas entre las provincias de Barcelona, Tarragona y Castelló

Perea declara unos ingresos por "arrendamientos de bienes inmuebles" de 18.414,75 euros en el ejercicio de 2022. La socialista, además, es una de las mayores propietarias del Congreso. Asegura tener 13 viviendas distintas distribuidas entre Castelldefels, L'Hospitalet y Barcelona —en la provincia de Barcelona—, Tarragona ciudad y La Torre d'en Doménec —en la provincia de Castelló—. Perea era la mayor tenedora en la anterior legislatura, según explicó Nació Digital. En dicho análisis el medio catalán explicaba que ya en el anterior Congreso los arrendadores de pisos tenían mucho más peso que en el conjunto de la sociedad.