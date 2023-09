Feijóo y Abascal no son los únicos: 12 diputados del PP y uno de Vox han cobrado también sobresueldos del partido

Al inicio de la campaña del 23J el foco mediático se posó en el sobresueldo que recibía Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del Partido Popular. Además de su salario como senador, el político gallego llegó a recibir el año pasado ingresos de su partido y de su grupo parlamentario que superaron los 70.000 euros. Como él, otros 14 diputados del ala derecha de la Cámara Baja han declarado ingresar extras de sus propios partidos.



Las declaraciones de los diputados muestran un gasto de 350.000 euros en sobresueldos en el PP y de 90.000 en Vox

Así lo revela el análisis de las declaraciones de bienes y rentas de los 350 diputados de la XV Legislatura —que ha arrancado este mes de agosto— realizado por Público, que eleva a 444.283,94 euros el total de sobresueldos de sus señorías —351.926,14 euros por parte del PP y 92.357,80 por parte de Vox—. Los beneficiarios han sido 13 diputados del PP y otros dos de Vox, incluído su líder, Santiago Abascal.



El presidente de la formación de ultraderecha declaró haber cobrado 37.357,80 euros de Vox como asalariado por cuenta ajena en 2022. Algo menos de lo que declaró en 2019, cuando su sobresueldo anual por parte del partido alcanzaba los 55.148,54 euros. La cifra, eso sí, es superior a los 29.618,93 euros extras que se embolsaron de media estos 15 diputados.



Los 15 agraciados no eran todos diputados antes del 23J. Seis de ellos ya ocupaban escaño en el Congreso en la anterior legislatura y otros siete lo hacían en el Senado. La lista la completan Esteban González Pons, que el año pasado era eurodiputado, y Álvaro Pérez López, que era asesor del PP en el Congreso. Pero los 15 tienen algo en común: estaban cobrando un salario público. Por lo tanto, el dinero que recibían del partido era un sobresueldo que se sumaba a la retribución que se les pagaba con el dinero de todos los españoles —o de todos los europeos en el caso de González Pons—.



15 diputados han cobrado sobresueldos, pero el Congreso no verifica sus declaraciones así que la cifra podría ser aún mayor

De todos modos, la cifra de diputados que el año pasado recibieron un sobresueldo podría ser mayor. Solo 15 de los nuevos 350 diputados han declarado recibir algún extra de ese tipo, pero el Congreso no revisa ni verifica el contenido de las declaraciones. Así que podría haber más que los hubieran cobrado, pero no lo hayan recogido de forma adecuada en su declaración de bienes ante la Cámara. De hecho, algunos parlamentarios ni siquiera aclaran de dónde proceden sus ingresos del año pasado. Eso sí, en el resto de partidos, estos sobresueldos, comunes entre diputados del PP y Vox, no son nada habituales.



Las formaciones acostumbran a pagar sueldos a sus cargos orgánicos, pero es frecuente que estos dejen de recibirlos cuando ostentan un cargo público. De hecho, hay otros diputados que el año pasado recibieron sueldos de sus partidos o grupos parlamentarios, pero en aquellos momentos no ocupaban ningún cargo público. Un caso más antiguo pero conocido es el de Cristina Narbona, presidenta del PSOE desde 2017. Por ese puesto cobraba un salario de 4.115,23 euros mensuales, según declaró en 2019 ante el Senado. Pero al llegar a la Cámara alta dejó de recibirlo, según ha asegurado el PSOE a Púbico. Narbona tras el 23J se ha convertido en diputada y a pesar de que sigue siendo la presidenta del partido en su nueva declaración no consta que cobre nada por ello.

Incluso dobles sobresueldos en el PP

En el Partido Popular son 13 los diputados que han conseguido escaño tras el 23J que declaran haber recibido sobresueldos en 2022. Entre ellos el propio líder del partido, pero también Cuca Gamarra, Esteban González Pons o Elías Bendodo.

El extra más alto fue el de Feijóo, que recibió 71.110 euros del PP el año pasado: 39.260 del propio partido por gastos de representación y otros 31.850 del grupo parlamentario popular en el Senado, que presidió desde mayo del año pasado hasta la disolución de la Cámara Alta tras la convocatoria de elecciones del 23J. Ambos extras se sumaban al sueldo que recibía directamente del Senado.

Le sigue Gamarra. La secretaría general del Partido Popular también cobró dos sobresueldos del PP el año pasado: 26.860 euros por gastos de representación que le abonó el partido y 28.759 euros más que le abonó el grupo parlamentario en el Congreso. En total, 55.619 euros de extra.

Feijóo, Gamarra y Olano cobraron dos sobresueldos del PP el año pasado: uno de Génova y otro del grupo parlamentario

La mayoría de diputados del PP que tuvieron sobresueldo el año pasado lo cobraban del partido en concepto de "gastos de representación", pero tanto Feijóo como Gamarra combinaron ese extra con el del grupo parlamentario del que formaban parte. Lo mismo sucede con Jaime de Olano, que recibió 21.903,11 entre los dos conceptos.

Otros cinco diputados —Juan Bravo, Esteban González Pons, Miguel Tellado, Carmen Navarro y Elías Bendodo— únicamente cobraron del partido por esos "gastos de representación", que el PP explica como dinero que se pone a disposición de miembros de la dirección del partido para gastos como viajes, desplazamientos o comidas. Que el extra sea para este tipo de gastos les permite acogerse a una exención para políticos que se recoge en la declaración del IRPF y no tributar por ello.

Tres parlamentarios populares más recibieron un extra gracias al dinero del grupo parlamentario en el Senado. Es el caso de Ana Alós, Antonio Román Jasanada y Patricia Rodríguez. Del grupo en el Congreso cobraron Sandra Moneo y Álvaro Pérez. Ella recibió 37.687,19 euros den concepto de "portavoz adjunto". Según explican desde el PP a Público, Moneo ejerció como portavoz adjunta aunque los puestos que da el Congreso para ello el PP ya los tenía cubiertos. Por ello, no recibía el complemento por ese trabajo que paga directamente la Cámara Baja y lo cubrió el grupo parlamentario.



A Madrid con sobresueldo

El caso de Álvaro Pérez también es singular. Hombre de confianza de Núñez Feijóo, era su secretario general de la Presidencia en la Xunta de Galicia. Cuando el líder del PP abandona el Gobierno autonómico para venir a Madrid como presidente de su partido y es designado senador, Pérez también deja la Xunta y es nombrado asesor del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados.

Pero Pérez, que ahora ya es diputado, además del sueldo que le pagaba el Congreso como asesor parlamentario recibió el año pasado otros 19.910,61 euros como extra, que venían directamente del grupo parlamentario popular. El PP ha confirmado este extremo a Público, pero desde el partido aseguran que es una forma habitual de actuar en la Cámara Baja y que varias formaciones lo hacen.

Cuatro senadores del PP al recoger su escaño también han declarado haber cobrado sobresueldos del partido el año pasado

De todos modos, no solo los nuevos diputados del PP recibieron sobresueldos el año pasado. También ha pasado con otros políticos del partido que tras el 23J han conseguido escaño como senadores. Según explicaba elDiario.es, es el caso de Javier Maroto, Pedro Rollán, Ángel González y Javier Arenas.

La gran mayoría de ellos, tanto de los diputados como de los senadores del PP que recibieron sobresueldos el año pasado, forman parte de la dirección de Núñez Feijóo. Entre ellos están, por ejemplo, cinco de los vicesecretarios —Esteban González Pons, Miguel Tellado, Juan Bravo, Pedro Rollán y Carmen Navarro—, el cargo más alto en la dirección del partido justo después de la presidencia, la secretaría general y la coordinación. Estos tres cargos corresponden a Feijóo, Gamarra y Bendodo, que también han recibido los sobresueldos.

Sobresueldos a cargo de Vox

Además de Abascal, otro parlamentario más de Vox ha declarado recibir un sobresueldo de su partido. Se trata de Manuel Mariscal Zabala, diputado por Toledo desde el año 2019. De acuerdo a su declaración de bienes, además de su salario público el año pasado recibió como vicesecretario nacional de Comunicación de Vox un sueldo bruto anual de 55.000 euros.

Ese ingreso viene claramente definido en la declaración de Mariscal, pero no es así para todos los diputados. Algunos ni siquiera detallan de forma clara de donde provienen sus ingresos. Es el caso de otros dos parlamentarios de Vox: Javier Ortega-Smith y Pablo Sáez Alonso-Muñumer. Ambos han declarado que en 2022 percibieron retribuciones que ascendían a los 156.443 y 11.554,46 euros, respectivamente, pero no explicitan las fuentes de dichos ingresos ni las razones por las que los percibieron.

Algunos diputados ni siquiera detallan de forma clara en sus declaraciones cuáles son las fuentes de sus ingresos

Además de la declaración de bienes y rentas, los diputados deben entregar una declaración de intereses con información sobre su actividad laboral previa, los obsequios recibidos y las donaciones realizadas a fundaciones y asociaciones. Por el momento, las declaraciones de algunos diputados como Ortega-Smith aún no se han hecho públicas, impidiendo discernir si una parte de esos 156.443 euros que percibió en 2022 podrían provenir de pagos del partido.

Muchos de los diputados de Vox optan por rellenar este documento con un texto genérico que impide conocer sus actividades previas. Otros, como es el caso de Pablo Sáez Alonso-Muñumer, directamente eligen no rellenar el documento. Sin información sobre sus actividades pasadas ni detalles sobre sus pagadores, es imposible saber si estos diputados cobraron o no algún sobresueldo.