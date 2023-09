Feijóo aumenta su patrimonio este año:  acciones de Inditex y un piso en A Coruña

La última declaración de bienes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como senador, revela un incremento en su patrimonio desde mayo de 2022 y también un descenso de liquidez en su cuenta corriente.

En este tiempo, pasó de poseer dos viviendas (una en Madrid, otra en Vigo), un garaje (en Vigo) y una finca rústica, a añadir otra vivienda y plaza de garaje en A Coruña, adquiridos recientemente, el 11 de agosto, según su última declaración de bienes publicada en el Boletín del Senado. En total, posee tres pisos y dos plazas de garaje. Feijóo declara asimismo que posee una finca rústica en el municipio coruñés de Ames desde 1992.

Feijóo asegura también no tener hipotecas ni deudas. Hace quince meses, su saldo en cuentas corrientes y depósitos sumaba 207.420 euros, mientras que eran 37.627 euros a fecha 14 de agosto, tres días después de adquirir la vivienda en Coruña (unos 170.000 euros menos).

Feijóo también incrementó su cartera de acciones de Inditex desde mayo de 2022. Así, entre su declaración al Senado de entonces y su declaración más reciente, el número de acciones que posee pasó de 2.500 a 4.000. Esto llevó el valor de sus acciones de 51.050 euros a 133.200 euros en apenas un año y tres meses.

Feijóo tiene también acciones de Telefónica por valor de unos 500 euros y acumula otros 403.425 euros en un fondo de inversión y 195.163 euros en un plan de pensiones.

Beneficios fiscales

Durante su mandato en Galicia, Feijóo tomó decisiones que beneficiaron a grandes patrimonios, entre ellos Amancio Ortega, el principal accionista de Inditex.

Antes de las pasadas elecciones generales, en una entrevista en televisión, Feijóo afirmó sobre el impuesto temporal a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno de España que si gobernaba lo iba a "suprimir".

"Entiendo que ese impuesto era de las Comunidades Autónomas. Se lo devolveré a las Comunidades Autónomas. En Madrid no se venía cobrando; en Andalucía, el presidente dijo que no lo iba a cobrar; en Galicia, cuando me fui lo había reducido un 50% y el presidente lo va a seguir reduciendo porque es el compromiso de la legislatura", dijo.

Gastos de representación

Entre las rentas, Feijóo declara haber recibido 39.260 euros de su partido por gastos de representación, una cantidad que generó una amplia polvareda política hace unos meses por la resistencia del presidente del PP a hacerla pública.

Estuvo un tiempo negándose a actualizar su declaración en el Senado, cuando por su sobresueldo se lo pidió hasta el presidente de la Cámara Alta.

Feijóo también percibió 31.850 euros como presidente del grupo parlamentario del PP en el Senado –algo que al principio ocultó– 21.686 euros de la Xunta de Galicia, 1.770 euros del Parlamento de Galicia, 2.112 en dividendos de sus acciones y 5.584 euros de rendimiento de bienes inmuebles.