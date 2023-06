El Consejo de Transparencia advierte al PP por ocultar el sueldo de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo ha tardado más de un año en reconocer de manera pública que cobra un sueldo como presidente del Partido Popular, pero se sigue negando a hacer pública la cifra. El pasado mes de abril Público presentó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) una denuncia por falta de publicidad activa —un incumplimiento de la ley de transparencia que estaría cometiendo el PP al no hacer público el salario de Feijóo—.



A raíz de esa denuncia el organismo se ha dirigido al partido señalando la ocultación del salario de Feijóo y otros dirigentes. Fue hace ya un mes, pero hasta el momento el PP no ha respondido ni ha decidido hacer pública la información.



Feijóo ocupa el cargo de presidente del PP desde abril de 2022. En septiembre de ese mismo año, el diario Infolibre publicó por primera vez que Génova se negaba a hacer público su salario —tanto Mariano Rajoy como Pablo Casado lo cobraron— como máximo dirigente de la formación. Un sobresueldo que se suma a los 72.952,60 euros brutos al año que recibe como senador.

A finales de febrero de 2023 Público contaba que casi un año después de llegar a Génova el sueldo de Feijóo seguía oculto. El PP mantenía su negativa a hacer pública la cifra. Entonces, este medio presentó una denuncia por falta de publicidad activa ante el Consejo de Transparencia, un mecanismo utilizado para denunciar que una organización no está cumpliendo con las obligaciones de publicar información que establece la ley de transparencia.

La ley de transparencia obliga a los partidos a publicar las "retribuciones percibidas por los altos cargos"

Así, el artículo 8.1.f de la ley obliga a publicar las "retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables" de los partidos políticos, entre otras entidades. Pero el PP, al igual que otros partidos, no lo hace. El dinero que el partido paga a Feijóo debería conocerse, pero Génova lleva meses rechazando dar respuesta a las preguntas de este y otros medios sobre cuál es ese sueldo y sigue sin aclararlo después de haber recibido la comunicación del Consejo de Transparencia.



Se negó de nuevo el propio Feijóo en una entrevista la semana pasada en el programa 'Hora 25' de la Cadena Ser, donde reconoció recibir ese sueldo, aunque hasta entonces el PP ni siquiera lo admitía con claridad. "Todas las personas que estamos en el comité de dirección del partido, y el presidente del comité, que es el presidente del partido, tienen un incremento de sus salarios por el partido", reconoció. Aunque al ser preguntado por la cuantía rechazó responder: "La cifra, si no le importa, deje que primero se entere el Senado".

La excusa del Senado

Esa es la excusa constante del PP: el Senado. Justifican que Feijóo como senador tiene que declarar sus retribuciones a la Cámara alta y que con ello todas las obligaciones de transparencia están cumplidas. Pero que Feijóo tenga que cumplir con el Senado presentando su declaración de bienes no implica que el partido no tenga que cumplir también con la ley de transparencia publicando las retribuciones que paga a sus dirigentes.



Los senadores —al igual que los diputados en el Congreso— tienen que presentar una declaración de bienes y rentas cuando consiguen su escaño. En ella reflejan, entre otras cosas, qué sueldos han tenido durante el año anterior a esa declaración. Desde el PP aseguran que la declaración de Feijóo se había presentado en tiempo y forma en el Senado.



El reglamento del Senado establece que los senadores tienen que presentar una nueva declaración cuando cambian sus circunstancias

Feijóo llegó al Senado el 25 de mayo del año pasado, tras ser nombrado presidente del PP y designado como senador por el Parlamento de Galicia. Ese mismo día presentó la declaración. Cumplió con su obligación. Pero el reglamento de la Cámara alta indica que los senadores tienen que volver a presentarla cuando dejan de serlo y cuando se da "la modificación de las circunstancias inicialmente declaradas".

Feijóo también oculta su sueldo al Senado

Esta última circunstancia es la que se habría dado en el caso de Feijóo sin que actualizara su declaración. Cuando llegó al Senado en 2022 declaró que el año anterior había cobrado 85.601,86 euros por "rendimientos de trabajo", sueldo que habría recibido como presidente de la Xunta de Galicia. Pero cuando dejó de ser presidente de la Xunta su situación cambió y pasó a cobrar del Senado y del PP. A pesar de ello, no volvió a actualizar su declaración.



La Cámara alta reconoce a Público que el reglamento únicamente habla de "modificación de las circunstancias inicialmente declaradas" y que "el Senado no puede entrar a interpretarlo, esa es la redacción que hay". "Hay algunos parlamentarios que presentan la declaración actualizada cuando entienden que ha habido una modificación y otros que no. No hay un control, nunca lo ha habido, presenten la declaración o no, porque el reglamento tampoco establece sanciones", explican desde el departamento de comunicación del Senado.

A pesar de ello, lo que sí recoge el código de conducta de diputados y senadores es que "la Presidencia de cada una de las Cámaras, de oficio o a petición de otro parlamentario, puede solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del presente Código por parte de un diputado o senador". En base a lo que indica el código, aprobado en 2019, el PSOE ha solicitado este 26 de junio al presidente del Senado, Ander Gil, también socialista, que requiera a Nuñéz Feijóo "que, a la mayor brevedad actualice su declaración de bienes y rentas".

El PSOE argumenta en su escrito que las circunstancias de Feijóo en su declaración inicial se han visto modificadas y que ahora "está ocultando una parte de sus ingresos al Senado". Los socialistas aseguran que Feijóo, por ello, ha incumplido el plazo para actualizar su declaración. El Partido Popular, en cambio, defiende que su presidente no tiene que actualizarla hasta que deje de ser senador. Los parlamentarios cuando pierden el acta tienen 30 días para presentar una declaración actualizada ante las Cortes.



Feijóo no tiene intención de actualizar su declaración ante el Senado hasta después de las elecciones

El propio Feijóo aseguró en 'Hora 25' que presentaría una cuando acabara la legislatura. En su caso es miembro de la Diputación Permanente —el organismo que continúa con la actividad necesaria de las Cámaras, con una representación de parlamentarios, mientras estas están cerradas—. Por lo tanto, aunque la legislatura ha terminado, para él no acabará hasta el 16 de agosto, fecha en la que se disolverá la actual Diputación Permanente y dejará de ser senador. Justo un día antes de que se constituya el nuevo Senado salido de las elecciones del 23J. El plazo para presentar su declaración de fin de legislatura se alargaría entonces hasta el 15 de septiembre. Por ello, Feijóo no tiene intención de actualizarla —hecho que revelaría el sueldo que recibe del partido— antes de las elecciones.

Elías Bendodo, coordinador general del PP, ha actualizado su declaración ante el Senado dos veces en el último año

Aun así, el presidente popular sacó pecho en la Cadena Ser de su transparencia: "Es curioso, pero debo ser el senador que más actualiza sus retribuciones". Feijóo no ha actualizado nunca su declaración inicial. Sí lo ha hecho, por ejemplo, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, que entró en la dirección del partido al mismo tiempo que Feijóo y al Senado dos meses más tarde. Bendodo ha renovado en dos ocasiones en el último año la declaración inicial que presentó. En ella no consta ningún salario del partido

El Consejo no se moja

El Consejo de Transparencia ha atendido la denuncia de Público. El organismo encargado de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia asegura en una comunicación dirigida al PP que ha consultado su página web para buscar "la publicación relativa a las retribuciones de los máximos dirigentes" y que no la ha encontrado. Por ello, les informa de esa falta de información.



Desde el Consejo aseguran a Público que no han recibido respuesta del PP. Aunque Génova asegura que no ha recibido la comunicación del CTBG, de la que sí tiene una copia Público.

De todos modos, el Consejo no ha sido muy exigente con su comunicación. Ni siquiera pide de forma explícita al PP que empiece a publicar la información que ha podido constatar que mantiene oculta ni le solicita una respuesta concreta.



En otras ocasiones, como en el caso de los miembros del comité que evaluaban que provincias estaban preparadas para pasar de fase en la desescalada de la pandemia, el Consejo había llegado a pedir informes a las organizaciones que no publicaban determinada información. Así lo explicó Maldita.es, que interpuso aquella denuncia ante el Consejo. El CTBG pidió un informe al Ministerio de Sanidad para que explicara por qué no habían hecho público quiénes eran los miembros de ese equipo.

Público ha preguntado al Consejo de Transparencia por esa diferencia en la forma de actuar. El CTBG ha asegurado que los partidos políticos son una entidad privada y no una Administración pública como sucede en el caso del Ministerio de Sanidad. A pesar de esa aclaración, las obligaciones de publicidad activa y el control que puede ejercer el Consejo de Transparencia en esta materia —no sucede igual en otros asuntos, como las solicitudes de información, que no se pueden dirigir a los partidos— rigen de la misma forma para partidos políticos que para Administraciones públicas, tal y como recoge la ley de transparencia.