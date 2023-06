Maroto sí declara en el Senado su doble sueldo mientras que Feijóo lo esconde

El PP sigue ocultando cuánto cobra su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de su partido. Hasta esta semana no se sabía a ciencia cierta si cobraba o no. Pero el líder de los populares reconoció el pasado lunes en una entrevista con la Cadena SER que sí recibía remuneración. Lo que todavía no se sabe es qué cantidad es.

La declaración de bienes de Feijóo en el Senado no ha sido actualizada desde que asumió su cargo como senador el 1 de junio de 2022. La Ley de Transparencia, en su artículo 8.1.f, obliga a publicar las "retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables" de los partidos políticos, entre otras entidades".

A diferencia de Feijóo, el portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, Javier Maroto, sí declara un sueldo que recibe del partido. Según consta en su declaración de bienes, fechada el 10 de mayo de 2022, recibe 23076,84 euros netos del propio Grupo Parlamentario Popular.

Desde el PP señalan, según publicó este medio hace unos meses, indican que la cantidad que recibe Feijóo del partido es en concepto de gastos de representación, de dietas o costes para el transporte y que se conocerá próximamente.

Desde el PSOE han cargado contra el presidente de los populares por esta cuestión. La portavoz de la dirección socialista, Pilar Alegría, lo hizo de este modo el pasado martes. "¿Por qué lo oculta? ¿Por qué lo esconde? Que lo explique. No es necesario recordarle que preside al único partido condenado por corrupción en este país y donde importantes altos cargos cobraron sobresueldos".

El único salario público del líder de la oposición es el que cobra como senador, que es compatible con ingresos del partido. Según el régimen económico del Senado, Feijóo ingresa un salario bruto 72.952,60 euros al año: un sueldo base de 44.433,62 euros al año en 14 pagas, 3.173,83 euros al mes, al que hay que sumar otros 2.037,07 euros mensuales para cubrir los gastos que la Cámara le presupone a los senadores de fuera de Madrid.