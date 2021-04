Los partidos afinan sus estrategias a la espera de los sondeos que marcarán la recta final de la campaña

Todas las campañas tienen un día tonto. Así, al menos, lo aseguran los viejos sabuesos que han cubierto decenas de ellas. Después de la inaudita tensión vivida, que alcanzó la cumbre el lunes con la navaja aparentemente ensangrentada enviada a la ministra Reyes Maroto, la de las madrileñas dejó este martes una sensación de resaca y déjà vu a la espera de que los trackings que manejan los partidos les indiquen el camino a seguir en el sprint final.

Queda una semana para la votación y se acerca el momento en que la campaña entra en su punto ciego, cuando ya no es posible publicar encuestas. Las últimas hechas públicas este martes por diversos medios reflejan la fortaleza de Isabel Díaz Ayuso y dan una mayoría absoluta a la suma de PP y Vox, pero existen aún incertidumbres que solo se resolverán el próximo 4 de mayo, martes.

La entrada de Ciudadanos en la Asamblea, si llega al 5%, cambiaría el escenario que hoy dan la mayoría de sondeos, mientras que la izquierda tiene el reto de superar a las derechas por primera vez. No está nada claro que lo vaya a lograr. No hay sondeo que lo pronostique, pero algunos sitúan a la suma de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos tan cerca de PP y Vox que si la participación sube lo suficiente y la izquierda logra sacar de sus casas al personal, todo puede pasar, incluso que la derecha pierda el poder en Madrid después de 26 años.

Los principales mensajes de estos días pasados al respecto de la tensión se ha repetido hoy. A esta campaña no le falta un perejil distópico y a última hora de este martes, trascendió que Correo había interceptado una carta con proyectiles dirigida a Díaz Ayuso en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), después de las recibidas por Pablo Iglesias, Fernando Grande Marlaska y María Gámez. Los actores principales, salvo Vox, que sigue instalado en su mundo xenófobo y altivo –"que me detengan", retó este martes Santiago Abascal– han afinado sus mensajes y las estrategias mantenidas hasta ahora.

Pablo Iglesias dio una vuelta de tuerca y eligió meter al rey en la melé, lo que causó la indignación de la derecha. Le reprochó que "no haya pronunciado ni una sola palabra condenando la violencia fascista". En un mitin celebrado en Getafe, Iglesias afirmó que el fascismo "es el rostro del poder cuando la democracia avanza" y se preguntó cuál es el partido más monárquico de España: "¿A qué no hay duda? Quienes más gritan viva el rey son los que más desprecian la democracia y las conquistas de la gente trabajadora de este país", según recoge Europa Press.

Díaz Ayuso replicó a Iglesias que el monarca, Felipe VI, es "sensatez" y no se manifiesta "acerca de los circos que se están cometiendo con la violencia”. La presidenta agregó: "Ese clima de tensión y de miedo a él le gusta, disfruta con él. Sin embargo, la inmensa mayoría de la sociedad madrileña no. Además de que se está trasladando un mensaje de miedo a los mayores que yo critico y va por todos... Miedo por si se contagian, miedo porque van a morir en Madrid, miedo porque les van a atracar... Esto no es Madrid", dijo.

Así, recalcó que Madrid no es "una comunidad xenófoba, ni racista, ni machista, ni de borrachera" sino que es "una región plural, segura, abierta, con sus dificultades como todas pero que vive en otro clima". Para la presidenta, el clima enrarecido desaparecerá "a partir del 5 de mayo".

Un brindis al sol

Ángel Gabilondo afirmó que la única alternativa al gobierno de Díaz Ayuso con Vox es uno progresista. "Ni con usted ni con Vox. En el gobierno de Madrid no queremos ni a Vox ni las ideas de Vox que blanquea y extiende Ayuso. Debe abrirse la luz frente a la oscuridad. Debe vencer la esperanza", dijo Gabilondo.

"La democracia es para eso, para afrontar y resolver los problemas de la ciudadanía. Para crear condiciones de vida dignas y justas en un país de libertad y de justicia. Por eso, el señalamiento al adversario se debe acabar. Ese no es el camino, el camino es el de un gobierno progresista que una a Madrid de nuevo", proclamó Gabilondo.

Díaz Ayuso, aunque todo el mundo da por hecho que se pondrá de acuerdo con Vox, de una u otra manera, después del 4M, si la aritmética les cuadra el Gobierno, lanzó un brindis al sol. En una entrevista con RNE afirmó que el PSOE "intenta utilizar a Vox" para "desgastar" al PP. "Si es verdad que no quieren que esté Vox que me apoyen a mí. Ya está. Solucionado", dijo. Después, Díaz Ayuso dejó claras sus prioridades: "Con el desastre, insisto, no pacto, y eso es lo que está siendo el PSOE: un auténtico desastre y una calamidad".

En el bloque de la izquierda, Más Madrid, según los sondeos, mantiene una tendencia al alza. Íñigo Errejón criticó la "enorme hipocresía" de la presidenta al lanzar ese brindis al sol. Errejón defendió que Más Madrid será "clave" y que Mónica García, la candidata, es la "auténtica revolución" de la campaña electoral.